Как правильно уволиться с должности директора без последствий

Должность руководителя компании подразумевает принятия на себя рисков, таких как привлечение к ответственности за убытки бизнесу и не только. Что делать, если желание владельцев не поддается никакой логике, и руководитель понимает, что пора прощаться.

Допустим, руководитель собрался уходить, но на его место не могу найти замену. Владельцы начинают кормить завтраками: «вот на следующей неделе обязательно найдем кого-то», при этом, Вы как руководитель совершаете сделки, которые несут последствия для бизнеса.

Вы не хотите больше исполнять обязанности в качестве директора, но продолжаете им оставаться, числиться в ЕГРЮЛ и нести ответственность за дела компании.

К нам часто обращаются клиенты в случаях корпоративного конфликта с собственниками бизнеса, желающие сложить с себя полномочия по управлению компанией, но не могут этого сделать в силу соблюдения корпоративных процедур.

Разберем подробную инструкцию как действовать руководителю, которого по каким-либо причинам не выпускают из компании.

Если Владельцы просят заключить невыгодную для компании сделку?

Когда вы сомневаетесь в принятом владельцами решении, и считаете, что эа этим последует негативный сценарий для имущественного положения компании, необходимо письменно изложить свою позицию и мнение по этому поводу бизнесу, с предоставлением обоснованных доводов, допустим, планом бюджетирования на будущий период.

Также направьте владельцам сформированный бухгалтерский баланс с расшифровкой статей на настоящий период времени.

Данное действие отрезвит владельцев и обезопасит Вас от возможных претензий в части сокрытия информации о финансовом состоянии компании. Таким образом вы проявите «добросовестные и разумные действия» в интересах Общества, что в свою очередь поможет вам в судебном споре (п. 3 ст. 53 ГК РФ)

Как правильно подать заявление об увольнении и кому отправлять?

Руководитель организации, должен уведомить работодателя об увольнении по собственному желанию в общем порядке: не позднее чем за один месяц.

Подготавливаем заявление об увольнении. Направляем его на имя общего собрания участников, т.е. в Общество. Если в компании один участник, отправляем также ему на адрес регистрации по месту жительства Почтой России заказным письмом с описью вложения. Если участников Общества несколько, направляем также всем участникам на адрес регистрации по месту жительства.

Образец заявления об увольнении:

Созываем общее внеочередное собрание

Т.к. руководитель компании избирается высшим органом компании (общее собрания участников, единственный участник, общее собрание акционеров и пр.) вы обязаны созвать такое собрание ввиду вашего предстоящего увольнения. Поэтому необходимо подготовить и направить в адрес владельцев решение о проведении собрания. В решении обязательно указываем повестку дня и прикладываем дополнительные материалы.

Решение о проведении собрания необходимо направить каждому участнику на адрес регистрации по месту жительства заказным письмом с описью не ранее чем за 30 дней до даты предстоящего собрания.

Бывает такое, что положением о проведении собраний или уставом установлен иной порядок уведомления участников, поэтому внимательно изучите устав и внутренние документы компании. Также данными документами может регулироваться способы уведомления, они могут быть разные, в т.ч. отправка по электронной почте, что упростит процедуру.

Образец решения о проведении собрания:

Рекомендуем созывать собрание и проводить в нотариальной конторе. Если участники не явятся, то это сыграет им не на пользу, тк. они будут препятствовать деятельности Общества своим поведением. Также нотариус зафиксирует все что на собрании произойдет, будь это даже тупиковая ситуация с назначением нового директора. Вам необходимо получить на руки св-во о проведении собрания. Данный документ защитит вашу позицию в суде в случае возникновения судебного спора и претензий к вам.

Блокируем бизнес. Вносим запись о недостоверности

Далее вносим запись о недостоверности в ЕГРЮЛ.

Внесение записи о недостоверности сведений о генеральном директоре в ЕГРЮЛ это достаточно хороший способ давления на бизнес.

Во первых, после того как данная запись внесена, любые сделки компании могут быть признаны не действительными.

Во вторых, компания входит в стагнацию, т.е. банки перестают проводить операции, контрагенты перестают совершать сделки с такой компанией. Парализация бизнеса заставит владельцев шевелиться и решить вопрос с переизбранием управленца.

Если у вас есть ЭЦП, то внести запись о недостоверности достаточно просто.

Необходимо заполнить форму Р34002 на сайте https://service.nalog.ru/ , подписать ЭЦП и подать в налоговую с приложением документов. Прикладывайте все что у вас есть на данный период. Заявление об увольнении с подтверждающими уведомление Общества и участников документами (чеки Почты России) либо иное, приказ об увольнении, и пр.

Запись о недостоверности можно внести на любой стадии спора, начиная с момента, когда истек месяц после подачи заявления об увольнении. Чем раньше это сделать, тем лучше.

Передаем документы по описи владельцам или новому директору

Если директор увольняется, то должен передать новому директору печать, учредительные документы, бухгалтерскую отчетность и иные документы, касающиеся деятельности общества (п. 4 ст. 29 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Помимо 402-ФЗ, в случае, если не передать вовремя документы Общества, то в будущем можно получить негативные последствия как привлечение к субсидиарной ответственности в случае банкротства Общества или взыскание убытков.

Поэтому важно передать учредительные документы и всю «первичку» по описи, не пожалев на описание комплекта документов времени и сил.

Так как быть? Если владельцы все же решили пойти на уступку, то спокойно все опишите и передайте новому директору. Если же война продолжается, то зафиксируйте свое намерение по передаче документов. Например, можно временно передать документы на хранение нотариусу или в банк арендовав ячейку. Уведомите надлежащим образом об это участников Общества, направьте им заказное письмо с описью вложения.

Автор статьи- команда юридической фирмы KELC legal. Мы помогаем с юридической обвязкой и налоговой оптимизацией бизнеса, а также с разрешением корпоративных споров и не только. Больше контента можно найти в нашем Телеграм канале https://t.me/kelclegal