Кому теперь грозит блокировка счета по 115-ФЗ

Важное обновление о блокировке переводов

С 1 июня 2025 Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции с деньгами или имуществом без решения суда. При этом блокируют не весь счёт, а только ту сумму, которая вызвала вопросы.

Налоговая не получила дополнительных полномочий

Но с 1 июля 2025 банки обязаны по запросу предоставлять данные об операциях по счетам физлиц (раньше — только по юрлицам и ИП). Это не значит, что инспекторы будут видеть ваши платежи в реальном времени — ресурсов для тотального контроля нет, внимание в первую очередь к тем, кто может уклоняться от налогов.