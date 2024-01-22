Развивающаяся или нет?

Она вызвало довольно разные мнения относительно различий между развивающимися и развитыми экономиками.
Основное различие заключается в уровне экономического развития (как бы очевидно это не было). Развитые экономики уже достигли высокого уровня дохода на душу населения, низкого уровня бедности и развитой инфраструктуры. Развивающиеся экономики, напротив, все еще находятся в процессе достижения этих целей.
Что мы знаем про развивающуюся экономику? Она характеризуется рядом признаков, включая:
• Низкий уровень дохода на душу населения
• Быстрый экономический рост
• Высокий уровень бедности и неравенства
• Неразвитая инфраструктура
• Слабые институты и верховенство закона
• Зависимость от сырьевого экспорта
• Развитые экономики
Развитые же экономики обладают противоположными характеристиками:
Высокий уровень дохода на душу населения
Умеренный экономический рост
Низкий уровень бедности и неравенства
Хорошо развитая инфраструктура
Сильные институты и верховенство закона
Диверсифицированная экономика с упором на сферу услуг
Но как быть, если из двух перечней можно выбрать по 50% и собрать воедино отдельную категорию экономики? И назвать её, допустим, альтернативная экономика. Единственная и неповторимая. Спорных вопросов не будет.
Россия сделала значительный экономический прогресс за последние два десятилетия, она по-прежнему считается развивающейся страной. Россия имеет относительно высокий доход на душу населения, она все еще сталкивается с проблемами бедности, неравенства и неразвитой инфраструктуры. Кроме того, экономика России сильно зависит от экспорта нефти и газа.
По моему мнению, именно институциональная среда играет самую важную роль. Развитые экономики имеют сильные институты и верховенство закона, что обеспечивает стабильность и предсказуемость для бизнеса и инвестиций. Поэтому пусть будет единственная и неповторимая, Антон Германович подтвердит!
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