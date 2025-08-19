Вправе ли самозанятый сформировать единый чек по оплатам за какой-либо период?

По общему правилу самозанятый, применяющий режим налога на профессиональный доход, при осуществлении расчетов и получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) должен передать сведения о них в налоговую инспекцию, а также сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику).

(ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ, далее – Закон № 422-ФЗ).

Как указывает налоговая служба, в мобильном приложении "Мой налог"или его веб-версии самозанятый должен формировать чек по каждому расчету с покупателем (письмо ФНС России от 1 февраля 2023 г. № ЗГ-3-20/1261@).

При этом, если реализуется (прим. автора: одновременно) несколько товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателям, то плательщик НПД при формировании чека может перечислить несколько наименований товаров, добавляя каждый раз новую позицию в чеке.

При этом, направить чек покупателю необходимо в момент расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа. Если же используются иные формы безналичных денежных расчетов, то чек формируется и передается покупателю не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты (ч. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

Под моментом расчета по денежному обязательству необходимо понимать конкретный отрезок времени, с момента наступления которого денежное обязательство считается прекращенным путем его надлежащего исполнения.

Чтобы операции по отражению дохода вошли в расчет налога вовремя, самозанятые могут формировать чеки за предыдущий период вплоть до 9-го числа включительно. Норма трактуется в пользу плательщиков НПД.

При сценарии, когда самозанятый при получении дохода не выдал чек, а в конце налогового периода сформировал единый чек по всему доходу за месяц от заказчика противоречит действующему законодательству (ч. 3 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

Таким образом, формировать единый чек по оплатам, поступившим за какой-то период (неделю или месяц), самозанятый не вправе.