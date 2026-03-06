Отучились на финдира, но все еще бухгалтер?
С вами Екатерина Яхонтова и сегодня хочу поделиться стратегией развития на аутсорсе. Составляла для нашей коллеги, делюсь со всем.
📌Для бухгалтеров, которые хотят вести клиентов по финучёту и даже этому учились.
Анна (настоящее имя скрыто), бухгалтер на аутсорсе
➖Точка А:
— доход 200 000 рублей
— 12 клиентов на бухучете
— огромная нагрузка и усталость
— обучилась на финансиста
— без кейсов страшно применять знания
➖Точка Б (цель):
— доход 300-400 тыс
— заниматься финучётом
— на бухучет нанять помощников
— больше отдыха, меньше выгорания
В чем трудности Анны и многих из вас, кто так и не перешёл в финдиры, хотя прошёл обучение?
➡️Застряла в бухгалтерии. 11 клиентов — это много, но доход при этом невысокий.
Простая математика: 150 000 / 11 = ~13 600 руб с клиента. ЭТО ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.
➡️ Нет кейсов в финучёте. Вы прошли курсы по управленческому учету, но без практики знания обесцениваются. Клиенты просят примеры работ — их нет.
➡️ Стыдно просить много. Вы не знаете, как назначать цены, боитесь показаться наглой. Это классический "синдром самозванца".
Ключевая математика, которую важно осознать:
11 клиентов × 13 600 = 150 000 руб/мес — это потолок в текущей модели
4 клиента × 80 000 = 320 000 руб/мес — это цель
5 клиентов × 80 000 = 400 000 руб/мес — это и есть цель
❗️Чтобы перейти из бухгалтерии в финансы, нужно не "добавить" финансовые услуги к бухгалтерии, а заменить бухгалтерию на финансы.
Иначе вы просто добавите себе еще работы и еще больше устанете.
❓Что делать? Главный сдвиг в мышлении
Примеры выполненных проектов не появятся сами. Их нужно создать.
Но для этого не обязательно искать "большого клиента" и рисковать. Можно создать кейсы на своих текущих клиентах.
Как это работает:
— Вы берете 1-2 текущих клиентов
— Предлагаете им за небольшую плату сделать управленческий учет / финансовый анализ
— Получаете реальные результаты
— Идете с ними к новым клиентам.
ПОШАГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Этап 0️⃣: Принятие решения (здесь и сейчас)
1. Честный расчет
Посчитайте свой реальный доход в час.
Вы увидите, что это очень мало для специалиста с Вашим уровнем образования и амбиций.
2. Принятие жесткого правила
Дайте себе слово: «Я больше не беру новых клиентов на бухгалтерию. Только на финансы. И только от 80 000 руб/мес».
Этап 1️⃣: Создание кейсов
— Подготовить привлекательное предложение для действующих клиентов.
— Сделать эту работу качественно
— Задокументировать все шаги, результаты.
— По итогам каждого проекта оформите кейс
Инструменты для оформления кейсов и не только есть на канале “Яхонтова про финансы и удаленку”.
Этап 2️⃣: «Хирургия» — освобождение времени
Цель: Сократить количество бухгалтерских клиентов, чтобы освободить время под финансы
1. Анализ текущей клиентской базы
Выбрать 3-4 клиентов с худшим соотношением «деньги/время» и низким интересом для Вас.
❗️ Если Вы уберете 3-4 клиентов, Вы потеряете ~50 000 руб, но освободите 40-50 часов в месяц.
2. Поиск партнеров для передачи
Найти 2-3 бухгалтеров, которым можно передать клиентов за % (например, 20-30% от оплаты первые полгода).
Этап 3️⃣: Переупаковка себя и ценовая уверенность
1. Работа со страхом «стыдно просить много»
➡️Напишите список своих компетенций: курсы, опыт, знания, которые Вы получили. Это Ваш актив.
➡️Посчитайте, сколько денег Вы помогли сэкономить или заработать своим клиентам (хотя бы примерно).
➡️ Проговорите вслух фразу: «Стоимость моего сопровождения — 100 000 рублей в месяц». 10 раз подряд. Привыкните к звуку этой фразы.
2. Определение продукта
➡️Сформулируйте, что именно Вы продаете.
➡️ Обозначьте цены
- Минимум на фин учет: 80 000 — 100 000 руб/мес за абонентское сопровождение.
- Внедрение: от 150 000 руб за проект (постановка учета, настройка).
- Аудит/диагностика: от 30 000 руб.
Этап 4️⃣: Активный поиск клиентов на финучет
1. Аудит текущей базы на потенциал
Посмотрите на оставшихся клиентов (после «хирургии»). Кто из них дорос до фин учета?
2. Поиск через «сарафан»
Написать 10-15 знакомым с предоставлением рекомендовать вас как специалиста, приложить коммерческое предложение и ваши соцсети.
3. Соцсети
Если вы уже ведёте соцсети как бухгалтер, расскажите о новом направлении. Если не ведёте — начинайте системно вести соцсети.
Этап 5️⃣: Построение команды
1. Первый помощник
Когда доход вырастет до 250-300 тыс, найдите помощника на рутинные задачи (ввод первички, сверки, отчеты) за 30-40 тыс/мес.
Результат: Вы освобождаете еще 20-30 часов в месяц для финансовой работы и развития.
2. Постепенная передача бухгалтерии
Продолжайте передавать дешевых клиентов партнерам, оставляя себе только тех, кто готов перейти на финучет или платить достойно за бухгалтерию.
3. Формирование команды под себя
Когда будет 3-4 клиента на финучет, можно нанимать не просто помощника, а бухгалтера/ финансиста в команду, который берет на себя 80% рутины, а Вы занимаетесь стратегией.
Подведем итоги:
Переход из бухгалтерии в финансы — абсолютно нормальная практика🤗.
И это более, чем реально. Я сама когда-то из главбуха превратилась в финансового директора.
Что важно?
✅ Иметь конкретный план действий и инструменты
✅ Получить первые кейсы (используем текущих клиентов)
✅ Освободить время от дешёвых клиентов
✅ Дать себе время на перестройку, 2-3 месяцев достаточно при условии, что вы действительно будете действовать.
У кого остались вопросы или возникли мысли после прочтения статьи, делитесь в комментариях
