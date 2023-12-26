Что мешает вашему бизнесу получить кредит? Стоп-факторы для компании

Что стоит знать о получении кредитов? Получить кредит для бизнеса иногда может быть сложной задачей, особенно если не учесть определенные стоп-факторы. В банке могут отказать в предоставлении кредита, о чем стоит знать заранее.

Мы рассмотрим полный список причин, почему ваш бизнес может столкнуться с отказом в получении кредита, а также поделимся тем, как можно исправить ситуацию.

В этой статье мы разделим ограничения на стоп-факторы по компании и стоп-факторы по генеральному директору, чтобы помочь вам разобраться в этой теме и быть готовым к получению кредита для вашего бизнеса.

Стоп-факторы для компании

Недостаточный возраст компании: Индивидуальные предприниматели в возрасте младше 6 месяцев и юридические лица младше 9 месяцев не могут получить кредит, даже при наличии оборота. Судебные споры: Если заемщик является ответчиком в более чем 3 активных судебных делах, общая сумма которых превышает 5% годового оборота компании, это может послужить причиной отказа. Отсутствие оборотов и финансовых показателей: Нулевые обороты, отрицательная валовая прибыль, убыток в годовой отчетности, отрицательные чистые активы (Р3 баланса) могут вызвать отказ в предоставлении кредита. Неоправданное падение выручки: Падение выручки на более чем 50% за последний расчетный период без объективной причины может быть стоп-фактором для получения кредита. Налоговые обязательства: Недоплата налогов менее чем 2% от выручки, задолженности по налогам также могут препятствовать получению кредита. Финансовая устойчивость и контракты: Доля собственного капитала в бизнесе менее 25%, наличие более 15 государственных контрактов одновременно, активные приостановки по счетам, наличие обременений в пользу третьих лиц и задолженности по налогам также могут вызвать отказ от выдачи кредита.

Стоп-факторы для генерального директора

Смена руководства: Смена генерального директора менее чем за 6 месяцев до подачи заявки, а также более двух смен за год, могут послужить причиной отказа. Финансовая репутация руководителя: Плохая кредитная история (КИ 350 и ниже), банкротство в прошлом, отсутствие гражданства РФ или прописки, а также задолженности по ФССП более 30 000₽ могут быть факторами отказа. Другие финансовые обязательства: Отказ руководителя предоставить поручительство, большие просрочки и задолженности по коммунальным платежам также могут негативно сказаться на получении кредита. Физическое и возрастное состояние: Возраст генерального директора вне рамок 20-80 лет, а также его физическое и возрастное состояние (множество отказов в займах, судимости по УК, просрочки по кредитным платежам) также рассматриваются банком как стоп-факторы.

В заключении

Мы надеемся, что полный список стоп-факторов, приведенных в этой статье, станет незаменимым руководством для вас и вашего бизнеса. Информация, представленная здесь, описывает почему и как ваш бизнес может столкнуться с отказом в получении кредита. Ранее мы не сталкивались с этой информацией на просторах интернета, и мы надеемся, что она станет для вас ценным ресурсом.

Благодарим за внимание и желаем вам успехов в получении кредитов и развитии вашего бизнеса!