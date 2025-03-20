Как предпринимателю строить финансовый план и управлять доходами в 2025 году

1. Ужесточение западных санкций привело к снижению импорта из-за проблем с международными платежами и логистикой. Это затрудняет доступ к необходимым материалам и технологиям, что особенно ощутимо для производственных компаний.

2. В декабре 2024 года ключевая ставка достигла 21%, что является историческим максимумом. Это приводит к удорожанию кредитов, снижению доступности заемных средств и, как следствие, к замедлению инвестиционной активности.

3. Колебания курса рубля усложняют ценообразование и планирование закупок, особенно при работе с иностранными поставщиками. Ограничения на международные платежи добавляют неопределенности и требуют поиска альтернативных решений.

4. В ответ на экономические трудности государство предлагает меры поддержки для малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты и налоговые послабления. Например, в 2024 году действовали программы льготного кредитования с процентной ставкой не выше ключевой плюс 2,75% для приоритетных отраслей.