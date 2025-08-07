3 ошибки в Excel, из-за которых вы теряете деньги (и даже не замечаете этого)

❌ Ошибка №3: Нет разбивки по направлениям

Одна из ключевых целей управленческого учёта — понять, что приносит прибыль, а что тянет бизнес ко дну. Но если вся выручка и расходы идут «в одном котле», этого не видно. Продолжают инвестировать в проекты или отделы, которые на деле убыточны. Или, наоборот, «душат» прибыльное направление, потому что оно кажется затратным.

История из практики: когда впервые разложили выручку по направлениям, оказалось, что два отдела стабильно в минус. Их закрыли — прибыль выросла на 18%.

Excel остаётся полезным инструментом — до тех пор, пока вы видите в нём суть, а не только цифры. Но как только бизнес начинает расти, даже простые ошибки в таблицах могут обходиться слишком дорого. Если вы узнали себя хотя бы в одной из этих ситуаций — возможно, пришло время посмотреть на учёт глубже.