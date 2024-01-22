Развивающаяся или нет?

Глава МинФина нашей необъятной Силуанов А.Г. недавно высказал заявление следующего характера, что Россию пора перестать называть себя «развивающейся страной». Интересная мысль, с которым впрочем может и стоит спорить.

Она вызвало довольно разные мнения относительно различий между развивающимися и развитыми экономиками.

Основное различие заключается в уровне экономического развития (как бы очевидно это не было). Развитые экономики уже достигли высокого уровня дохода на душу населения, низкого уровня бедности и развитой инфраструктуры. Развивающиеся экономики, напротив, все еще находятся в процессе достижения этих целей.

Что мы знаем про развивающуюся экономику? Она характеризуется рядом признаков, включая:

• Низкий уровень дохода на душу населения

• Быстрый экономический рост

• Высокий уровень бедности и неравенства

• Неразвитая инфраструктура

• Слабые институты и верховенство закона

• Зависимость от сырьевого экспорта

• Развитые экономики

Развитые же экономики обладают противоположными характеристиками:

 Высокий уровень дохода на душу населения

 Умеренный экономический рост

 Низкий уровень бедности и неравенства

 Хорошо развитая инфраструктура

 Сильные институты и верховенство закона

 Диверсифицированная экономика с упором на сферу услуг

Но как быть, если из двух перечней можно выбрать по 50% и собрать воедино отдельную категорию экономики? И назвать её, допустим, альтернативная экономика. Единственная и неповторимая. Спорных вопросов не будет.

Россия сделала значительный экономический прогресс за последние два десятилетия, она по-прежнему считается развивающейся страной. Россия имеет относительно высокий доход на душу населения, она все еще сталкивается с проблемами бедности, неравенства и неразвитой инфраструктуры. Кроме того, экономика России сильно зависит от экспорта нефти и газа.

По моему мнению, именно институциональная среда играет самую важную роль. Развитые экономики имеют сильные институты и верховенство закона, что обеспечивает стабильность и предсказуемость для бизнеса и инвестиций. Поэтому пусть будет единственная и неповторимая, Антон Германович подтвердит!