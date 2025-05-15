Как мы помогли финансовой службе выйти из табличного ада и навести порядок в отчетах

Когда собственник обратился к нам, основной запрос был простой и честный:
«Хочу понимать, как работает финансовая служба. И как сделать так, чтобы она работала лучше».
Мы искали ответы на три вопроса:
1️⃣ Где слабые места, которые тормозят бизнес?
2️⃣ Как ускорить работу с цифрами и убрать рутину?
3️⃣ Какие инструменты реально упрощают жизнь, а не создают ещё больше хаоса?
Что увидели на старте
Первое, что бросилось в глаза — разрозненность.
Финансовые данные были раскиданы по четырем системам: 1С:УНФ, Гугл-Таблицы, Оверпорт и Наймикс. Что-то вели вручную, что-то дублировали, отчеты собирались по кусочкам. Всё это занимало время и требовало много ручного труда.
Проблемные точки
– Таблицы вместо системы: сверки, расчёты, бюджеты — всё в Google.
– Медленный сбор данных: отчёты делались по 3–5 дней.
– Отсутствие аналитики: нельзя быстро разложить показатели по дивизионам.
– Дублирование функций: БДР формируется сразу несколькими отделами.
– 1С не используется на полную мощность: нет автоматизации, нет ДДС, нет баланса.
Что из этого реально работало?
✅ Базовые справочники были заведены.
✅ Банковские выписки обрабатывались ежедневно.
✅ Акты, счета, приходные накладные — всё это фиксировалось.
✅ Управленческая касса велась.
✅ Согласование платежей шло… ну, как-то шло.
Но…
⏺ Не было интеграции между 1С и банками.
⏺ Аналитика по подразделениям отсутствовала.
⏺ Отчеты формировались вручную, с нуля.
⏺ Учет затрат — не ведется.
⏺ ДДС, ОПиУ, Баланс — отсутствуют как класс.
Что мы сделали
➡️ Начали с аудита текущих процессов и систем.
➡️ Выявили, что мешает — от лишнего ручного труда до отсутствия интеграции.
➡️ Настроили автоматическую загрузку данных из всех программ.
➡️ Перенесли ключевые финансовые процессы в 1С.
➡️ Выстроили единый поток информации.
Далее пошли в блок автоматизации и над этим блоком работали Ольга Семигласова, финансист и эксперт по бюджетированию и Елизавета Генте специалист по внедрению 1с УФН. Благодаря их подходу отчёты теперь формируются без ручных правок и ошибок.
✅ Платежный календарь теперь не заполняется вручную.
✅ БДР формирует финслужба — на основании актов, накладных и авансовых отчётов.
✅ Все отчёты собираются из системы — без Excel и ручного копипаста.
✅ Настроили бизнес-метрики, по которым теперь видно не просто «сколько», но и «почему».
Что получилось
1. Время на закрытие месяца сократилось с 3–4 дней до 2 часов.
2. Количество ошибок в данных снизилось на 90%.
3. У собственника появился полноценный инструмент контроля за денежными потоками.
4. Финансовая служба стала не просто «учётом», а полноценным помощником в управлении бизнесом.
Если кратко: перестали «шить из лоскутков», собрали всё в одну систему, автоматизировали рутину и показали цифры, на основе которых теперь можно действовать, а не гадать.
❤️ И, кажется, теперь в этой компании перестали бояться отчётности. Даже полюбили.
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