На Клерке обновили упоминания через @ и улучшили поиск пользователей
Теперь общаться и находить друг друга стало удобнее. Мы исправили баг, из-за которого при упоминании через @ отображались сразу и никнейм, и имя пользователя. Теперь всё работает корректно — можно аккуратно и быстро тегать коллег в комментариях.
А ещё мы доработали поиск внутри упоминаний:
ищет по логину, фамилии, имени и имени с фамилией;
показывает удобный список найденных пользователей;
внизу списка теперь есть счётчик — видно, сколько человек соответствует запросу, и насколько близко вы к нужному.
Хотите протестировать? Загляните в этот блог — там комментариев столько, что можно устроить чемпионат по теганию.
Вот так это выглядит, если вдруг вы не поняли о чем речь:
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию