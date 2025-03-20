Как предпринимателю строить финансовый план и управлять доходами в 2025 году

Как выстроить финансовое планирование в нынешних реалиях, рассказала финансист Екатерина Яхонтова.
Экономическая ситуация 2024: что учитывать в планировании
1. Ужесточение западных санкций привело к снижению импорта из-за проблем с международными платежами и логистикой. Это затрудняет доступ к необходимым материалам и технологиям, что особенно ощутимо для производственных компаний.
2. В декабре 2024 года ключевая ставка достигла 21%, что является историческим максимумом. Это приводит к удорожанию кредитов, снижению доступности заемных средств и, как следствие, к замедлению инвестиционной активности.
3. Колебания курса рубля усложняют ценообразование и планирование закупок, особенно при работе с иностранными поставщиками. Ограничения на международные платежи добавляют неопределенности и требуют поиска альтернативных решений.
4. В ответ на экономические трудности государство предлагает меры поддержки для малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты и налоговые послабления. Например, в 2024 году действовали программы льготного кредитования с процентной ставкой не выше ключевой плюс 2,75% для приоритетных отраслей.
Как строить финансовый план в текущих условиях
В 2025 году малому и среднему бизнесу особенно важно уметь быстро адаптироваться к изменениям.
Управление доходами
В условиях высокой ключевой ставки и сокращения потребительского спроса важно понимать, какие продукты/услуги остаются востребованными и где можно удерживать маржинальность.
Что делать
Анализируйте динамику продаж за последние 3–6 месяцев: какие товары/услуги дают стабильный доход, а какие — просели.
Используйте сценарное планирование: рассчитывайте несколько вариантов развития событий — оптимистичный, базовый, пессимистичный.
Тестируйте динамическое ценообразование — разные цены в зависимости от спроса и сезона.
Используйте пакетные предложения — клиент получает выгоду, но тратит больше.
Ставьте минимальную рентабельность, чтобы не работать в убыток.
Разбейте доходы на «гарантированные» и «переменные» — это поможет понимать, какие деньги точно поступят, а какие зависят от рынка. Например:
Гарантированные — постоянные клиенты, долгосрочные контракты.
Переменные — разовые заказы, сезонный спрос.
Контроль расходов
Если доходы не растут, значит, нужно сокращать расходы, но не убивая бизнес.
Что делать
Пересмотрите аренду и коммунальные платежи. Возможно, имеет смысл перейти на меньшую площадь или договориться с арендодателем о временной скидке.
Оптимизируйте фонд оплаты труда:
Вводите KPI и бонусную систему вместо фиксированных окладов.
Рассмотрите частичную занятость или аутсорсинг (например, бухгалтерия, реклама).
Пересмотрите логистику и поставщиков:
Ищите местных поставщиков вместо импортных.
Договаривайтесь о рассрочке платежей – чем дольше срок оплаты, тем лучше для вашего денежного потока.
Профилактика кассовых разрывов
Малый бизнес чаще всего страдает от разрыва между оплатами клиентов и оплатами поставщикам.
Что делать
Работайте по предоплате или минимизируйте отсрочку платежей.
Договаривайтесь с поставщиками о более длинных сроках оплаты.
Контролируйте дебиторскую задолженность:
Если клиент не платит вовремя – сразу напоминайте и вводите штрафные санкции.
Рассмотрите факторинг (продажа долга банку, чтобы получить деньги сразу).
Создавайте резервный фонд на 2-3 месяца расходов. Это спасет в случае просадок.
Используйте Платежный календарь в разрезе недели — план движений денег с разбивкой на недели. Это поможет заранее увидеть, где будет кассовый разрыв, и подготовиться.
Практические советы: что делать прямо сейчас
Пересмотрите финансовый план с учетом текущих экономических условий и обновите прогнозы.
Оптимизируйте расходы, выявив и сократив неэффективные статьи затрат.
Укрепите отношения с ключевыми партнерами и ищите возможности для диверсификации.
Следите за мерами государственной поддержки и используйте доступные программы.
Инвестируйте в обучение и развитие команды, чтобы повысить эффективность и адаптивность бизнеса.
Ошибки, которых стоит избегать
Игнорирование изменений в экономике и отсутствие гибкости в планировании.
Чрезмерная зависимость от одного поставщика или клиента.
Неполное использование доступных мер поддержки и возможностей оптимизации.
В условиях текущих экономических реалий грамотное и гибкое планирование становится ключевым фактором успеха для предпринимателей. Оставайтесь внимательны к изменениям, используйте доступные ресурсы и не бойтесь адаптироваться к новым условиям.
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