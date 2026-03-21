7 минут на квартальный отчет БДДС. Как? Нейросети в помощь!
С вами Екатерина Яхонтова и именно столько у меня ушло, чтобы из сырого реестра платежей (16 000 строк, Q1 2026) получить готовый БДДС на второй квартал.
С разбивкой по месяцам. По всем 82 статьям — без переименований, без объединений, строго как в файле. По каждому из 6 направлений бизнеса отдельно. С допущениями, рисками и флажком на июнь — там намечается кассовый разрыв.
Excel-файл — сразу в работу🔥.
Когда я это сделала, была в шоке.... И нет, я не говорю, что финансовый анализ теперь не нужен.
Речь о том, что черновая работа на 6–8 часов теперь занимает 7 минут.
Остаток дня — на то, что действительно требует вдумчивости и вашего непосредственного участия.
Ты финансовый директор и аналитик управленческого учета.
Я предоставлю тебе реестр платежей (факт ДДС) за 1 квартал 2026 года.
Твоя задача: на основе этих данных составить прогноз БДДС на 2 квартал.
❗ КРИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ:
— НЕ ИЗМЕНЯЙ названия статей
— НЕ ПЕРЕФОРМУЛИРУЙ статьи
— НЕ ОБЪЕДИНЯЙ разные статьи
— используй статьи РОВНО в том виде, как они есть в файле
— если статья встречается в файле
— она должна появиться в БДДС в том же виде
Если есть похожие статьи — не объединяй их.
ЗАДАЧА: 1. Проанализируй реестр платежей:
— выдели статьи поступлений и списаний (как есть)
— сгруппируй только по типу: поступления / списания
— определи регулярные и разовые платежи
— найди закономерности
2. Составь прогноз БДДС на:
— апрель 2026
— май 2026
— июнь 2026
СТРУКТУРА БДДС:
Строки:
Поступления — список статей (строго из файла, без изменений)
Списания — список статей (строго из файла, без изменений)
Колонки: — Апрель 2026 — Май 2026 — Июнь 2026
3. Отдельно выведи: 📊 Общий БДДС 📊 БДДС по направлениям
ВАЖНО: — направления возьми строго из файла — по каждому направлению сделай отдельный БДДС — структура должна быть такой же (поступления / списания / статьи без изменений)
4. Логика расчета:
— учитывай средние значения
— учитывай регулярность платежей
— учитывай тренды (рост / падение)
— учитывай повторяющиеся операции
— если есть сезонность — учитывай
5. Дополнительно:
— укажи все допущения
— выдели потенциальные кассовые разрывы
— покажи статьи с наибольшим влиянием
ФОРМАТ ВЫВОДА:
1. Краткий анализ реестра
2. Общий БДДС (таблица)
3. БДДС по направлениям (таблицы)
4. Допущения
5. Риски
❗ ВАЖНО:
— таблицы должны быть пригодны для копирования в Excel
— не меняй структуру статей
— не сокращай названия — не добавляй новые статьи от себя
Это лишь 1 задача, с которой вы сталкиваетесь каждый месяц. А их больше 1000, причем 50% задач можно решить с ИИ:
✅ быстро
✅ правильно
✅ развернуто
Как научиться системно использовать ИИ в работе бухгалтера и в результате экономить 4 часа в день и не сидеть над документами ночами?
