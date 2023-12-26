Приказ Минпромторга № 334. На что обратить внимание!

I. Общие положения:
🔸 Приказ не определяет требования к организациям по ведению бухгалтерского и налогового учета затрат (п. 1).
🔸 Цель приказа - экономически обоснованное определение величины затрат (п. 3).
🔸 Несоблюдение критерия обоснованности и документального подтверждения является основанием для исключения затрат из цены продукции/товара/услуг (п. 12).
II. Состав затрат, включаемых в цену продукции:
🔸 При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде (п. 15).
🔸 Накладные расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией показателю прямых затрат (п. 19, п. 20, п. 27).
🔸 Не включаются в состав затрат достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов основных средств, увеличивающих стоимость амортизируемого имущества (п. 23).
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