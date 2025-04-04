Почему «тихий эксперт» без бренда сегодня теряет клиентов

Но рынок изменился. Сейчас предприниматели выбирают не только «по знакомству». Они смотрят на тебя в Instagram (запрещен в РФ), Telegram или хотя бы на твою страницу на Авито. И если ничего не находят — пролистывают дальше.

Это не про несправедливость. Это про новую реальность: молчание больше не работает.

Финансист или бухгалтер без голоса — как эксперт в тени. Даже если ты реально классный, ты просто не существуешь для тех, кто ищет специалиста сегодня.

Причём клиенты сейчас другие. Они не хотят просто отчёт. Они хотят понимать, с кем работают. Кто ты, какие у тебя ценности, как ты думаешь. И если об этом нигде не написано — у них нет повода выбрать именно тебя.

Молчание — это не нейтральная позиция. Это активное «я не участвую». А значит — и не претендую.

Даже те, у кого уже есть клиенты, рискуют. Если ты не напоминаешь о себе, не показываешь, что в деле, тебя начинают забывать. Ты не на слуху — тебя не рекомендуют. Всё просто.

И это не про то, чтобы срочно снимать рилсы и плясать с налоговым календарём в руках. Это про другое. Про то, чтобы выбрать: я хочу быть специалистом, которого ищут, или просто тем, кто умеет, но молчит?

Пока ты молчишь — кто-то другой говорит. И клиентов забирает он.