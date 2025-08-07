3 ошибки в Excel, из-за которых вы теряете деньги (и даже не замечаете этого)

Вот три типичные ошибки, которые я регулярно вижу у клиентов — и последствия, которые за ними стоят.
❌ Ошибка №1: Каждый филиал ведёт учёт по-своему
Финансист сводит отчёт по-своему, отдел продаж — по-своему, маркетинг вообще выгружает скрины из рекламного кабинета. Форматы не совпадают, логика расчётов разная, одни считают в рублях, другие в штуках. В результате финдир вручную собирает сводный отчёт «на коленке», а собственник принимает решения, не видя полной картины.
Пример: в одном проекте казалось, что общий бизнес в лёгком плюсе. Когда свели филиалы в единую форму, оказалось: два региона работают в минус, просто раньше они подавали отчёты без детализации. После стандартизации — закрыли одно направление, прибыль выросла
❌ Ошибка №2: Формулы живут своей жизнью
Один филиал считает в рублях, другой — в количестве заказов. У кого-то логистика отдельной строкой, у кого-то — в “прочих”. Форматы разные, структура разная, уровень детализации — тоже. В итоге свести всё в одну таблицу невозможно без ручной правки, и общую картину бизнеса видят только “примерно”.
Кейс: в таблице по ФОТ случайно остался март вместо апреля. Расчёт показал прибыль, все выдохнули. А через две недели — кассовый разрыв. Потому что денег по факту не было.
❌ Ошибка №3: Нет разбивки по направлениям
Одна из ключевых целей управленческого учёта — понять, что приносит прибыль, а что тянет бизнес ко дну. Но если вся выручка и расходы идут «в одном котле», этого не видно. Продолжают инвестировать в проекты или отделы, которые на деле убыточны. Или, наоборот, «душат» прибыльное направление, потому что оно кажется затратным.
История из практики: когда впервые разложили выручку по направлениям, оказалось, что два отдела стабильно в минус. Их закрыли — прибыль выросла на 18%.
Excel остаётся полезным инструментом — до тех пор, пока вы видите в нём суть, а не только цифры. Но как только бизнес начинает расти, даже простые ошибки в таблицах могут обходиться слишком дорого. Если вы узнали себя хотя бы в одной из этих ситуаций — возможно, пришло время посмотреть на учёт глубже.
