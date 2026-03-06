Отучились на финдира, но все еще бухгалтер?

План, как бухгалтеру с навыками финучета начать работать как финансист

С вами Екатерина Яхонтова и сегодня хочу поделиться стратегией развития на аутсорсе. Составляла для нашей коллеги, делюсь со всем.

📌Для бухгалтеров, которые хотят вести клиентов по финучёту и даже этому учились.

Анна (настоящее имя скрыто), бухгалтер на аутсорсе

➖Точка А:

— доход 200 000 рублей

— 12 клиентов на бухучете

— огромная нагрузка и усталость

— обучилась на финансиста

— без кейсов страшно применять знания

➖Точка Б (цель):

— доход 300-400 тыс

— заниматься финучётом

— на бухучет нанять помощников

— больше отдыха, меньше выгорания

В чем трудности Анны и многих из вас, кто так и не перешёл в финдиры, хотя прошёл обучение?

➡️Застряла в бухгалтерии. 11 клиентов — это много, но доход при этом невысокий.

Простая математика: 150 000 / 11 = ~13 600 руб с клиента. ЭТО ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.

➡️ Нет кейсов в финучёте. Вы прошли курсы по управленческому учету, но без практики знания обесцениваются. Клиенты просят примеры работ — их нет.

➡️ Стыдно просить много. Вы не знаете, как назначать цены, боитесь показаться наглой. Это классический "синдром самозванца".

Ключевая математика, которую важно осознать:

11 клиентов × 13 600 = 150 000 руб/мес — это потолок в текущей модели

4 клиента × 80 000 = 320 000 руб/мес — это цель

5 клиентов × 80 000 = 400 000 руб/мес — это и есть цель

❗️Чтобы перейти из бухгалтерии в финансы, нужно не "добавить" финансовые услуги к бухгалтерии, а заменить бухгалтерию на финансы.

Иначе вы просто добавите себе еще работы и еще больше устанете.

❓Что делать? Главный сдвиг в мышлении

Примеры выполненных проектов не появятся сами. Их нужно создать.

Но для этого не обязательно искать "большого клиента" и рисковать. Можно создать кейсы на своих текущих клиентах.

Как это работает: — Вы берете 1-2 текущих клиентов — Предлагаете им за небольшую плату сделать управленческий учет / финансовый анализ — Получаете реальные результаты — Идете с ними к новым клиентам.

ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Этап 0️⃣: Принятие решения (здесь и сейчас)

1. Честный расчет

Посчитайте свой реальный доход в час.

Вы увидите, что это очень мало для специалиста с Вашим уровнем образования и амбиций.

2. Принятие жесткого правила

Дайте себе слово: «Я больше не беру новых клиентов на бухгалтерию. Только на финансы. И только от 80 000 руб/мес».

Этап 1️⃣: Создание кейсов

— Подготовить привлекательное предложение для действующих клиентов.

— Сделать эту работу качественно

— Задокументировать все шаги, результаты.

— По итогам каждого проекта оформите кейс

Инструменты для оформления кейсов и не только есть на канале “Яхонтова про финансы и удаленку”.

Этап 2️⃣: «Хирургия» — освобождение времени

Цель: Сократить количество бухгалтерских клиентов, чтобы освободить время под финансы

1. Анализ текущей клиентской базы

Выбрать 3-4 клиентов с худшим соотношением «деньги/время» и низким интересом для Вас.

❗️ Если Вы уберете 3-4 клиентов, Вы потеряете ~50 000 руб, но освободите 40-50 часов в месяц.

2. Поиск партнеров для передачи

Найти 2-3 бухгалтеров, которым можно передать клиентов за % (например, 20-30% от оплаты первые полгода).

Этап 3️⃣: Переупаковка себя и ценовая уверенность

1. Работа со страхом «стыдно просить много»

➡️Напишите список своих компетенций: курсы, опыт, знания, которые Вы получили. Это Ваш актив.

➡️Посчитайте, сколько денег Вы помогли сэкономить или заработать своим клиентам (хотя бы примерно).

➡️ Проговорите вслух фразу: «Стоимость моего сопровождения — 100 000 рублей в месяц». 10 раз подряд. Привыкните к звуку этой фразы.

2. Определение продукта

➡️Сформулируйте, что именно Вы продаете.

➡️ Обозначьте цены

- Минимум на фин учет: 80 000 — 100 000 руб/мес за абонентское сопровождение.

- Внедрение: от 150 000 руб за проект (постановка учета, настройка).

- Аудит/диагностика: от 30 000 руб.

Этап 4️⃣: Активный поиск клиентов на финучет

1. Аудит текущей базы на потенциал

Посмотрите на оставшихся клиентов (после «хирургии»). Кто из них дорос до фин учета?

2. Поиск через «сарафан»

Написать 10-15 знакомым с предоставлением рекомендовать вас как специалиста, приложить коммерческое предложение и ваши соцсети.

3. Соцсети

Если вы уже ведёте соцсети как бухгалтер, расскажите о новом направлении. Если не ведёте — начинайте системно вести соцсети.

Этап 5️⃣: Построение команды

1. Первый помощник

Когда доход вырастет до 250-300 тыс, найдите помощника на рутинные задачи (ввод первички, сверки, отчеты) за 30-40 тыс/мес.

Результат: Вы освобождаете еще 20-30 часов в месяц для финансовой работы и развития.

2. Постепенная передача бухгалтерии

Продолжайте передавать дешевых клиентов партнерам, оставляя себе только тех, кто готов перейти на финучет или платить достойно за бухгалтерию.

3. Формирование команды под себя

Когда будет 3-4 клиента на финучет, можно нанимать не просто помощника, а бухгалтера/ финансиста в команду, который берет на себя 80% рутины, а Вы занимаетесь стратегией.

Подведем итоги:

Переход из бухгалтерии в финансы — абсолютно нормальная практика🤗.

И это более, чем реально. Я сама когда-то из главбуха превратилась в финансового директора.

Что важно?

✅ Иметь конкретный план действий и инструменты

✅ Получить первые кейсы (используем текущих клиентов)

✅ Освободить время от дешёвых клиентов

✅ Дать себе время на перестройку, 2-3 месяцев достаточно при условии, что вы действительно будете действовать.

У кого остались вопросы или возникли мысли после прочтения статьи, делитесь в комментариях