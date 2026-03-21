🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Екатерина Яхонтова

7 минут на квартальный отчет БДДС. Как? Нейросети в помощь!

Урок по сборке отчета БДДС с помощью нейросетей. 16 000 строк, 82 статьи
С вами Екатерина Яхонтова и именно столько у меня ушло, чтобы из сырого реестра платежей (16 000 строк, Q1 2026) получить готовый БДДС на второй квартал.

С разбивкой по месяцам. По всем 82 статьям — без переименований, без объединений, строго как в файле. По каждому из 6 направлений бизнеса отдельно. С допущениями, рисками и флажком на июнь — там намечается кассовый разрыв.

Excel-файл — сразу в работу🔥.

Когда я это сделала, была в шоке.... И нет, я не говорю, что финансовый анализ теперь не нужен.

Речь о том, что черновая работа на 6–8 часов теперь занимает 7 минут.

Остаток дня — на то, что действительно требует вдумчивости и вашего непосредственного участия.

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК

Как это сделать на практике, показала в уроке, смотрите прямо сейчас, под видео - готовый промт:

ГОТОВЫЙ ПРОМТ

Промт с которым я это сделала ⬇️забирайте себе в библиотеку промтов (больше таких промтов можно найти на канале в МАХ)

Ты финансовый директор и аналитик управленческого учета.

Я предоставлю тебе реестр платежей (факт ДДС) за 1 квартал 2026 года.

Твоя задача: на основе этих данных составить прогноз БДДС на 2 квартал.

❗ КРИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

— НЕ ИЗМЕНЯЙ названия статей

— НЕ ПЕРЕФОРМУЛИРУЙ статьи

— НЕ ОБЪЕДИНЯЙ разные статьи

— используй статьи РОВНО в том виде, как они есть в файле

— если статья встречается в файле

— она должна появиться в БДДС в том же виде

Если есть похожие статьи — не объединяй их.

ЗАДАЧА: 1. Проанализируй реестр платежей:

— выдели статьи поступлений и списаний (как есть)

— сгруппируй только по типу: поступления / списания

— определи регулярные и разовые платежи

— найди закономерности

2. Составь прогноз БДДС на:

— апрель 2026

— май 2026

— июнь 2026

СТРУКТУРА БДДС:

Строки:

Поступления — список статей (строго из файла, без изменений)

Списания — список статей (строго из файла, без изменений)

Колонки: — Апрель 2026 — Май 2026 — Июнь 2026

3. Отдельно выведи: 📊 Общий БДДС 📊 БДДС по направлениям

ВАЖНО: — направления возьми строго из файла — по каждому направлению сделай отдельный БДДС — структура должна быть такой же (поступления / списания / статьи без изменений)

4. Логика расчета:

— учитывай средние значения

— учитывай регулярность платежей

— учитывай тренды (рост / падение)

— учитывай повторяющиеся операции

— если есть сезонность — учитывай

5. Дополнительно:

— укажи все допущения

— выдели потенциальные кассовые разрывы

— покажи статьи с наибольшим влиянием

ФОРМАТ ВЫВОДА:

1. Краткий анализ реестра

2. Общий БДДС (таблица)

3. БДДС по направлениям (таблицы)

4. Допущения

5. Риски

❗ ВАЖНО:

— таблицы должны быть пригодны для копирования в Excel

— не меняй структуру статей

— не сокращай названия — не добавляй новые статьи от себя

Это лишь 1 задача, с которой вы  сталкиваетесь каждый месяц. А их больше 1000, причем 50% задач можно решить с ИИ:

✅ быстро

✅ правильно

✅ развернуто

Как научиться системно использовать ИИ в работе бухгалтера и в результате экономить 4 часа в день и не сидеть над документами ночами?

