ЦОК 8 Конференция 13.05 Мобильный (2)
Екатерина Яхонтова
Управленческий учет

Как мы помогли финансовой службе выйти из табличного ада и навести порядок в отчетах

Хочу понимать, как работает финансовая служба. И как сделать так, чтобы она работала лучше.

Когда собственник обратился к нам, основной запрос был простой и честный:

«Хочу понимать, как работает финансовая служба. И как сделать так, чтобы она работала лучше».

Мы искали ответы на три вопроса:

1️⃣ Где слабые места, которые тормозят бизнес?

2️⃣ Как ускорить работу с цифрами и убрать рутину?

3️⃣ Какие инструменты реально упрощают жизнь, а не создают ещё больше хаоса?

Что увидели на старте

Первое, что бросилось в глаза — разрозненность.

Финансовые данные были раскиданы по четырем системам: 1С:УНФ, Гугл-Таблицы, Оверпорт и Наймикс. Что-то вели вручную, что-то дублировали, отчеты собирались по кусочкам. Всё это занимало время и требовало много ручного труда.

Проблемные точки

– Таблицы вместо системы: сверки, расчёты, бюджеты — всё в Google.

– Медленный сбор данных: отчёты делались по 3–5 дней.

– Отсутствие аналитики: нельзя быстро разложить показатели по дивизионам.

– Дублирование функций: БДР формируется сразу несколькими отделами.

– 1С не используется на полную мощность: нет автоматизации, нет ДДС, нет баланса.

Что из этого реально работало?

✅ Базовые справочники были заведены.

✅ Банковские выписки обрабатывались ежедневно.

✅ Акты, счета, приходные накладные — всё это фиксировалось.

✅ Управленческая касса велась.

✅ Согласование платежей шло… ну, как-то шло.

Но…

⏺ Не было интеграции между 1С и банками.

⏺ Аналитика по подразделениям отсутствовала.

⏺ Отчеты формировались вручную, с нуля.

⏺ Учет затрат — не ведется.

⏺ ДДС, ОПиУ, Баланс — отсутствуют как класс.

Что мы сделали

➡️ Начали с аудита текущих процессов и систем.

➡️ Выявили, что мешает — от лишнего ручного труда до отсутствия интеграции.

➡️ Настроили автоматическую загрузку данных из всех программ.

➡️ Перенесли ключевые финансовые процессы в 1С.

➡️ Выстроили единый поток информации.

Далее пошли в блок автоматизации и над этим блоком работали Ольга Семигласова, финансист и эксперт по бюджетированию и Елизавета Генте специалист по внедрению 1с УФН. Благодаря их подходу отчёты теперь формируются без ручных правок и ошибок.

✅ Платежный календарь теперь не заполняется вручную.

✅ БДР формирует финслужба — на основании актов, накладных и авансовых отчётов.

✅ Все отчёты собираются из системы — без Excel и ручного копипаста.

✅ Настроили бизнес-метрики, по которым теперь видно не просто «сколько», но и «почему».

Что получилось

1. Время на закрытие месяца сократилось с 3–4 дней до 2 часов.

2.  Количество ошибок в данных снизилось на 90%.

3.  У собственника появился полноценный инструмент контроля за денежными потоками.

4. Финансовая служба стала не просто «учётом», а полноценным помощником в управлении бизнесом.

Если кратко: перестали «шить из лоскутков», собрали всё в одну систему, автоматизировали рутину и показали цифры, на основе которых теперь можно действовать, а не гадать.

❤️ И, кажется, теперь в этой компании перестали бояться отчётности. Даже полюбили.

Информации об авторе

Екатерина Яхонтова

Екатерина Яхонтова

Финансовый директор в ИП

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