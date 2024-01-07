Михаил Жуховицкий
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Михаил Жуховицкий

Как замедлить старение и избежать многих болезней

Мы живем в странном мире, где люди покупают айфоны по 300 тысяч, но не задумываются о самых необходимых для здоровья вещах. Расскажу про вещь, изменившую качество моей жизни в Москве. Это увлажнитель.
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Как замедлить старение и избежать многих болезней

С увлажнителями я прошел долгий путь. Начиналось с игрушечных, которые стоят у 99% из вас. Какой-нибудь парогенератор, распыляющий 300 грамм в час. Или мойка воздуха ксиоми, размером с детское ведерко, на 200 грамм в час.

Зимой, в отопительный сезон, влажность в помещении падает до 10%. Вы превращаетесь в курагу. Сухая кожа, кашель, приступы астмы, раздражение всех слизистых, необходимость капать в глаза раз в 15 минут. Втираете в себя крема, масла и совсем не думаете о том, что виной всему – отсутствие влаги в воздухе.

Откроешь проветрить форточку – становится ещё хуже, всю влагу высасывает мороз. При минус 15 на улице и открытом окне ваша квартира осушится до 7% влажности.

Влажность в помещении должна быть 45-50%. Так комфортно для кожи, слизистых, дыхательной системы и глаз.

При работающем кондиционере ровно та же проблема. Кондер сушит воздух. В Дубае, Египте или Израиле летом тоже нужен увлажнитель, т.к. кондер работает всегда.

Сейчас на несколько помещений площадью 80 метров у меня уходит 60 литров воды в день. Это 2.5 литра в час. Чтобы поддерживать влажность 45%.

Теперь сравните 2.5 литра в час и 200-300 грамм из ваших игрушек. Разница в 10 и более раз.

Пару лет назад я заморочился и сделал себе климат в квартире. Поставил приточную вентиляцию в каждом помещении. Чтобы всегда было много кислорода и Со2 не превышал 450. Свежий воздух – это важно.

Тогда я начал экспериментировать с увлажнителями.

В итоге понял, что абсолютно всё, что есть на яндекс маркете и в магазинах – это игрушки. Они делают чуть лучше, но кардинально вопрос не решают. Такие пойдут только для маленьких помещений.

В магазинах продают приборы с резервуаром для воды до 7 литров и испарением не более 600 гр в час. Это очень мало.

Нужен внешний прибор для измерения влаги - гигрометр. Гигрометр, которые вмонтированы в сами увлажнители, показывают ошибочную влажность. Влага образуется ровно у измерителя. Отойди на два метра – показания уже совсем другие, ниже.

Изучал профильные форумы по климату. Следующим шагом был парогенератор, который ставят в теплицы. Испаряет 2 литра в час. С емкостью 15 литров. Хорошая вещь. Он решил вопрос с влажностью. Везде стало 50%, получил зимой дома средиземноморский климат: тепло и влажно. Но есть три косяка:

  1. Такой парогенератор дает белый налет по всей квартире;

  2. В квартире стоит туман. Т.к. это пар, который не растворяется в воздухе;

  3. Жутко потеют стекла, вода льется на подоконники.

Потом нашел отечественную фирму Энергия. Делают промышленные увлажнители. Сначала пару лет использовал модель 900. Резервуар 20 литров, расход около 800 гр. Это мойка воздуха. Влага испаряется с вращающихся дисков. Нет белого налета. Нет тумана. Работает тихо.

По объему и испарению 900ка превосходит самые большие импортные аналоги. На маленькую квартиру было нормально, работали одновременно 2 штуки.

Потом переехал в большую квартиру, 200 метров. Половина помещений зимой закрыта. Стало ясно, что нужно что-то мощнее.

Вчера от той же Энергии мне приехал увлажнитель PRO-4000.

Это тоже мойка воздуха. Самая большая, из всех, что я нашел в стране. Испаряет до 3200 грамм в час. Сутки поработала – я доволен как слон. Стоит копейки, 63000 рублей.

Для сравнения: чтобы получить тот же уровень увлажнения от импортных приборов, нужно купить 2 топовых Venta LW62 на 480 тысяч рублей.

Производитель, Энергия, денег за рекламу не платил. У них на меня их просто не хватит. Они - хорошие ребята, которые делают необходимые для жизни вещи. Сам пару лет использую.

900ка стоит около 25 тысяч. Но я строго рекомендую сразу брать про-4000, если квартира больше 80 метров и есть какая-то вентиляция. Сайт у них называется gippokrat ру.

Я всё детство тяжело болел астмой. Всегда боялся зимы. Ждал, что с приходом холодов буду задыхаться. Тогда люди, даже врачи, не знали, что первейшая причина образования астмы – сухой воздух.

Сейчас все знания доступны. Влажность - залог здоровья и красоты. Но люди отупели. Покупают айфоны и косметику. И превращаются в курагу.

Отдельный ужас - это компании в Москве, устанавливающие климатические установки. На мою площадь они выкатывают полтора-два млн за канальные (вмонтированные) увлажнители. Которые дают тот же эффект, что и работающая мойка воздуха про-4000.

На фото прибор про-4000 и ведро для воды на 15 литров, для сравнения размера.

Берегите себя.

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