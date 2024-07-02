Доверяют ли суды людям? На примере судебного решения

В одном из недавних материалов мы писали о роли допроса свидетеля в налоговом органе, а также приводили в пример одно из дел, где налоги были доначислены практически только на основании показаний свидетелей.

Однако, в рамках налоговых проверок всегда допрашиваются также и руководители налогоплательщика и спорных контрагентов. И далеко не всегда первые бывают согласны с тем, что сказали свидетели в налоговом органе.

Так произошло и в случае с ООО «ГПК Лэнд», которому МРИ ФНС № 6 по крупнейшим налогоплательщикам доначислила НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Компания оспорила решение инспекции в рамках дела № А56-89074/2022 .

Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде ООО «ГПК Лэнд» были заключены договоры поставки оборудования; комплектующих, а также выполнения работ с несколькими «проблемными» поставщиками.

Аргументы налогового органа:

спорные контрагенты имели признаки «проблемности»: не располагались по юридическим адресам; не имели трудовых и материальных ресурсов; обладали высоким процентом вычетов по НДС;

контрагенты 2 звена, заявленные в книгах покупок также не обладали признаками реально действующих компаний и не подтвердили реализацию поставляемых налогоплательщику товаров;

на допрос явился руководитель только одного спорного контрагента , который не вспомнил деталей взаимоотношений с налогоплательщиком. Остальные в налоговый орган не пришли;

налоговым органом было установлено, что аналогичные товары в проверяемый период поставлялись другими организациями - реальными поставщиками;

в ходе допросов сотрудников налогоплательщика выяснилось, что спорных контрагентов из них не знает практически никто (кроме самого руководителя компании). При этом установленные налоговым органом реальные поставщики свидетелям известны ;

налогоплательщик обладал достаточным количеством работников для самостоятельного выполнения работ.

Аргументы налогоплательщика:

у заключения договоров со спорными контрагентами присутствовала деловая цель;

реальность сделки подтверждается протоколом допроса руководителя ООО «ГПК Лэнд»;

также в материалы дела были представлены адвокатские опросы руководителей спорных контрагентов, не явившихся на допросы в налоговый орган. Эти показания также подтверждают реальность взаимоотношений.

Решение суда. Суд признал правоту налогового органа. Особо он отметил роль показаний, данных руководителями спорных контрагентов. Так, судья оценил в совокупности следующее: отсутствие конкретного описания взаимоотношений с налогоплательщиком на допросе в налоговом органе единственного явившегося руководителя контрагента; также общие ответы в адвокатских опросах руководителей других контрагентов; идентичность адвокатских опросов по форме. Именно это стало последней каплей при принятии решения.

Вывод. Суды относятся к показаниям свидетелей очень внимательно. Это означает, что они оценивают не только само значение этих показаний, но также и условия, в которых эти показания даны. Если судья заподозрит какую-то неестественность при проведении адвокатского опроса, то вероятность того, что этот опрос будет положен в основу решения в пользу налогоплательщика, крайне низка.



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