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Налоговая помощь
Обзор налоговых новостей

Налоговые новости: реформа, реформа, еще раз реформа!

Поговорим о реформах в налоговом законодательстве.

1. Реформе быть!

12 июля 2024 года Президент подписал закон № 176-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс.

Если коротко, то введены: пятиступенчатая шкала НДФЛ, повышение налога на прибыль, акцизов, НДС для упрощенцев, туристический налог, а также смягчены предложения по налогообложению КИК. Защищены северные надбавки, повышены госпошлины, увеличена налоговая нагрузка на дорогостоящую недвижимость и земельные участки, введен возврат 7% НДФЛ семьям с детьми.

В следующем месяце мы подготовим серию статей на эту тему.

2. Утверждены три новых справочника для налогового мониторинга

ФНС утвердила три новых справочника: Справочник этапов бизнес-процесса (СЭБП), Справочник видов транспорта и транспортировки товаров (СВТТ) и Справочник видов полезных ископаемых (СВПИ).

Эти справочники разработаны для автоматизации и стандартизации информации, представляемой организациями, и используются в АИС «Налог-3» и информационных системах налогоплательщиков. Они помогут более эффективно управлять данными о бизнес-процессах, транспорте и полезных ископаемых.

3. Условия нового налогового вычета для бизнеса за инвестиции

Минэкономразвития представило проект федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), направленного на стимулирование капиталовложений бизнеса.

Вычет будет доступен только проектам технологического суверенитета и структурной адаптации, включенным в реестр ВЭБ. Размер вычета составит до 25% от суммы инвестиционных расходов, и он может снизить налог на прибыль до нуля.

Вычет можно будет переносить на следующие пять лет, а минимальный срок использования активов для вычета — пять лет.

4. Обзор законопроекта 577665-8: введение новых размеров государственных пошлин

Вносится важный законопроект 577665-8, который затронет практически каждого гражданина и предпринимателя.

Этот законопроект предлагает значительное увеличение государственных пошлин за обращение в суды и совершение юридически значимых действий, что может сделать правосудие финансово недоступным для многих.

Основные положения:

Суды общей юрисдикции (СОЮ):

  • Иски до 100 000 руб.: 4000 руб.

  • Иски от 100 001 до 500 000 руб.: 4000 руб. + 4% суммы, превышающей 100 000 руб.

  • Иски от 500 001 до 1 000 000 руб.: 20 000 руб. + 2% суммы, превышающей 500 000 руб.

  • Иски от 1 000 001 до 10 000 000 руб.: 30 000 руб. + 1% суммы, превышающей 1 000 000 руб.

  • Иски от 10 000 001 до 50 000 000 руб.: 120 000 руб. + 0,5% суммы, превышающей 10 000 000 руб.

  • Иски свыше 50 000 000 руб.: 320 000 руб. + 0,2% суммы, превышающей 50 000 000 руб.

  • Судебные приказы: 50% от пошлины, но не менее 5000 руб.

Арбитражные суды:

  • Иски до 100 000 руб.: 10 000 руб.

  • Иски от 100 001 до 1 000 000 руб.: 10 000 руб. + 5% суммы, превышающей 100 000 руб.

  • Иски от 1 000 001 до 10 000 000 руб.: 55 000 руб. + 3% суммы, превышающей 1 000 000 руб.

  • Иски от 10 000 001 до 50 000 000 руб.: 325 000 руб. + 1% суммы, превышающей 10 000 000 руб.

  • Иски свыше 50 000 000 руб.: 725 000 руб. + 0,5% суммы, превышающей 50 000 000 руб.

  • Судебные приказы: 50% от пошлины, но не менее 10 000 руб.

Прочие пошлины:

  • Признание ненормативного правового акта недействительным: 15 000 руб. для физических лиц и 50 000 руб. для организаций.

  • Признание должника банкротом: 10 000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для организаций.

Второе чтение законопроекта назначено на 23 июля. В случае принятия, новые размеры пошлин начнут действовать с 1 января 2025 года. Эти изменения могут значительно повлиять на доступность правосудия для граждан и предпринимателей, что вызывает серьёзные опасения среди общественности.

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