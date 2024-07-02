Стоит ли сейчас открывать ПВЗ по франшизе. История из личного опыта

Когда мы с женой планировали открывать свой первый пункт выдачи — а это был Озон, — мы начитались хвалебных отзывов и видеообзоров от счастливых владельцев пунктов (а одну семейную пару мы даже знаем лично). Казалось, много вложений не требуется, быстренько сделали ремонт и готов пункт.

Но на деле все совсем не так… Сперва нужно найти помещение под пункт, оно не должно быть меньше заявленных Озоном квадратов. Дальше приходит черед ремонта. И не дай боже, как говорится, сделаете что-то не по брендбуку — будете переделывать. А дается на это всего неделя. В случае, если не успеваете, договариваетесь с региональным менеджером, а он уже согласовывает или нет. Были случаи, когда человеку отказывали на этапе ремонта.

Дальше вы запускаете пункт и ждете, когда толпы людей повалят за своими посылочками. На деле, опять же, нам пришлось ждать с март по ноябрь, прежде чем количество посылок в день увеличилось с 30 до хотя бы 150. Иногда выручают всякие акции, распродажи и праздники — многие закупаются подарками на Озоне. Раньше была возможность подключить еще и Яндекс, но теперь это отключили, потому что тот начал открывать повсеместно и свои пункты выдачи. Соответственно, если раньше можно было заработать копейку (а заказывали достаточно дорогие вещи по сравнению с тем же Озоном), то сейчас все.

Третье — зарплата сотрудникам. Сперва вы сможете сидеть на пункте самостоятельно, но в любом случае нужен второй на подмену. У меня сидела жена, но с количеством посылок пришлось нанять еще сотрудника. Не считая трат на зарплату, будут траты на видеонаблюдение (тоже по определенным правилам Озона), различные бытовые вещи по типу порошков, тряпок. А намывать полы придется много и часто — за грязь штрафуют.

В зимнее время аврал с посылками, грязью, толпами людей. В итоге не факт, что вы сразу начнете зарабатывать, многие не выдерживают этого темпа. А учитывая, сколько сейчас пунктов открывается, часть людей у вас могут и переманить на соседний пункт. Думаю, и про войны между пунктами тоже многие слышали… Так что советую сто раз подумать, прежде чем соваться. И заготовить очень много денег.