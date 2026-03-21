7 минут на квартальный отчет БДДС. Как? Нейросети в помощь!

С вами Екатерина Яхонтова и именно столько у меня ушло, чтобы из сырого реестра платежей (16 000 строк, Q1 2026) получить готовый БДДС на второй квартал.

С разбивкой по месяцам. По всем 82 статьям — без переименований, без объединений, строго как в файле. По каждому из 6 направлений бизнеса отдельно. С допущениями, рисками и флажком на июнь — там намечается кассовый разрыв.

Excel-файл — сразу в работу🔥.

Когда я это сделала, была в шоке.... И нет, я не говорю, что финансовый анализ теперь не нужен.

Речь о том, что черновая работа на 6–8 часов теперь занимает 7 минут.

Остаток дня — на то, что действительно требует вдумчивости и вашего непосредственного участия.

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК

Как это сделать на практике, показала в уроке, смотрите прямо сейчас, под видео - готовый промт:

ГОТОВЫЙ ПРОМТ

Промт с которым я это сделала ⬇️забирайте себе в библиотеку промтов (больше таких промтов можно найти на канале в МАХ)

Ты финансовый директор и аналитик управленческого учета. Я предоставлю тебе реестр платежей (факт ДДС) за 1 квартал 2026 года. Твоя задача: на основе этих данных составить прогноз БДДС на 2 квартал. ❗ КРИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ: — НЕ ИЗМЕНЯЙ названия статей — НЕ ПЕРЕФОРМУЛИРУЙ статьи — НЕ ОБЪЕДИНЯЙ разные статьи — используй статьи РОВНО в том виде, как они есть в файле — если статья встречается в файле — она должна появиться в БДДС в том же виде Если есть похожие статьи — не объединяй их. ЗАДАЧА: 1. Проанализируй реестр платежей: — выдели статьи поступлений и списаний (как есть) — сгруппируй только по типу: поступления / списания — определи регулярные и разовые платежи — найди закономерности 2. Составь прогноз БДДС на: — апрель 2026 — май 2026 — июнь 2026 СТРУКТУРА БДДС: Строки: Поступления — список статей (строго из файла, без изменений) Списания — список статей (строго из файла, без изменений) Колонки: — Апрель 2026 — Май 2026 — Июнь 2026 3. Отдельно выведи: 📊 Общий БДДС 📊 БДДС по направлениям ВАЖНО: — направления возьми строго из файла — по каждому направлению сделай отдельный БДДС — структура должна быть такой же (поступления / списания / статьи без изменений) 4. Логика расчета: — учитывай средние значения — учитывай регулярность платежей — учитывай тренды (рост / падение) — учитывай повторяющиеся операции — если есть сезонность — учитывай 5. Дополнительно: — укажи все допущения — выдели потенциальные кассовые разрывы — покажи статьи с наибольшим влиянием ФОРМАТ ВЫВОДА: 1. Краткий анализ реестра 2. Общий БДДС (таблица) 3. БДДС по направлениям (таблицы) 4. Допущения 5. Риски ❗ ВАЖНО: — таблицы должны быть пригодны для копирования в Excel — не меняй структуру статей — не сокращай названия — не добавляй новые статьи от себя

Это лишь 1 задача, с которой вы сталкиваетесь каждый месяц. А их больше 1000, причем 50% задач можно решить с ИИ:

✅ быстро

✅ правильно

✅ развернуто

Как научиться системно использовать ИИ в работе бухгалтера и в результате экономить 4 часа в день и не сидеть над документами ночами?