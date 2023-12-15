Бывших не бывает: как налоговики к судам готовятся

В данной публикации поговорим о том, как налоговики готовятся к судебным заседаниям и собирают доказательственную базу для суда на примере налоговых проверок.
Сам сбор доказательств, как можно догадаться, начинается задолго до судебных заседаний и с расчетом на то, что судебных прений вовсе не будет. Как только вам приходит первое требование (не важно, вне рамок проверок или в рамках очередной КНП), можно считать, то это требование и ответ на него уже считаются доказательственной базой, ведь дальше ситуация может привести к чему-то большему, чем просто требование.
Инспектор-камеральщик или -выездник в рамках проверки собирает всё, что доказывает позицию налогового органа:
- документы/информация по встречкам,
- банковские выписки,
- банковские досье,
- допросы,
- осмотры,
- выемки,
- экспертизы,
- различные запросы в ведомства и ответы на них и т.п.
Когда выносится акт проверки, он согласуется с правовым отделом налогового органа. В определенных случаях акт проверки направляется на согласование в вышестоящий налоговый орган. Юристы оценивают доказательства, собранные инспектором и изложенные в акте проверки, пишут свое заключение о том, доказаны ли правонарушения налоговым органом или нет (но если нет, вы об этом не узнаете, потому что акт в любом случае вынесут).
Одновременно с оценкой доказательств инспектор-юрист дает рекомендации (если вышестоящий орган, то поручения), что необходимо выполнить в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля (иногда «грамотные» юристы рекомендуют или поручают провести осмотр, хотя допмероприятиями такое мероприятие не предусмотрено). Также пересматривают документы и указывают инспекторам-контрольщикам, что они упустили и что можно еще добавить к акту проверки.
В этот момент происходит и оценки судебных перспектив налоговиков с учетом имеющихся доказательств.
Позже, когда уже были представлены возражения, проведены дополнительные мероприятия налогового контроля, составлен допАкт и допВозражения, выносится решение по проверке.
Процедура оценки решения юристами-налоговиками идентичная, как с актом проверки. По возможности недоработки закрываются вне рамок проверок. Фактически, налоговый орган готов к суду (хотя перспективы уже знает, что может проиграть или выиграть судебное дело, в случае его инициации).
Зачастую апелляционное обжалование решения в вышестоящий налоговый орган больше проходит формально, но бывают случаи, когда уже на данной стадии решение нижестоящего налогового органа отменяют.
Но у нас будет суд.
Обычно на данной стадии уже работает юрист местного Управления и в основном он представляет интересы налоговой в суде («рот» инспекции в суде).
В каждых регионах происходит процедура по-разному, где-то основным защитником от налоговой выступает инспектор-контрольщик, где-то – инспектор-юрист. Как таковых сборов по конкретному акту юристов и контрольщиков не бывает, они могут иногда собираться отдельно для обсуждения некоторых моментов, на которых необходимо будет заострить внимание суда.
Каких-либо секретных секретов в данной процедуре нет, всё достаточно просто и проходит в рабочем режиме.
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