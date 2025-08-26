Консультации на Клерке: ИИ отвечает быстро, а эксперты проверяют, чтобы всё было точно

В сервисе Консультаций на Клерке мы продолжаем развивать работу ИИ-помощника. Теперь у экспертов появилась возможность одобрять или отклонять ответы искусственного интеллекта.
Что было вчера
История изменений:
Мы добавили в консультациях Клерка возможность спросить у ИИ ответ на вопрос, пока вы ждете ответ от эксперта или даже после ответа. Вот тут писал об этом тестировщик Олег: https://www.klerk.ru/user/2302927/657810/
После ответа ИИ-помощника добавили возможность продолжить разговор с ИИ-момощником в режиме чата: задать уточняющие вопросы и получить более точный результат: https://www.klerk.ru/user/tot/658354/
А теперь мы готовы представить новое обновление
Что изменилось:
Новые бейджи
– Если эксперт одобряет ответ ИИ — появляется бейдж «Одобрено экспертом» с указанием конкретного специалиста.
– Если эксперт отклоняет — ответ сворачивается, и пользователи видят бейдж «Ответ не прошёл проверку эксперта».
Прозрачность для пользователей
Теперь каждому ясно, насколько можно полагаться на сгенерированный отклик ИИ, и есть ли у него одобрение эксперта.
Контроль качества
Даже если ИИ дал быстрый ответ, окончательную проверку делает специалист. Это сохраняет баланс между скоростью и точностью.
Новый дескриптор
Перед генерацией ответа пользователи теперь видят пояснение, что ответ подготовлен ИИ-помощником и требует экспертной проверки.
Улучшенный промт
Мы серьёзно доработали промт для ИИ. Теперь он использует только самые свежие источники (2025 год и позже), выдаёт структурированные и понятные ответы, делает акцент на простых формулировках и обязательно ссылается на нормативные документы. Это повысило точность и удобство чтения.
Как это выглядит
📸 На скриншотах вы сможете увидеть три состояния:
Ответ ИИ без отметки эксперта
Когда клиент задаёт вопрос и ждёт ответа от эксперта Клерка, он сразу может получить предварительный отклик от ИИ-помощника. Такой ответ теперь отображается прямо в карточке в сервисе «Консультации».
Ответ, одобренный экспертом
Если ответ от ИИ-помощника хорош, то эксперт может одобрить его ответ. Статус изменится.
Ответ, отклонённый экспертом
Если ответ не прошел проверку, ответ глупого ИИ-помощника можно скрыть.
Что говорят эксперты
Надя Камышева ревнует к ИИ-помощнику и теперь не разговаривает со мной 😅 Но надо понимать — у неё правда сейчас огромная нагрузка, так что её можно понять».
Было бы полезно добавить возможность пользователям оценивать ответы ИИ, чтобы улучшить его обучение и повысить качество предоставляемой информации.