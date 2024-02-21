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ФСБУ

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: проверьте, все ли вы учли в учетной политике на 2024 год

В статье рассмотрим новый Федеральный стандарт бухучета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», а также разберем какие основные положения нужно внести в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год в части учета НМА.
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ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: проверьте, все ли вы учли в учетной политике на 2024 год
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начало 2024 года встретило бухгалтеров множеством изменений в нормативных документах, среди которых новый Федеральный стандарт бухучета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

ФСБУ 14/2022 применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, поэтому очень важно не пропустить момент и внести соответствующую информацию в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год.

В данной статье разберем какие основные положения нужно внести в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год в части учета НМА.

Способ перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

В Учетной политике необходимо указать способ перехода на ФСБУ «Нематериальные активы» — ретроспективный или альтернативный.

При выборе ретроспективного способа требуется пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предыдущие годы, а также корректировка по счетам 04, 05, 84.

При ретроспективном способе в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2024 года необходимо будет пересчитать показатели на 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2022 года, а в Отчете о финансовых результатах за 2024 год также потребуется пересчет показателей за 2023 год.

Разумеется, с точки зрения трудозатрат бухгалтерии, ретроспективный способ является наиболее сложным.

Альтернативный способ (или иначе упрощенный способ) такого пересчета не требует, но в этом случае, на 1 января 2024 года необходимо сформировать состав нематериальных активов исходя из требований ФСБУ 14/2022.

Это означает, исключить из состава нематериальных активов те объекты, которые перестали удовлетворять требованиям для признания их в качестве НМА, и, наоборот, включить в состав НМА те объекты, которые стали удовлетворять таким требованиям.

Способ перехода на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Кроме того, требуется установить способ перехода на ФСБУ 26/2020 «Капвложения».

Согласно данному стандарту, возможны три варианта:

  1. ретроспективный,

  2. альтернативный

  3. перспективный.

Особенность перспективного варианта в том, что положение стандарта начинает применяться в отношении видов хозяйственной деятельности, которые произошли после применения этого стандарта.

Таким образом, при выборе перспективного варианта не нужно делать перерасчет сравнительных показателей и вносить корректировочные записи в бухгалтерский учет.

Стоимостной лимит НМА

Организация может принять решение не применять ФСБУ 14/2022 в отношении НМА, имеющих стоимость за единицу ниже лимита, установленного организацией.

Указанный лимит устанавливается с учетом существенности информации о таких активах.

При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

Установление стоимостного лимита для НМА позволит сократить количество нематериальных активов и  вывести из их состава несущественные активы.

Если в Учетной политике не установлен лимит для НМА, то все объекты, которые отвечают требованиям для признания их НМА, будут таковыми вне зависимости от их  стоимости.

При установлении лимита для НМА, в Учетной политике необходимо отразить порядок учета, обеспечивающий надлежащий контроль для малоценных НМА и результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, в отношении которых у организации имеются исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на них, не признанных НМА в связи с несоответствием условиям.

Классификация НМА

В Учетной политике необходимо указать классификацию НМА по видам и группам.

В качестве примера классификации НМА можно привести следующие виды НМА:

  • программы ЭВМ,

  • базы данных,

  • изобретения,

  • полезные модели,

  • промышленные образцы,

  • секреты производства (ноу-хау),

  • селекционные достижения,

  • лицензии и разрешения и так далее.

Группой нематериальных активов считается совокупность объектов нематериальных активов одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования.

Способ оценки НМА

При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости.

После признания объект нематериальных активов оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов:

  • по первоначальной стоимости;

  • по переоцененной стоимости.

Выбранный способ оценки нематериальных активов применяется ко всей группе нематериальных активов.

Однако, обратите внимание, оценка по переоцененной стоимости может применяться для оценки нематериальных активов, для которых существует активный рынок.

Применительно к нематериальному активу наличие активного рынка представляет собой редкое, но, тем не менее, возможное явление. Например, в некоторых юрисдикциях может существовать активный рынок для лицензий на перевозку пассажиров, лицензий на рыболовство или производственных квот, на передачу которых нет ограничений.

Однако наличие активного рынка исключается, если речь идет о торговых марках, титульных данных газет, правах на выпуск музыкальных альбомов и кинофильмов, патентах или товарных знаках, поскольку каждый из перечисленных активов имеет уникальный характер.

Кроме того, хотя нематериальные активы являются предметом купли-продажи, условия договоров покупатели и продавцы согласуют между собой в индивидуальном порядке, а операции совершаются довольно редко.

По этим причинам цена, уплаченная за один актив, не всегда является достаточным свидетельством справедливой стоимости другого актива. Кроме того, информация о ценах часто не является общедоступной.

Дата начала и окончания начисления амортизации

Начисление амортизации объекта нематериальных активов начинается либо с даты его признания в бухгалтерском учете, либо по решению организации допускается начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации объекта нематериальных активовпрекращается либо с момента его списания с бухгалтерского учета, либо по решению организации допускается прекращать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета.

Выбранные организацией даты начала и прекращения начисления амортизации также нужно прописать в Учетной политике.

Способ начисления амортизации

Способ начисления амортизации выбирается организацией для каждой группы нематериальных активов. При этом выбранный способ начисления амортизации должен:

  • наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы нематериальных активов;

  • применяться последовательно от одного отчетного периода к другому, за исключением случаев, когда меняется распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы нематериальных активов.

ФСБУ 14/2022 предусматривает три способа начисления амортизации:

  1. Линейный.

  2. Уменьшаемого остатка.

  3. Пропорционально количеству продукции(объему работ (услуг) в натуральном выражении). При выборе данного способа начисления амортизации в Учетной политике необходимо прописать формулу расчета суммы амортизации.

Новые правила учета НМА по ФСБУ 14/2022 направлены на повышение прозрачности и достоверности учета нематериальных активов, что способствует улучшению качества финансовой отчетности и повышению доверия со стороны заинтересованных сторон. Внедрение этих правил требует внимательного изучения и понимания новых требований, чтобы организации могли правильно применять их в своей бухгалтерской практике.

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ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: проверьте, все ли вы учли в учетной политике на 2024 год

В статье рассмотрим новый Федеральный стандарт бухучета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», а также разберем какие основные положения нужно внести в Учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2024 год в части учета НМА.

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