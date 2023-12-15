Бывших не бывает: как налоговики к судам готовятся

Судебные прения с налоговыми органами, как и большинство иных взаимодействий с ФНС является одной из самых неприятных форм мероприятий. Кто проходил путь от каких-либо проверок/решений до высших инстанций суда – знают об этом не понаслышке.

В данной публикации поговорим о том, как налоговики готовятся к судебным заседаниям и собирают доказательственную базу для суда на примере налоговых проверок.

Сам сбор доказательств, как можно догадаться, начинается задолго до судебных заседаний и с расчетом на то, что судебных прений вовсе не будет. Как только вам приходит первое требование (не важно, вне рамок проверок или в рамках очередной КНП), можно считать, то это требование и ответ на него уже считаются доказательственной базой, ведь дальше ситуация может привести к чему-то большему, чем просто требование.

Инспектор-камеральщик или -выездник в рамках проверки собирает всё, что доказывает позицию налогового органа:

- документы/информация по встречкам,

- банковские выписки,

- банковские досье,

- допросы,

- осмотры,

- выемки,

- экспертизы,

- различные запросы в ведомства и ответы на них и т.п.

Когда выносится акт проверки, он согласуется с правовым отделом налогового органа. В определенных случаях акт проверки направляется на согласование в вышестоящий налоговый орган. Юристы оценивают доказательства, собранные инспектором и изложенные в акте проверки, пишут свое заключение о том, доказаны ли правонарушения налоговым органом или нет (но если нет, вы об этом не узнаете, потому что акт в любом случае вынесут).

Одновременно с оценкой доказательств инспектор-юрист дает рекомендации (если вышестоящий орган, то поручения), что необходимо выполнить в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля (иногда «грамотные» юристы рекомендуют или поручают провести осмотр, хотя допмероприятиями такое мероприятие не предусмотрено). Также пересматривают документы и указывают инспекторам-контрольщикам, что они упустили и что можно еще добавить к акту проверки.

В этот момент происходит и оценки судебных перспектив налоговиков с учетом имеющихся доказательств.

Позже, когда уже были представлены возражения, проведены дополнительные мероприятия налогового контроля, составлен допАкт и допВозражения, выносится решение по проверке.

Процедура оценки решения юристами-налоговиками идентичная, как с актом проверки. По возможности недоработки закрываются вне рамок проверок. Фактически, налоговый орган готов к суду (хотя перспективы уже знает, что может проиграть или выиграть судебное дело, в случае его инициации).

Зачастую апелляционное обжалование решения в вышестоящий налоговый орган больше проходит формально, но бывают случаи, когда уже на данной стадии решение нижестоящего налогового органа отменяют.

Но у нас будет суд.

Обычно на данной стадии уже работает юрист местного Управления и в основном он представляет интересы налоговой в суде («рот» инспекции в суде).

В каждых регионах происходит процедура по-разному, где-то основным защитником от налоговой выступает инспектор-контрольщик, где-то – инспектор-юрист. Как таковых сборов по конкретному акту юристов и контрольщиков не бывает, они могут иногда собираться отдельно для обсуждения некоторых моментов, на которых необходимо будет заострить внимание суда.

Каких-либо секретных секретов в данной процедуре нет, всё достаточно просто и проходит в рабочем режиме.

А вы выигрывали дела против налоговых органов в судах?



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса.