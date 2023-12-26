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О чем еще нам может рассказать ИГК? На что обращать внимание

В предыдущем посте я рассказывала, как по ИГК понять дату заключения ГК. Но, помимо даты заключения, еще и важна дата исполнения ГК, это следующие две цифры. Зачем поставщику эта информация?
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Единственному поставщику придется просто смириться с данной информацией, а вот потенциальному подумать.

В ГОЗе достаточно сорванных контрактов. Сорванный контракт — это получение головным исполнителем окончательного расчета по остаточному принципу. Если головной исполнитель не закрыл своевременно ГК, то денежные средства, выделенные под окончательный расчет в текущем финансовом году, сдаются в бюджет, либо выплачиваются кому-то другому, кто также несвоевременно выполнил ГОЗ в предыдущие года. Окончательный расчет после закрытия ГК головной исполнитель получит в том случае или тогда, когда высвободятся денежные средства.

И вот вы стали или планируете стать поставщиком по ГК, чей ИГК начинается, допустим, с цифр 1820, что говорит о следующем: ГК заключен в 2018 году со сроком исполнения в 2020 году, контракт сорван на два года.

Чем это грозит вам: аванс скорей всего вы получите, а вот окончательный расчет придется ждать, может год, а может два, несмотря на то, что в договоре четко прописан срок перечисления окончательного расчета.

Также заказчики любят включать фразы: «при условии получения денежных средств от заказчика», то есть, пока им не заплатят, они не заплатят вам; или «отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения обязательств по контракту», то есть исполняй как хочешь.

Поэтому, если есть возможность, обязательно обращайте внимание на данные условия, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, их включают практически во все контракты.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    О чем еще нам может рассказать ИГК? На что обращать внимание

    В предыдущем посте я рассказывала, как по ИГК понять дату заключения ГК. Но, помимо даты заключения, еще и важна дата исполнения ГК, это следующие две цифры. Зачем поставщику эта информация?

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