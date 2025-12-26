Как перейти на НДС с 2026 года

2026-й для части УСН станет годом НДС — и готовиться нужно не в январе, а до закрытия 2025-го. Ниже — короткий план, что проверить по ставке, ценам, договорам и учету, чтобы не платить налог из маржи и не ловить доначисления.

С 1 января 2026 года лимит выручки для освобождения от НДС на УСН снижается до 20 млн руб. Компании и ИП, которые превысили этот порог по итогам 2025 года, становятся плательщиками НДС автоматически в 2026. Что такому бизнесу делать уже сейчас:

Зафиксировать превышение лимита. Если выручка за 2025 год превысила 20 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с 1 января 2026 года. Отложить переход или «дотянуть до квартала» нельзя — налоговый кодекс этого не предусматривает. Определиться со ставкой НДС. Ошибка на этом этапе напрямую влияет на маржу в первом же месяце. Выбор ставки должен быть сделан до начала года: 22% — с правом на вычет входного НДС, если есть закупки с НДС и контрагенты на ОСН;

5% или 7% — без вычетов, если бизнес ориентирован на физлиц и работает без входного НДС. Решить вопрос с ценами. С 1 января реализация должна идти уже с НДС. Возможны два варианта: начислять налог сверх цены или включить его в текущую стоимость. Важно понимать финансовый эффект каждого сценария заранее, а не по итогам первого отчетного периода. Подготовить договоры и формулировки. В договорах, счетах и коммерческих предложениях должна быть корректно указана ставка НДС и порядок ее применения. Для постоянных клиентов можно составить допсоглашения, для новых — обновленные шаблоны. Проверить готовность учета. С 1 января потребуются счета-фактуры, УПД, книги покупок и продаж, корректные настройки учетных систем и интеграций с маркетплейсами. Отсутствие готовности здесь приводит к доначислениям уже по итогам первого квартала.

Самая распространённая ошибка — начать 2026 год как плательщик НДС, но продолжать выставлять документы и принимать оплату «без налога». В этом случае НДС будет доначислен с 1 января вместе со штрафами и пени.