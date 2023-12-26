Учет затрат и приказ № 334. Бухгалтерский учет

Приказ № 334 не определяет требования к организациям по ведению бухгалтерского учета.

Пример 1:

Торговые организации, в соответствии с ПБУ 10/99, учитывают свои затраты на счете 44 «Расходы на продажу» (или коммерческие расходы) поскольку все их расходы следует считать расходами, связанными с приобретением и продажей товаров.

В соответствии с п. 25 Приказа № 334 коммерческие (внепроизводственные) затраты включают в себя расходы, связанные с подготовкой продукции к транспортировке.

Соответственно, торговые организации, в соответствии с Приказом № 334, не могу показать свои расходы по статье «Коммерческие затраты», потому что то, что они отражают на счете 44, не соответствует тому, что можно отразить по данной статье в калькуляции по Приказу № 334.

Поскольку, как было сказано в начале поста, Приказ 334 не определяет требования к организациям по ведению бухгалтерского учета, затраты по счету 44 должны быть отражены в калькуляции по статье «Административно-управленческие расходы».

Пример 2:

Организация на счете 10учитывает материальные затраты с учетом транспортно-заготовительных расходов (ТЗР). В соответствии с Приказом 334 ТЗР отражаются в отдельной строке, суммы по закупке должны быть очищены от ТЗР.

Соответственно, можно либо перенастроить учет, либо «руками» вычленять ТЗР.

То есть, несмотря на счет бухгалтерского учета, затраты должны быть распределены по статьям в соответствии с Приказом № 334.