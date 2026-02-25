«Мне не дали данные» — то, что разрушит вашу карьеру на аутсорсе

Или почему важно быть в проактивной позиции, а не ждать, пока клиент догадается.

Много хороших финансистов и бухгалтеров хотят уйти из найма на аутсорс.

❗️Но есть нюанс: на аутсорсе надо быть проактивным, а не сидеть и просиживать штаны.

➖Часто слышу: «Мне не дали данные», «Я спросила — мне не ответили», «У них бардак, что мне делать?».

Коллеги, вы пришли не на «хорошую картинку». Вы пришли порядок наводить.

Если у клиента хаос и беспорядок — это ваша задача. Вы пришли, чтобы найти этот порядок.

Почему многие переходят на аутсорсинг, но обжигаются и либо сидят без клиентов на финансовой подушке, либо бегут обратно в найм?

❗️Потому что занимают детскую позицию: один раз спросили и всё.

«Ну я же написала🤔»

Клиент не ответил, потому что у него куча своей информации. Он её тоже пропускает. Никак не потому, что он плохой, вам не доверяет и сливается.

В чем разница между специалистом и партнером?

➡️Специалист сидит и ждет. ➡️Партнер — добивается. Допрашивает. Объясняет важность, почему эта информация нужна.

А если нужно — разобьет лоб, но узнает, где её взять, и найдет способ донести мысль до клиента по-другому.

➖Перестаньте скатываться в позицию «мне все должны, я тут отсижусь».

Клиент не предоставит вам информацию в идеальном виде. В 90% случаев ему самому нечего предоставлять, или он просто не знает, что от него требуется. Ваша задача — не сидеть и ждать, а помогать бизнесу.

Неумение общаться с клиентами и позиция «мне не дали» — это просто детская позиция. Из нее нужно выходить.

➡️ Не знаешь, что делать? Изучи дополнительно. ➡️ Клиент не понимает с первого раза? Объясни по-другому.

Ни у кого нет врождённого навыка вести переговоры и общаться с клиентом. Этому надо учиться и именно это ваша точка роста.

📌Если вы будете работать из позиции:

«Я независимый специалист и партнер бизнеса, моя задача — помочь»

— тогда вас будут ценить и рекомендовать.

📌Иначе так и будете сидеть с фразой:

«Мне не дали, я пошла ждать до следующей встречи».

Вы все очень умные люди, иначе вас бы не было на платформе Клерк. Убирайте, пожалуйста, пассивную позицию, для аутсорса она не подходит.

Понимаю, это сложно, страшно, некомфортно, мозг сопротивляется. Не получается сделать самостоятельно, давайте делать это вместе.

