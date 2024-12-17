Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах — как успешно прокачать навыки или закрыть пробелы в работе

Добрый день! Меня зовут Марина, мне 39 лет, живу в Сибири, в прекрасном городе Нижневартовск. Хочу посоветовать вам полезный курс от «Клерка», который подойдет как для бухгалтеров, так и для экономистов.

Работала несколько лет бухгалтером, но последние года перешла на должность экономиста в финансовый отдел. Круг обязанностей был не совсем обширный, в основном работа с платежами, с дебиторами и кредиторами, проверка расценок договоров и так парочка отчетов финансовых. Но, для того чтобы погрузиться в более углубленную работу экономиста и понимать все тонкости и инструменты управленческого учета, я решила осваивать курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах».

Внутри курса есть много учебных активностей – поддержка в закрытом телеграмм-чате, письменные работы, тесты и главное онлайн-встреча с преподавателем. Эти встречи – являются очень эффективным толчком для продолжения обучения на курсе. Преподаватели на таких встречах дают много дополнительного материала.

Я освоила формулы СУММЕСЛИМН и ВПР и теперь легко применяю их в работе. Ведь Excel незаменим при построении отчетов для управленческого учета! Рекомендую всем начинающим экономистам, специалистам финансовых отделов и бухгалтерам, а также опытным работникам, кому необходимо прокачать или закрыть пробелы в работе, записаться на курс «Управленческий учет в 1С, Excel и Google-таблицах».

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После курса будете понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, отработаете навыки работы с управленческой отчетностью. А также научитесь оцифровывать результаты бизнеса разными инструментами. В курсе есть бесплатный урок, который поможет оценить содержимое курса.

А какие курсы проходите вы? Хватает времени на обучение?