ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
Екатерина Яхонтова
Личный бренд

Почему «тихий эксперт» без бренда сегодня теряет клиентов

Раньше было просто: ты хорошо делаешь свою работу — и клиенты приходят. По знакомству, по рекомендации. Главное — быть профи.

Но рынок изменился. Сейчас предприниматели выбирают не только «по знакомству». Они смотрят на тебя в Instagram (запрещен в РФ), Telegram или хотя бы на твою страницу на Авито. И если ничего не находят — пролистывают дальше.

Это не про несправедливость. Это про новую реальность: молчание больше не работает.

Финансист или бухгалтер без голоса — как эксперт в тени. Даже если ты реально классный, ты просто не существуешь для тех, кто ищет специалиста сегодня.

Причём клиенты сейчас другие. Они не хотят просто отчёт. Они хотят понимать, с кем работают. Кто ты, какие у тебя ценности, как ты думаешь. И если об этом нигде не написано — у них нет повода выбрать именно тебя.

Молчание — это не нейтральная позиция. Это активное «я не участвую». А значит — и не претендую.

Даже те, у кого уже есть клиенты, рискуют. Если ты не напоминаешь о себе, не показываешь, что в деле, тебя начинают забывать. Ты не на слуху — тебя не рекомендуют. Всё просто.

И это не про то, чтобы срочно снимать рилсы и плясать с налоговым календарём в руках. Это про другое. Про то, чтобы выбрать: я хочу быть специалистом, которого ищут, или просто тем, кто умеет, но молчит?

Пока ты молчишь — кто-то другой говорит. И клиентов забирает он.

Три уровня узнаваемости: от «никто не знает» до «спрашивают по рекомендации»

Когда ты только начинаешь развивать личный бренд, кажется, что тебя вообще никто не знает. Ни предприниматели, ни коллеги, ни даже соседка, которой ты однажды помогла с отчётом. Но это нормально. Все начинают с нуля.

Условно можно выделить три уровня узнаваемости. Ниже — как это выглядит на практике.

Уровень 1: «Я вроде есть, но как будто меня нет»

Ты делаешь хорошо свою работу. Есть пара клиентов, кто-то приходит по сарафану. Но чаще — тишина. Никто не пишет сам, не спрашивает «а кто у тебя бухгалтер?». В сети — либо пусто, либо пара постов год назад.

На этом этапе ты как хорошее кафе без вывески. Можно случайно наткнуться, но специально — вряд ли.

Уровень 2: «Меня уже видят»

Ты начала делиться мыслями. Пишешь, что ты умеешь, какие вопросы решаешь, выкладываешь кейсы. Никакого пафоса, просто рабочие ситуации из практики.

На этом этапе люди начинают запоминать. Кто-то сохраняет пост, кто-то пишет в директ, кто-то молча читает месяцами. Ты выходишь из невидимости.

Это момент, когда клиенты начинают говорить: «Я давно на вас подписан(а)» — и покупают с первого касания.

Уровень 3: «Вы не берёте новых? А можно к вам?»

Ты регулярно появляешься в ленте. У тебя понятный образ: чем занимаешься, в чём сильна, кому помогаешь. Ты не просто человек с дипломом — ты решение.

Тебя рекомендуют. Тебя обсуждают в чатиках. Кто-то говорит: «Посмотри её блог, у неё точно найдёшь ответ». Это значит, ты встроилась в поле. И даже если человек с тобой ещё не работал, он уже тебе доверяет.

Что должен транслировать личный бренд финансиста

Когда мы слышим «личный бренд», у многих включается внутреннее сопротивление. Кажется, что нужно сразу кричать о себе, писать пафосные посты и как-то слишком активно продвигаться. Особенно если ты финансист — человек, привыкший к точности и тишине. Но на самом деле бренд — это не про «громко». Это про «понятно».

Когда у тебя есть личный бренд, человек с другой стороны экрана быстро считывает:

«Ага, она системная. Она спокойная. Она опытная. Вот такую я бы и хотела себе в команду».

Именно эти смыслы и формируют доверие. Дальше — подробнее.

1. Доверие

Ты работаешь с деньгами. Это значит, что первое, что хочет почувствовать предприниматель — это: «Я могу ей доверять».

Здесь не нужны эмоциональные обещания вроде «веду под ключ» или «спасаю бизнес от краха». Лучше — спокойная, простая подача. Когда читаешь — и чувствуешь: человек на своём месте. Без перегибов. Без «я лучший на рынке».

2. Системность

Если в твоём профиле всё хаотично, темы скачут, сторис «сходила за кофе» перемешаны с учётом, у клиента может возникнуть ощущение: «Наверное, и в работе так же».

Системность — это не про идеальный визуал. Это про простую и логичную структуру: кто ты, чем занимаешься, какие задачи решаешь. Когда это видно сразу — доверие повышается без слов.

3. Понимание задачи

Финансист с сильным брендом не просто делится кейсами — он показывает, зачем он это делает. Не «внедрили ДДС», а «теперь предприниматель каждый день видит, сколько у него реально денег».

Когда ты говоришь на языке клиента, тебя легче понять. А когда тебя понимают — тебе доверяют.

4. Результат

Очень важно не просто быть «с классным опытом», а показывать, что меняется у клиента после работы с тобой. Это может быть маленький сдвиг: «раньше искал деньги на налоги в последний день, теперь видит план платежей заранее». А может быть и большой: «вышел из минуса за 2 месяца и закрыл старые долги».

💡 Резюме

Хорошо работать — больше недостаточно. Финансист без личного бренда сегодня просто «невидимка» на рынке. Даже если ты профи, предприниматель тебя не увидит, не вспомнит и не выберет — потому что не знает о тебе.

Личный бренд — это не про шоу. Это про ясный, понятный образ: кто ты, чем помогаешь, почему тебе можно доверять. Это то, что переводит тебя из разряда «на замену» в категорию «хочу именно с ней».

Есть три уровня узнаваемости: от «кто это?» до «можно к вам попасть?». И весь путь начинается с простого действия — начать показывать себя. Без перегибов, без навязчивости, но регулярно.

Чтобы тебя запоминали, к тебе приходили и тебя рекомендовали, важно транслировать четыре вещи:

  • доверие,

  • системность,

  • понимание задач клиента,

  • конкретный результат.

И если ты это делаешь — к тебе начинают приходить «свои» клиенты. Не случайные. А те, с кем хочется работать.

Дальше будут статьи про контент, про заявки, про страх «показаться» и про то, как выстроить всё это без перегруза. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Информации об авторе

Екатерина Яхонтова

Екатерина Яхонтова

Финансовый директор в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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