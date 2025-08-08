На Клерке обновили упоминания через @ и улучшили поиск пользователей

Раньше упоминания через @ выглядели странно — вместе выводились и никнейм, и имя. Теперь баг исправлен: упоминания аккуратные, читаемые и больше не выглядят как формуляр из бухгалтерии.

Теперь общаться и находить друг друга стало удобнее. Мы исправили баг, из-за которого при упоминании через @ отображались сразу и никнейм, и имя пользователя. Теперь всё работает корректно — можно аккуратно и быстро тегать коллег в комментариях.

А ещё мы доработали поиск внутри упоминаний:

ищет по логину, фамилии, имени и имени с фамилией;

показывает удобный список найденных пользователей;

внизу списка теперь есть счётчик — видно, сколько человек соответствует запросу, и насколько близко вы к нужному.

Хотите протестировать? Загляните в этот блог — там комментариев столько, что можно устроить чемпионат по теганию.

Вот так это выглядит, если вдруг вы не поняли о чем речь:

Поиск по имени и фамилии

Поиск по фамилии