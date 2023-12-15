По ком звонит звонок. А вы по звонку налоговой приходите?

Подписчики, которые обращались к нам по своим проблемам, знают, что нас тут целая команда. Все специалисты — практикующие налоговые консультанты со своей специализацией. Сегодня слово Анне, которая долгое время была нашим подписчиком, а потом стала частью команды.

Анна: Приветствую всех наших подписчиков и коллег! Сегодня я, Анна, налоговый консультант, хочу поделиться с вами одной историей, которая может пригодиться каждому из вас. Ведь цель нашей работы — минимизировать потери времени и денег у наших клиентов и подписчиков, а формализм ради формализма — это явно не про нас.

История из жизни: Звонок из налоговой

Однажды в разгар рабочего дня раздался звонок из налоговой. Звонили, чтобы генеральный директор пришел лично с паспортом и принес документы, подтверждающие его полномочия: решения о назначении, приказ о вступлении в должность, решение о продлении полномочий и договор аренды. Налоговики сказали, что им нужно обновить информацию о данных компании в ЕГРЮЛ.

Первая мысль: Стоять на своем

Естественно, первая мысль была не пускать директора в налоговый орган просто по звонку. Пусть присылают официальное уведомление. Но после обсуждения с коллегами мы пришли к выводу, что, скорее всего, они хотят проверить, находится ли фирма по месту регистрации. Компания расположена на первом этаже многоэтажного жилого дома, на входной двери таблички нет, звонок не работает, а вход только по звонку через сотовую связь работнику.

Предположения и решения

Мы предположили, что, скорее всего, инспектор уже приходил на осмотр, никто не открыл, опознавательных знаков он не нашел, поэтому налоговая просто позвонила и сказала принести документы. Было решено отправить вместе с директором налогового консультанта (меня) на всякий случай. В операционный зал мы пришли вместе, никаких вопросов нам не задавали, просто взяли все документы и поставили отметку на сопроводительном документе.

Что было дальше

Через две недели снова звонок от инспектора. Он сказал, что придет на осмотр помещения и чтобы кто-то находился в офисе. Инспектор пришел, осмотрел помещение, оставил протокол и ушел. Никаких недостоверных сведений наша компания не получила. И это замечательно!

А что если бы мы начали выделываться?

Теперь представьте, что бы случилось, если бы мы начали выделываться и требовать официальное уведомление? Во-первых, это дополнительные временные затраты и нервотрепка. Во-вторых, налоговая могла бы заподозрить что-то неладное и начать более пристально проверять компанию. А чем бы это закончилось — неизвестно.

Наши выводы

Мы за соблюдение законов, и считаем, что любой вызов в налоговую должен быть оформлен в соответствии с законодательством. Но мы не фанатики бюрократии. Повторюсь, наша главная цель — минимизация потерь времени и денег у клиентов и подписчиков. Если нет непосредственной угрозы бизнесу, «играть» в формализм недопустимо. Иногда проще и быстрее сделать шаг навстречу, чем устраивать бюрократические баталии, которые могут закончиться не в нашу пользу.

Заключение

Дорогие друзья, будьте разумны и гибки в своих решениях. Всегда оценивайте риски и выбирайте путь, который минимизирует возможные потери. Надеюсь, наша история была для вас полезной. Если у вас возникнут вопросы или нужны будут советы – наша команда всегда на связи. До новых встреч!

Анна, ваш налоговый консультант

А вы по звонку налоговой приходите?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса