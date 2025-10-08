Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов

Выездные налоговые проверки (ВНП) по НДС в Спб и Москве теперь проводят сотрудники ФНС из регионов. Объем выездных проверок в столицах для бизнеса из-за этого может вырасти в разы.

Налоги и сами проверки по уплате в ближайшие годы будут меняться быстро. Мы живем с расходами, сильным рублём и дешевой нефтью. Бюджету нужно это чем-то компенсировать. И компенсация будет за счет налогов.

Есть видимая часть: повышение налогов, акцизы, сборы. То, что вы видите в новостях.

А есть скрытая: как происходят налоговые проверки бизнеса на практике. Тут всё меняется со страшной скоростью. Собственники бизнеса обычно живут прежними реалиями: решали вопросы пару лет назад, значит и сейчас смогут. Не смогут. Поясню почему.

К проверкам привлекли сотрудников ФНС из регионов.

Почему так, в чём причина? Исторически весь бизнес со всей страны прячется в столичных больших оборотах. В Москве ты «ниже радаров» с суммами в десятки раз выше, чем в регионах. И концентрация юрлиц на одного налогового сотрудника в Москве в сотни раз выше, чем в условном Ханты-Мансийске. В Москве с разрывами по НДС в 50 млн за три года с тобой говорить не будут. А в регионах за эту сумму вытрясут всю душу, вынесут офисы, подключат местных силовиков.

Что сейчас начало происходить на практике. Питерское юрлицо. Тематическая выездная налоговая проверка по НДС. Сумма доначислений без штрафов и пени за 300 млн. С ними будет под 0.5 млрд. Проверку проводят сотрудники управления Республики Бурятия. Требования и документы запрашивает управление Бурятии. Физически сотрудники из Бурятии командированы в Питер, принимают в Управлении по Северо-Западу. Опросы проводят там: контрагентов, вызов директора и т.д.

Сейчас это первые подобные проверки в РФ. О них только начали говорить в узких кругах юристов, сопровождающих налоговые проверки.

Я абсолютно уверен, что в короткое время это станет широкой практикой. Логично перераспределять усилия сотрудников ФНС со всей страны на те участки, где можно срезать как можно больше денег. Какой смысл бурятам заниматься работой у себя в регионе, если за то же потраченное время они могут принести в бюджет в сто раз больше, проверяя столичный бизнес? Необходимо кинуть все силы на отработку столичных объёмов. Крайне логичное решение.

Второй побочный эффект такого решения: не получится порешать вопросик. Проверку ведет не родной город, а сотрудники из дальних регионов. С кем вы в управлении Бурятии решать будете? Проверка хода и результатов ВНП будет сразу на уровне двух регионов: и Питера и Бурятии. Чиновники – люди осторожные, на какие-либо риски они не пойдут.

Изменение позволит эффективно перераспределить человеческий ресурс налоговиков на отработку главной кормовой базы: Питера и Москвы. Вместо того, чтобы заниматься крохами в регионах.

В 2020 году я первым написал, что регионы начали камеральные проверки между друг другом. Грубо, готовили основу для ВНП. Сейчас логическое продолжение той начатой практики: полномочия расширились и на выездные проверки.

Вывод: с новой практикой будет значительный рост количества ВНП в Питере и Москве. Поздравляю российский бизнес.