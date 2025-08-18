В консультациях Клерка появился чат с ИИ-помощником

Задали вопрос в консультациях Клерка и ждёте эксперта? Пока можно уточнить всё у ИИ-помощника — и даже продолжить разговор с ним в отдельном чате.

Добавили в консультациях Клерка возможность спросить у ИИ ответ на вопрос, пока вы ждете ответ от эксперта или даже после ответа. Вот тут писал об этом тестировщик Олег.

Мы поняли что ИИ зачастую дает неверный ответ или непонятный, который требует уточнения и реализовали возможность уточнить у него свой ответ в режиме чата.

По шагам:

Задан вопрос

Вызываем ИИ-помощника

Чтобы вызвать ИИ-помощника нажимаем “Попробовать”. Получаем ответ от ИИ- помощника

Внизу ответа от ИИ-помощника есть кнопка «Продолжить обсуждение с ИИ». Нажимаем

ИИ-чат, где уточняем вопрос

Система перенаправит на https://ai.klerk.ru/ где пользователь может поговорить с ИИ-чатом и уточнить свой вопрос.

Как вам?