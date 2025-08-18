ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Андрей Илларионов
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Кому теперь грозит блокировка счета по 115-ФЗ

С 1 июня 2025 Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции с деньгами или имуществом без решения суда. При этом блокируют не весь счет, а только ту сумму, которая вызвала вопросы. Налоговая не получила дополнительных полномочий.

Документы которые помогут

  • Договоры. Например, купли‑продажи (если вы продали машину), дарения (если получили деньги в подарок) или займа. 

  • Расписки. Если вам возвращают долг. 

  • Справки о доходах. Например, 2‑НДФЛ или выписки по счетам, которые покажут, откуда у вас деньги. 

  • Документы, подтверждающие родство. Свидетельство о браке или рождении, если переводите деньги близким. 

  • Пояснительное письмо. Иногда достаточно письменно объяснить экономический смысл операции.

Когда и на какой срок блокируют переводы

  • Банк может приостановить сомнительную операцию самостоятельно на срок до 5 рабочих дней. 

  • Росфинмониторинг по закону может приостановить операцию на срок до 10 дней; в особых случаях (например, по информации от компетентных органов другого государства) срок может доходить до 30 дней. 

  • Вас обязаны уведомить. После приостановки у Росфинмониторинга есть 3 рабочих дня, чтобы сообщить вам причины.

Что делать для разблокировки

  1. Свяжитесь с банком. Узнайте точную причину приостановки. 

  2. Предоставьте документы, подтверждающие законность перевода (договора, расписки, выписки, пояснительное письмо). 

  3. Если банк отказывается снять ограничения при наличии доказательств, подайте жалобу в Центральный банк. 

  4. Если блокировка по инициативе МВД, разблокировка возможна только после исключения ваших данных из «чёрной» базы Банка России.

Как безопасно переводить деньги

  • Всегда указывайте назначение платежа. Цель перевода должна быть ясна и понятна. Примеры удобных формулировок: "подарок сыну", "возврат долга", "оплата ремонта". Избегайте двусмысленных или шуточных комментариев. 

  • Сохраняйте все подтверждающие документы: договоры, чеки, квитанции и т. п. 

  • Избегайте нетипичных операций и дробления крупного платежа на много мелких. Если нужно перевести большую сумму, лучше сделать единый платёж. 

  • Разделяйте личные и рабочие деньги. Для бизнеса или подработки используйте отдельный счёт или оформление самозанятого. 

  • Быстро реагируйте на запросы банка. Оперативно предоставленные объяснения и документы часто решают проблему быстрее всего.

Важное обновление о блокировке переводов

С 1 июня 2025 Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции с деньгами или имуществом без решения суда. При этом блокируют не весь счёт, а только ту сумму, которая вызвала вопросы.

Налоговая не получила дополнительных полномочий 

Но с 1 июля 2025 банки обязаны по запросу предоставлять данные об операциях по счетам физлиц (раньше — только по юрлицам и ИП). Это не значит, что инспекторы будут видеть ваши платежи в реальном времени — ресурсов для тотального контроля нет, внимание в первую очередь к тем, кто может уклоняться от налогов.

Что чаще всего вызывает подозрения

  • перевод свыше 600 000 ₽ вызывает повышенное внимание; 

  • несколько переводов по ~100 000 ₽ в день; 

  • много операций — больше 10 переводов разным получателям в сутки или >50 в месяц; 

  • более 30 входящих переводов в день; 

  • крупные обороты — свыше 100 000 ₽ в день или >1 000 000 ₽ в месяц; 

  • «транзитные» операции — деньги почти моментально уходят дальше; 

  • отсутствие повседневных трат (продукты, коммуналка, кафе); 

  • нетипичное время или поведение по карте (ночные переводы, резкое отклонение от привычной активности); 

  • одинаковые повторяющиеся платежи по схеме (например, 15 000 ₽ 29 числа) — может маскировать зарплату «в конверте»; 

  • дробление платежей — попытка разбить крупную сумму на мелкие.

Какие переводы объяснять не нужно 

Переводы между своими счетами, нерегулярные переводы родственникам и друзьям — обычно не требуют объяснений и не облагаются НДФЛ.

Что может потребовать банк и что подготовить 

Если операция показалась подозрительной, банк может запросить подтверждение источника средств. Подготовьте при необходимости:

  • договоры и счета; 

  • платежные поручения и выписки; 

  • чековые и товарные документы; 

  • переписку, подтверждающую цель перевода; 

  • документы, подтверждающие родство или основания перевода; 

  • объяснительное письмо.

Если возникла блокировка или запрос документов — сохраняйте копии оплат и переписок и при необходимости обращайтесь к юристу или в банк за разъяснениями. Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру.

