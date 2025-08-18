Кому теперь грозит блокировка счета по 115-ФЗ

Документы которые помогут
Договоры. Например, купли‑продажи (если вы продали машину), дарения (если получили деньги в подарок) или займа.
Расписки. Если вам возвращают долг.
Справки о доходах. Например, 2‑НДФЛ или выписки по счетам, которые покажут, откуда у вас деньги.
Документы, подтверждающие родство. Свидетельство о браке или рождении, если переводите деньги близким.
Пояснительное письмо. Иногда достаточно письменно объяснить экономический смысл операции.
Когда и на какой срок блокируют переводы
Банк может приостановить сомнительную операцию самостоятельно на срок до 5 рабочих дней.
Росфинмониторинг по закону может приостановить операцию на срок до 10 дней; в особых случаях (например, по информации от компетентных органов другого государства) срок может доходить до 30 дней.
Вас обязаны уведомить. После приостановки у Росфинмониторинга есть 3 рабочих дня, чтобы сообщить вам причины.
Что делать для разблокировки
Свяжитесь с банком. Узнайте точную причину приостановки.
Предоставьте документы, подтверждающие законность перевода (договора, расписки, выписки, пояснительное письмо).
Если банк отказывается снять ограничения при наличии доказательств, подайте жалобу в Центральный банк.
Если блокировка по инициативе МВД, разблокировка возможна только после исключения ваших данных из «чёрной» базы Банка России.
Как безопасно переводить деньги
Всегда указывайте назначение платежа. Цель перевода должна быть ясна и понятна. Примеры удобных формулировок: "подарок сыну", "возврат долга", "оплата ремонта". Избегайте двусмысленных или шуточных комментариев.
Сохраняйте все подтверждающие документы: договоры, чеки, квитанции и т. п.
Избегайте нетипичных операций и дробления крупного платежа на много мелких. Если нужно перевести большую сумму, лучше сделать единый платёж.
Разделяйте личные и рабочие деньги. Для бизнеса или подработки используйте отдельный счёт или оформление самозанятого.
Быстро реагируйте на запросы банка. Оперативно предоставленные объяснения и документы часто решают проблему быстрее всего.
Важное обновление о блокировке переводов
С 1 июня 2025 Росфинмониторинг получил право приостанавливать операции с деньгами или имуществом без решения суда. При этом блокируют не весь счёт, а только ту сумму, которая вызвала вопросы.
Налоговая не получила дополнительных полномочий
Но с 1 июля 2025 банки обязаны по запросу предоставлять данные об операциях по счетам физлиц (раньше — только по юрлицам и ИП). Это не значит, что инспекторы будут видеть ваши платежи в реальном времени — ресурсов для тотального контроля нет, внимание в первую очередь к тем, кто может уклоняться от налогов.
Что чаще всего вызывает подозрения
перевод свыше 600 000 ₽ вызывает повышенное внимание;
несколько переводов по ~100 000 ₽ в день;
много операций — больше 10 переводов разным получателям в сутки или >50 в месяц;
более 30 входящих переводов в день;
крупные обороты — свыше 100 000 ₽ в день или >1 000 000 ₽ в месяц;
«транзитные» операции — деньги почти моментально уходят дальше;
отсутствие повседневных трат (продукты, коммуналка, кафе);
нетипичное время или поведение по карте (ночные переводы, резкое отклонение от привычной активности);
одинаковые повторяющиеся платежи по схеме (например, 15 000 ₽ 29 числа) — может маскировать зарплату «в конверте»;
дробление платежей — попытка разбить крупную сумму на мелкие.
Какие переводы объяснять не нужно
Переводы между своими счетами, нерегулярные переводы родственникам и друзьям — обычно не требуют объяснений и не облагаются НДФЛ.
Что может потребовать банк и что подготовить
Если операция показалась подозрительной, банк может запросить подтверждение источника средств. Подготовьте при необходимости:
договоры и счета;
платежные поручения и выписки;
чековые и товарные документы;
переписку, подтверждающую цель перевода;
документы, подтверждающие родство или основания перевода;
объяснительное письмо.
Если возникла блокировка или запрос документов — сохраняйте копии оплат и переписок и при необходимости обращайтесь к юристу или в банк за разъяснениями. Подписывайтесь на мой блог на Клерк.ру.
