Логотип ГОСОБОРОНЗАКАЗ
ГОСОБОРОНЗАКАЗ
Гособоронзаказ

Приказ Минпромторга № 334. На что обратить внимание!

I. Общие положения:

🔸 Приказ не определяет требования к организациям по ведению бухгалтерского и налогового учета затрат (п. 1).

🔸 Цель приказа - экономически обоснованное определение величины затрат (п. 3).

🔸 Несоблюдение критерия обоснованности и документального подтверждения является основанием для исключения затрат из цены продукции/товара/услуг (п. 12).

II. Состав затрат, включаемых в цену продукции:

🔸 При планировании страховых взносов на обязательное социальное страхование учитывается уровень, сложившийся по данной статье затрат в отчетном периоде (п. 15).

🔸 Накладные расходы включаются в себестоимость продукции пропорционально базе распределения по выбранному организацией показателю прямых затрат (п. 19, п. 20, п. 27).

🔸 Не включаются в состав затрат достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов основных средств, увеличивающих стоимость амортизируемого имущества (п. 23).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Ведение бизнеса

    Промышленные предприятия получат около 2 млрд рублей от государства

    На помощь в восстановлении производства смогут рассчитывать предприниматели Белгородской, Брянской и Курской областей, а также из Республики Крым и Севастополя.

    74
    Банки

    ЦБ изменил режим спецсчетов типа С

    Так Банк России готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и спасает рубль.

    72

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    Гособоронзаказ

    Приказ Минпромторга № 334. На что обратить внимание!

    35
    Логотип Skillfaсtory
    Skillfaсtory
    Карьера бухгалтера

    Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии

    Бухгалтер задумывается о смене сферы деятельности чаще всего тогда, когда понимает, что выбрал не ту профессию, или из-за несоответствия зарплаты и ответственности. А еще со всех сторон то и дело слышится, что через несколько лет бухгалтеры вообще будут не нужны — всех заменит ИИ и автоматизация. Разбираемся, как сменить специальность и куда пойти работать.

    Надоел ЕНС и требования ФНС? Расскажем, куда уйти из бухгалтерии
    1,3 тыс.
    Субсидии для бизнеса

    Программа субсидирования найма будет работать до конца 2024 года

    Работодатели смогут получить до шести МРОТ за трудоустройство лиц с инвалидностью.

    85
    НДС

    Решение Верховного суда: НДС нужно включать в страховое возмещение

    Страховые компании должны возмещать ущерб вместе с налогом на добавленную стоимость.

    215
    Общество

    Депутаты приняли в 2023 году рекордное число законов

    Госдума 15 декабря завершила осеннюю сессию. Всего нижняя палата приняла в этом году 694 закона.

    1
    125

    Записи вебинаров

    703
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Налоговые изменения 2023

    Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил

    С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании / ИП.

    87
    Логотип Ортикон Групп
    Ортикон Групп
    Аренда

    Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

    Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.

    Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств
    887
    Ставки по вкладам

    «Сбер» повысил ставки по вкладам до 16%

    После увеличения ключевой ставки ЦБ клиенты банка смогут больше заработать на депозитах.

    123
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Интервью

    Klerk против ФНС. Как разрешился этот конфликт?

    Об этом и многом другом вы узнаете в моем видео-подкасте с основателем и бессменным руководителем Клерк.ру Борисом Мальцевым.

    46
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какой УСН для работы на маркетплейсе выгоднее: 6 или 15%?

    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, на какой УСН выгодно работать на маркетплейс ,6 или 15℅?

    1
    151
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Стабильный рубль, ключ 16%, IPO Совкомбанка, льготные ипотеки, новые облигации, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

    Рубль перестал укрепляться отрицательно и укрепился положительно, прошло IPO Совкомбанка, а IPO Мосгорломбарда перенесли, льготникам вкрутили гайки по самые помидоры, индекс колбасит, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    47
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтерия

    Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене

    В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

    Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене
    21
    3,6 тыс.
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как составить график отпусков при увольнении сотрудников в конце года?

    Добрый день! Подскажите, как действовать при составлении графика отпусков, если сотрудники увольняются 29 декабря 2023 года, заявления получены. Насколько понимаю, график должен быть составлен в 2023 году не позднее 18 декабря.

    155
    Логотип ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    Гособоронзаказ

    О чем еще нам может рассказать ИГК? На что обращать внимание

    В предыдущем посте я рассказывала, как по ИГК понять дату заключения ГК. Но, помимо даты заключения, еще и важна дата исполнения ГК, это следующие две цифры. Зачем поставщику эта информация?

    245
    Логотип Алексей Марков
    Алексей Марков
    Наличные деньги

    Денежная реформа 1947 года в СССР. Несколько интересных курьезов

    16 декабря 1947 года в СССР началась экономическая реформа. 76 лет назад появился и новый советский рубль — но ещё не таким, каким мы его знали (ведь в 1961-м он опять в 10 раз «укрепился», потеряв нолик и стал совсем новым).

    Денежная реформа 1947 года в СССР. Несколько интересных курьезов
    160
    Законопроекты

    Продажи пива нужно декларировать до 2025 года

    Депутаты продлили срок декларирования розничной продажи пивоваренной продукции до 20 июля 2025 года.

    291
    Потребительское кредитование

    Микрофинансовые компании дробят займы, чтобы уйти от ограничений ЦБ

    Клиентам предлагают оформить несколько небольших займов до 10 тысяч рублей вместо одного крупного кредита. Так МФО обходят лимиты Центробанка.

    197
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Может ли аренда склада мужем жене заинтересовать налоговую?

    Подскажите, пожалуйста, если муж предприниматель сдает помещение склад в аренду жене предпринимателю. Это может как то заинтересовать налоговую? Виды деятельности у супругов разные

    203