Борис Мальцев

Коллеги, мы ждали это 25 лет. Сделали цитирование из материалов сайта в комментариях

Внимание всем кто любит комментировать на сайте. Наверное - это я не один так сильно радуюсь.

Коллеги, мы ждали это 25 лет. На «Клерке» можно цитировать куски из статьи прямо в комментариях. Больше никакого «где-то там, в третьем абзаце» — теперь спорим адресно, как взрослые. Автор пишет — вы цитируете — истина где-то рядом.

image.png

Комментарии теперь писать одно удовольствие

image.png

Порадуйтесь )

Дата публикации: 21.08.2025, 18:11

Борис Мальцев

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 370 подписчиков8 340 постов

Комментарии

5
