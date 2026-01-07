Дарю калькулятор выбора системы налогообложения
Именно столько стоит консультация по выбору системы налогообложения, самая востребованная услуга в 2026 году🔥.
📌Более того, после этой консультации 9 из 10 предпринимателей переходят на бухгалтерское сопровождение.
Чтобы забрать калькулятор:
1. Подпишитесь на этот телеграм-канал;
2. Перейдите ПО ССЫЛКЕ и забирайте доступ к инструменту.
Что внутри:
1️⃣ Готовый калькулятор
2️⃣ Урок-инструкция по применению
3️⃣ Доступ к мастер-классу по НДС
✅Автор — Лариса Магафурова, владелец бухгалтерской компании с 15-летним опытом, автор обучений для бухгалтеров, спикер вебинаров Клерка и Системы Главбух.
⚡Калькулятор выбора системы налогообложения — ваша возможность начать оказывать востребованную услугу и получать клиентов на бухгалтерское сопровождение
Подписывайте, забирайте и применяйте. Бесплатный доступ для первых 100 человек.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Добрый день! В «Трибуне» мы не публикуем статьи с нативной или прямой рекламой. Если вы планируете в блоге прямо или косвенно рекламировать какие-либо продукты и свои услуги, вам стоит завести коммерческий блог. Подробнее об услугах для бизнеса.
Мы не размещаем статьи, где есть ссылки на бот-чаты.
Даже если вы приобрели себе опцию «Продвижение», рекламу в этой статье размещать нельзя.