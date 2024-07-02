₽ Заказать рекламу
Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Доверяют ли суды людям? На примере судебного решения

В одном из недавних материалов мы писали о роли допроса свидетеля в налоговом органе, а также приводили в пример одно из дел, где налоги были доначислены практически только на основании показаний свидетелей.

Однако, в рамках налоговых проверок всегда допрашиваются также и руководители налогоплательщика и спорных контрагентов. И далеко не всегда первые бывают согласны с тем, что сказали свидетели в налоговом органе.

Так произошло и в случае с ООО «ГПК Лэнд», которому МРИ ФНС № 6 по крупнейшим налогоплательщикам доначислила НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Компания оспорила решение инспекции в рамках дела № А56-89074/2022 .

Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде ООО «ГПК Лэнд» были заключены договоры поставки оборудования; комплектующих, а также выполнения работ с несколькими «проблемными» поставщиками.

Аргументы налогового органа:

  • спорные контрагенты имели признаки «проблемности»: не располагались по юридическим адресам; не имели трудовых и материальных ресурсов; обладали высоким процентом вычетов по НДС;

  • контрагенты 2 звена, заявленные в книгах покупок также не обладали признаками реально действующих компаний и не подтвердили реализацию поставляемых налогоплательщику товаров;

  • на допрос явился руководитель только одного спорного контрагента, который не вспомнил деталей взаимоотношений с налогоплательщиком. Остальные в налоговый орган не пришли;

  • налоговым органом было установлено, что аналогичные товары в проверяемый период поставлялись другими организациями - реальными поставщиками;

  • в ходе допросов сотрудников налогоплательщика выяснилось, что спорных контрагентов из них не знает практически никто (кроме самого руководителя компании). При этом установленные налоговым органом реальные поставщики свидетелям известны;

  • налогоплательщик обладал достаточным количеством работников для самостоятельного выполнения работ.

Аргументы налогоплательщика:

  • у заключения договоров со спорными контрагентами присутствовала деловая цель;

  • реальность сделки подтверждается протоколом допроса руководителя ООО «ГПК Лэнд»;

  • также в материалы дела были представлены адвокатские опросы руководителей спорных контрагентов, не явившихся на допросы в налоговый орган. Эти показания также подтверждают реальность взаимоотношений.

Решение суда. Суд признал правоту налогового органа. Особо он отметил роль показаний, данных руководителями спорных контрагентов. Так, судья оценил в совокупности следующее: отсутствие конкретного описания взаимоотношений с налогоплательщиком на допросе в налоговом органе единственного явившегося руководителя контрагента; также общие ответы в адвокатских опросах руководителей других контрагентов; идентичность адвокатских опросов по форме. Именно это стало последней каплей при принятии решения.

Вывод. Суды относятся к показаниям свидетелей очень внимательно. Это означает, что они оценивают не только само значение этих показаний, но также и условия, в которых эти показания даны. Если судья заподозрит какую-то неестественность при проведении адвокатского опроса, то вероятность того, что этот опрос будет положен в основу решения в пользу налогоплательщика, крайне низка.

Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса

Начать дискуссию

Уведомление по ЕНП

🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Два уведомления по НДФЛ – это удобно и никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждый две недели сдают уведомление и делают платежки.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Доводы в свою защиту после проверки, а также результаты проверки этих доводов

Пишем апелляционную жалобу. Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части, а также выводы налоговиков и судов.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
Вебинары для бухгалтеров

Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

Больше всего налоговая реформа – 2025 касается налогоплательщиков на УСН. Изменения просто революционные и требуют пересмотра работы всех компаний. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы перестроить работу.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 14

Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого  я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июнь. Четырнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 14
Банкротство юридических лиц

ФНС: предбанкротных компаний стало в два раза меньше

С мая 2024 года кредиторы могут инициировать банкротство должника при сумме долга от 2 млн рублей. Раньше этот порог составлял 300 тысяч.

Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Доверяют ли суды людям? На примере судебного решения

В одном из недавних материалов мы писали о роли допроса свидетеля в налоговом органе, а также приводили в пример одно из дел, где налоги были доначислены практически только на основании показаний свидетелей.

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
happy@
Обзоры новостей

С 1 июля жизнь россиян подорожала, а кредиты стали менее доступными

С понедельника вступил в силу целый ряд изменений, которые увеличивают стоимость жизни граждан и снижают доступность заемных денег для них.

2
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Праздник у инспекций, проблемы у Хабиба, разъяснения Минфина в налоговом обзоре

Обзор налоговых событий в первый день июля 2024.

1

В России увеличились пошлины за выдачу заграничных паспортов и видов на жительство с 1 июля

Повышение связано в первую очередь с ростом стоимости на электронный носитель, который содержит загранпаспорт нового образца.

Обзоры для бухгалтера

В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в уведомлении обратить внимание и почему ФНС интересуют деньги ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Банки

Приложения Альфа-банка снова работают

Клиенты не могли зайти в личные кабинеты из-за технических работ.

Экономика России

Кабмин думает об отмене регулирования цен на газ внутри страны

Зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Юрий Станкевич (фракция «Единая Россия») сообщил, что в правительстве обсуждают отмену регулирования цен на газ внутри страны.

Разборы законов

1 339
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтеры

😱 ФНС чуть не довела бухгалтера до инфаркта!

Налоговики прислали компании требование по деятельности контрагентов, в адрес которых отправлялись платежи, а самих партнеров сняли с учета. Оказалось, что ФНС ошиблась и прислала неправильное требование.

2
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года.

Госзакупки

Предприниматели по фальшивым документам получили госконтракты на 6,5 млрд рублей

Чтобы набрать максимальное количество баллов для получения тендера, подрядчики прибегают к подложным документам с подтверждением опыта работы. Чаще всего этим занимаются строительные компании.

IT-компании

Две IT-компании получили 90% всех субсидий

В 2023 году две IT-компании оформили льготные кредиты, на которые пришлось 90% от всех субсидий для отрасли.

Общество

Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

У инструкторов-проводников по сложным маршрутам появится нагрудный знак с QR-кодом, который позволит проверить, что специалист прошел аттестацию и готов сопровождать туристические группы.

Бесплатно с Банкротство

Как оспорить сделки банкрота

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Как оспорить сделки банкрота

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

В Госдуме заговорили о бесплатном жилье для молодых семей

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») считает, что основой молодежной политики должна быть статистика новых семей и рождаемости.

Интересные материалы

Маркетплейсы

СберМаркет теперь называется «Купер». Компания провела ребрендинг

Сервис по доставке сменил название и фирменный стиль, чтобы дистанцироваться от конкурентов и привлечь новых пользователей.

3