ЦОК ОК УСН 04.08 Мобильный
Борис Мальцев

На Клерке обновили упоминания через @ и улучшили поиск пользователей

Раньше упоминания через @ выглядели странно — вместе выводились и никнейм, и имя. Теперь баг исправлен: упоминания аккуратные, читаемые и больше не выглядят как формуляр из бухгалтерии.
На Клерке обновили упоминания через @ и улучшили поиск пользователей

Теперь общаться и находить друг друга стало удобнее. Мы исправили баг, из-за которого при упоминании через @ отображались сразу и никнейм, и имя пользователя. Теперь всё работает корректно — можно аккуратно и быстро тегать коллег в комментариях.

А ещё мы доработали поиск внутри упоминаний:

  • ищет по логину, фамилии, имени и имени с фамилией;

  • показывает удобный список найденных пользователей;

  • внизу списка теперь есть счётчик — видно, сколько человек соответствует запросу, и насколько близко вы к нужному.

Хотите протестировать? Загляните в этот блог — там комментариев столько, что можно устроить чемпионат по теганию.

Вот так это выглядит, если вдруг вы не поняли о чем речь:

Поиск по имени и фамилии
Поиск по фамилии
Поиск по нику

Дата публикации: 08.08.2025, 17:46

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 374 подписчика8 334 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ольга Ульянова
Судебная практика по налоговым спорам

Когда общий главный бухгалтер — красный флаг для ФНС и становится причиной налоговых доначислений. Разбор судебного дела и рекомендации бизнесу

Разбор дела ООО «Фрэмтас» – пример, как формальный подход к документообороту и пересечение сотрудников компаний приводят к доначислениям десятков миллионов рублей и сломанным судьбам.

Когда общий главный бухгалтер — красный флаг для ФНС и становится причиной налоговых доначислений. Разбор судебного дела и рекомендации бизнесу

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум