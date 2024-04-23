Что делать, если просят бумажный НДС. Шаги по минимизации рисков

А у нас на этот случай припасен дисклеймер в боте, что каждый, кто нас об этом попросит будет заблокирован. Со всем уважением. И тут я вспомнил, что каждый квартал на протяжении нескольких лет пишу на тему продаж бумажного НДС.



У нас появилось много новых подписчиков, поэтому нелишним будет просто повторить то, о чем я писал в январе этого года.



Три способа сэкономить на бумажном НДС:

Способ № 1: Не использовать бумажный НДС

Способ № 2: Никогда не использовать бумажный НДС

Способ № 3: Вообще никогда не использовать бумажный НДС



Используя эти три способа вы сможете серьезно сэкономить впоследствии. Пишу об этом потому, что подходит срок сдачи декларации по НДС, и многие из вас, сталкиваются с непростым выбором. В условиях экономического напряжения, когда на кону стоит выживание вашего бизнеса, некоторые не воспользуются моими способами. Хотя я не могу поддерживать этот подход, понимаю мотивы, побуждающие к такому шагу, и готов поделиться практическими советами, которые помогут снизить возможные риски. У нас сегодня ежеквартальный пост, посвященный бумажному НДС.

Шаги по минимизации рисков

Документация и осмотрительность. Убедитесь, что все первичные документы оформлены правильно. Это включает договоры, акты выполненных работ, накладные и прочие акты сверок. Следует также обновить пакет документов по должной осмотрительности, особенно учитывая изменения арбитражной практики последних лет.



Подготовка легенды. Важно грамотно подготовить легенду взаимоотношений между вашей компанией и контрагентами. Это включает в себя всё, начиная от момента подписания договоров до процесса получения товаров или услуг. Особое внимание следует уделить легенде транспортировки товаров, удостоверившись в наличии всех подтверждающих документов.



Внедрение сделки в бизнес-процессы. Ваша задача — обеспечить прослеживаемость движения товара во всех внутренних документах компании. Это поможет подтвердить законность операций.



Подготовка сотрудников. Подготовьте сотрудников, которые участвуют в движении товара, к возможным допросам в ИФНС. Они должны быть готовы качественно подтвердить все детали сделки.



Документальное подтверждение деловой цели. Сформируйте полный пакет документов, который подтверждает использование приобретенного товара, услуг или оборудования. Включите в него всё от инвентаризационных описей до актов сверок.



Участие сторонних лиц. Если это возможно, привлеките к процессу сторонних лиц для подтверждения проведения переговоров и легитимности сделок. Это может быть полезно для создания более убедительной истории в случае налоговой проверки.



Погашение задолженности. По незакрытой кредиторской задолженности стоит подготовить комплект документов, которые могут быть использованы для переуступки долга. Это дополнительный уровень защиты на случай возникновения вопросов со стороны налоговых органов.



Заключительные рекомендации



Помните, что эти меры не гарантируют абсолютной защиты от налоговых претензий, но они могут значительно укрепить вашу позицию в случае возникновения спорных ситуаций. Всегда оставайтесь на связи с профессиональными консультантами, такими как Марфа Васильевна, которые могут предложить специализированную поддержку и рекомендации.



В заключение, хочу напомнить вам, что хотя обстоятельства могут заставить вас идти на компромиссы, всегда старайтесь придерживаться законных способов ведения бизнеса. Безопасность и устойчивость вашего предприятия — это не только вопросы налогов, но и вашей репутации и долгосрочной перспективы.