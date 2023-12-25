Бухгалтерский учет. Когда заполнять формы с индексом «Д»?

Приказом ФАС 995/22 утверждены два типа форм: с индексом «д» и без индекса «д». В каком случае поставщик должен заполнять формы с индексом «д» или формы без индекса «д»?

В случае если технологический цикл производства продукции составляет более 1 года, либо год начала производства продукции не соответствует году окончания ее производства и поставки, то организация использует формы с индексом «д» в номере.

В случае если технологический цикл производства продукции составляет не более 1 года, и год начала производства продукции соответствует году окончания ее производства и поставки, то организация использует формы документов без индекса «д» в номере.

В приказе присутствуют формы двойного назначения: 3(3д), 9 (9д) ОЗП НИР(ОКР), 8 (8д) ТЗР и т.п. Порядок их заполнения для длительного цикла прописан в примечаниях в той или иной форме. Как правило, форму необходимо достроить вправо.

Если РКМ на ориентировочную цену были заполнены по формам с индексом «д», то при переводе в фиксированную цену заполняются уже формы без индекса «д». В разделе «Отчетный период / период, предшествующий планируемому» расшифровок указываются затраты по состоянию на конкретную дату.

Конкретной датой будет являться последняя дата закрытого периода по бухгалтерскому учету: то есть сегодня конкретной датой будет 30.04.2023.