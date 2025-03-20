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Екатерина Яхонтова
Бизнес-планирование

Как предпринимателю строить финансовый план и управлять доходами в 2025 году

В 2024 году российские предприниматели столкнулись с рядом серьезных вызовов: ужесточение санкций, рост ключевой ставки до рекордных 21% и нестабильность валютного рынка. В таких условиях грамотное планирование становится не просто важным, а жизненно необходимым для устойчивости и развития бизнеса.

Как выстроить финансовое планирование в нынешних реалиях, рассказала финансист Екатерина Яхонтова.

Экономическая ситуация 2024: что учитывать в планировании

1. Ужесточение западных санкций привело к снижению импорта из-за проблем с международными платежами и логистикой. Это затрудняет доступ к необходимым материалам и технологиям, что особенно ощутимо для производственных компаний.  

2. В декабре 2024 года ключевая ставка достигла 21%, что является историческим максимумом. Это приводит к удорожанию кредитов, снижению доступности заемных средств и, как следствие, к замедлению инвестиционной активности.  

3. Колебания курса рубля усложняют ценообразование и планирование закупок, особенно при работе с иностранными поставщиками. Ограничения на международные платежи добавляют неопределенности и требуют поиска альтернативных решений.

4. В ответ на экономические трудности государство предлагает меры поддержки для малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты и налоговые послабления. Например, в 2024 году действовали программы льготного кредитования с процентной ставкой не выше ключевой плюс 2,75% для приоритетных отраслей.  

Как строить финансовый план в текущих условиях

В 2025 году малому и среднему бизнесу особенно важно уметь быстро адаптироваться к изменениям.

Управление доходами

В условиях высокой ключевой ставки и сокращения потребительского спроса важно понимать, какие продукты/услуги остаются востребованными и где можно удерживать маржинальность.

Что делать

  • Анализируйте динамику продаж за последние 3–6 месяцев: какие товары/услуги дают стабильный доход, а какие — просели.

  • Используйте сценарное планирование: рассчитывайте несколько вариантов развития событий — оптимистичный, базовый, пессимистичный.

  • Тестируйте динамическое ценообразование — разные цены в зависимости от спроса и сезона.

  • Используйте пакетные предложения — клиент получает выгоду, но тратит больше.

  • Ставьте минимальную рентабельность, чтобы не работать в убыток.

  • Разбейте доходы на «гарантированные» и «переменные» — это поможет понимать, какие деньги точно поступят, а какие зависят от рынка. Например:

Гарантированные — постоянные клиенты, долгосрочные контракты.

Переменные — разовые заказы, сезонный спрос.

Контроль расходов

Если доходы не растут, значит, нужно сокращать расходы, но не убивая бизнес. 

Что делать

  • Пересмотрите аренду и коммунальные платежи. Возможно, имеет смысл перейти на меньшую площадь или договориться с арендодателем о временной скидке.

  • Оптимизируйте фонд оплаты труда:

  • Вводите KPI и бонусную систему вместо фиксированных окладов.

  • Рассмотрите частичную занятость или аутсорсинг (например, бухгалтерия, реклама).

  • Пересмотрите логистику и поставщиков:

  • Ищите местных поставщиков вместо импортных.

  • Договаривайтесь о рассрочке платежей – чем дольше срок оплаты, тем лучше для вашего денежного потока.

Профилактика кассовых разрывов 

Малый бизнес чаще всего страдает от разрыва между оплатами клиентов и оплатами поставщикам.

Что делать

  • Работайте по предоплате или минимизируйте отсрочку платежей.

  • Договаривайтесь с поставщиками о более длинных сроках оплаты.

  • Контролируйте дебиторскую задолженность:

  • Если клиент не платит вовремя – сразу напоминайте и вводите штрафные санкции.

  • Рассмотрите факторинг (продажа долга банку, чтобы получить деньги сразу).

  • Создавайте резервный фонд на 2-3 месяца расходов. Это спасет в случае просадок.

  • Используйте Платежный календарь в разрезе недели — план движений денег с разбивкой на недели. Это поможет заранее увидеть, где будет кассовый разрыв, и подготовиться.

  • Практические советы: что делать прямо сейчас

    • Пересмотрите финансовый план с учетом текущих экономических условий и обновите прогнозы.

    • Оптимизируйте расходы, выявив и сократив неэффективные статьи затрат.

    • Укрепите отношения с ключевыми партнерами и ищите возможности для диверсификации.

    • Следите за мерами государственной поддержки и используйте доступные программы.

    • Инвестируйте в обучение и развитие команды, чтобы повысить эффективность и адаптивность бизнеса.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Игнорирование изменений в экономике и отсутствие гибкости в планировании.

  • Чрезмерная зависимость от одного поставщика или клиента.

  • Неполное использование доступных мер поддержки и возможностей оптимизации.

В условиях текущих экономических реалий грамотное и гибкое планирование становится ключевым фактором успеха для предпринимателей. Оставайтесь внимательны к изменениям, используйте доступные ресурсы и не бойтесь адаптироваться к новым условиям.

Для тех, кто хочет выстроить грамотное финансовое планирование и финучёт — подготовила полезный материал — “16 таблиц и руководств по финансовому учёту”.

Информации об авторе

Екатерина Яхонтова

Екатерина Яхонтова

Финансовый директор в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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