Почему у финансиста нет заявок и как личный бренд помогает это исправить

Какой контент действительно привлекает предпринимателей

Один из частых вопросов: О чём мне писать, чтобы ко мне приходили клиенты, а не просто лайкали коллеги? Ответ — не в формате. Неважно, рилс это, сторис или просто пост с фото. Важно что ты говоришь и как это считывается с другой стороны экрана. Особенно если твоя аудитория — предприниматели. У них времени мало, внимание рассеивается быстро, а доверие нужно заслужить. Вот типы контента, которые действительно работают, когда ты — финансист и хочешь привлекать клиентов.

1. Истории из практики

Сторителлинг — да, но без воды. Не обязательно писать длинные тексты с завязкой, кульминацией и развязкой. Просто расскажи: была ситуация — что сделали — какой результат. Например: «У клиента была путаница в платежах, деньги “утекали” — внедрили таблицу, через месяц он уже сам всё контролирует. Впервые понял, что учёт — это не боль, а инструмент». Такие тексты легко читаются. А главное — в них считывается твой подход и реальная польза.

2. Цифры и конкретика

Предприниматели любят конкретику. Особенно если она касается их денег. ⠀Примеры: – на чём бизнес чаще всего теряет деньги – сколько на самом деле обходится «работать без учёта» – какие метрики нужно смотреть, чтобы не влипнуть в кассовый разрыв ⠀Когда ты даёшь цифры — тебя сразу воспринимают серьёзно.

3. Ошибки

Никто не любит ошибаться. Но все любят читать, как другие ошибаются — и как этого избежать. Можно мягко подсветить: «5 ошибок, которые мешают предпринимателю зарабатывать даже с хорошим оборотом». ⠀Ты не критикуешь, ты даёшь ориентир. Это вызывает доверие.

4. Личное

Да, личное — тоже важно. Ты не обязана делиться всем. Но когда ты показываешь свою логику, своё мышление, свой подход к работе — это помогает выстроить мост. Пример: «Почему я не работаю с клиентами, которые не открывают отчёты. Я за результат, а не за видимость учёта». Такой контент притягивает «своих». Потому что он про ценности. Контент-стратегия — это не про то, чтобы постить каждый день. Это про то, чтобы регулярно напоминать: Вот кто я. Вот как я думаю. Вот какие задачи помогаю решать». Когда предприниматель это считывает — он уже почти ваш.

Почему нет заявок, даже если у вас опыт и вы действительно эксперт

Ты работаешь давно. Закрыла не один десяток отчётов, спасала клиентов перед налоговой, наводила порядок в хаосе и делала это хорошо. У тебя есть опыт, кейсы, реальные результаты. Но при этом — тишина. Заявок нет. И это не просто обидно. Это выбивает. Особенно, когда ты видишь, как люди с меньшими компетенциями ведут клиентов, рассказывают про свой опыт в соцсетях и набирают аудиторию. А ты сидишь с реальными знаниями — и пустым мессенджером. Кажется, что мир перевернулся: вроде бы важнее быть, а не казаться. Но заявки приходят тем, кто наоборот. На самом деле, причина не в «несправедливости» и не в твоей «нехаризме». Причина в разрыве между компетенцией и видимостью. Ты можешь быть очень крутым специалистом, но если об этом никто не знает — тебя не пригласят. Клиент не будет догадываться, что ты эксперт. Он увидит того, кто регулярно говорит: «Я решаю такие-то задачи», покажет пару кейсов — и выберет его. Важно понимать: молчание сегодня — это активная позиция «я не претендую». Люди не додумывают, кто ты. Они ориентируются на то, что видят. Если ты молчишь — значит, ты не в рынке. Даже если ты внутри него по уши. Заявки — это не просто про «посты ради постов». Это про выстроенный образ: кто ты, чем ты помогаешь, и что меняется после работы с тобой. Когда это становится понятно не только тебе, но и другим — к тебе начинают обращаться. Сначала — интересуются. Потом — приходят. Потом — рекомендуют. Компетенция без видимости — это как магазин без вывески. Он может быть идеальным внутри, но если никто не знает, что он существует, туда никто не зайдёт.

