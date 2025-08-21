Коллеги, мы ждали это 25 лет. Сделали цитирование из материалов сайта в комментариях
Внимание всем кто любит комментировать на сайте. Наверное - это я не один так сильно радуюсь.
Коллеги, мы ждали это 25 лет. На «Клерке» можно цитировать куски из статьи прямо в комментариях. Больше никакого «где-то там, в третьем абзаце» — теперь спорим адресно, как взрослые. Автор пишет — вы цитируете — истина где-то рядом.
Комментарии теперь писать одно удовольствие
Порадуйтесь )
Внимание все постам! )))
Мы тоже радуемся!
Очень удобно! Коллеги, протестируйте новую функцию.