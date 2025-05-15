Как мы помогли финансовой службе выйти из табличного ада и навести порядок в отчетах

Что мы сделали

➡️ Начали с аудита текущих процессов и систем.

➡️ Выявили, что мешает — от лишнего ручного труда до отсутствия интеграции.

➡️ Настроили автоматическую загрузку данных из всех программ.

➡️ Перенесли ключевые финансовые процессы в 1С.

➡️ Выстроили единый поток информации.

Далее пошли в блок автоматизации и над этим блоком работали Ольга Семигласова, финансист и эксперт по бюджетированию и Елизавета Генте специалист по внедрению 1с УФН. Благодаря их подходу отчёты теперь формируются без ручных правок и ошибок.

✅ Платежный календарь теперь не заполняется вручную.

✅ БДР формирует финслужба — на основании актов, накладных и авансовых отчётов.

✅ Все отчёты собираются из системы — без Excel и ручного копипаста.

✅ Настроили бизнес-метрики, по которым теперь видно не просто «сколько», но и «почему».