Финансист ≠ блогер: как строить бренд без танцев в рилсах

У многих специалистов в сфере финансов личный бренд до сих пор ассоциируется с чем-то навязчивым. В голове сразу возникают образы — блогеры, танцы в Reels, эмоциональные сторис, обсуждение личной жизни. Возникает закономерный вопрос: действительно ли всё это необходимо? Нет. Необходимо совсем другое. Личный бренд — это не про формат, а про содержание. Особенно если речь идёт о работе с деньгами. Предприниматели не ждут от финансиста развлекательный контент. Они ищут профессионала, которому можно доверять, который говорит на понятном языке и способен решить конкретные задачи. Бренд — это не про популярность. Это про узнаваемость и доверие. Про то, чтобы у потенциального клиента сложилось ясное представление: кто вы, в чём ваш подход, с какими задачами вы работаете и чем отличаетесь от других специалистов. Для этого не нужно становиться блогером. Необязательно показывать личную жизнь, ежедневно записывать видео или присутствовать в кадре. Вы можете быть заметным, не теряя внутреннего комфорта. Форматов достаточно: экспертные посты, кейсы, заметки из практики, рабочие наблюдения, полезные разборы. Всё это формирует образ специалиста — спокойного, системного, надёжного. Бренд можно выстраивать в своём ритме и на своих условиях. Главное — не молчать. В современных реалиях «молчание» всё чаще воспринимается как отсутствие позиции, отсутствия присутствия на рынке. Даже если вы работаете с полной загрузкой, отсутствие публичной активности лишает вас потока новых, подходящих клиентов. А значит — ограничивает в росте. Вы можете выстроить личный бренд без давления, без перегибов и без шаблонов. Спокойно, уважительно и по делу — так, как работаете с клиентами. И именно это ценится.

Ошибки, которые разрушают доверие к бренду финансиста

Личный бренд в финансовой сфере — это в первую очередь про доверие. Предприниматель должен понимать, что перед ним специалист: спокойный, профессиональный, с практическим опытом и системным подходом. Но бывает так, что даже хорошие специалисты начинают терять доверие — не потому что делают что-то плохо в работе, а потому что в публичной коммуникации допускают ошибки. И потенциальный клиент это чувствует. Ниже — основные моменты, которые могут подорвать доверие к бренду, особенно если вы работаете в сфере учёта и финансового консалтинга. 1. Поверхностные кейсы Если вы рассказываете о работе с клиентами, но ограничиваетесь формулировками «помогли выстроить учёт» или «уложили цифры в таблицу», без конкретики и результата — это выглядит как маркетинговый шаблон, а не реальный опыт. Лучше показать чуть меньше, но глубже. Что именно было сделано? С какой задачей пришёл клиент? Что поменялось в его бизнесе? Это даёт понимание вашей экспертности, а не только «присутствия». 2. Преувеличения и громкие обещания Фразы вроде «увеличили прибыль в 5 раз» или «сняли все проблемы с управленческим учётом за неделю» вызывают недоверие, особенно если не подтверждены фактами. Предприниматель — не случайный читатель. Он быстро считывает, где текст для картинки, а где — реальный опыт. 3. Отсутствие системности в подаче Если в профиле сегодня — чек-лист по учёту, завтра — размышления про самооценку, а послезавтра — сторис с отдыха, складывается ощущение нестабильности. Это не значит, что нужно публиковать только профессиональные материалы. Но логика, структура и тон должны быть узнаваемыми. Это формирует ощущение, что и в работе у вас всё так же чётко. 4. Слишком много «про себя», слишком мало — про клиента Финансист с сильным брендом не только рассказывает, кто он и какой у него путь. Он показывает, какую пользу получают клиенты. Если в коммуникации нет фокуса на задаче клиента, даже интересные посты начинают терять ценность. А доверие формируется там, где становится понятно: специалист умеет решать задачи, а не только рассказывать о себе. 5. Резкие высказывания, обесценивание других Фразы вроде «я единственный, кто делает нормально» или «все бухгалтеры работают неправильно» не усиливают, а ослабляют образ. Уверенность — это хорошо, но уважение к коллегам и рынку — обязательная часть зрелого бренда.

Краткий вывод