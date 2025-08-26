ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Борис Мальцев

Консультации на Клерке: ИИ отвечает быстро, а эксперты проверяют, чтобы всё было точно

Мы продолжаем прокачивать сервис Консультаций на Клерке. Теперь у ИИ-помощника есть строгий редактор — эксперт: он может одобрить быстрый ответ или отклонить его. А мы ещё и улучшили промт, чтобы ответы были понятнее и точнее. Так что ИИ помогает быстрее, но последнее слово всегда за человеком.

В сервисе Консультаций на Клерке мы продолжаем развивать работу ИИ-помощника. Теперь у экспертов появилась возможность одобрять или отклонять ответы искусственного интеллекта.

Что было вчера

История изменений:

  1. Мы добавили в консультациях Клерка возможность спросить у ИИ ответ на вопрос, пока вы ждете ответ от эксперта или даже после ответа. Вот тут писал об этом тестировщик Олег: https://www.klerk.ru/user/2302927/657810/

  2. После ответа ИИ-помощника добавили возможность продолжить разговор с ИИ-момощником в режиме чата: задать уточняющие вопросы и получить более точный результат: https://www.klerk.ru/user/tot/658354/

А теперь мы готовы представить новое обновление

Что изменилось:

  • Новые бейджи
    – Если эксперт одобряет ответ ИИ — появляется бейдж «Одобрено экспертом» с указанием конкретного специалиста.
    – Если эксперт отклоняет — ответ сворачивается, и пользователи видят бейдж «Ответ не прошёл проверку эксперта».

  • Прозрачность для пользователей
    Теперь каждому ясно, насколько можно полагаться на сгенерированный отклик ИИ, и есть ли у него одобрение эксперта.

  • Контроль качества
    Даже если ИИ дал быстрый ответ, окончательную проверку делает специалист. Это сохраняет баланс между скоростью и точностью.

  • Новый дескриптор
    Перед генерацией ответа пользователи теперь видят пояснение, что ответ подготовлен ИИ-помощником и требует экспертной проверки.

Улучшенный промт

Мы серьёзно доработали промт для ИИ. Теперь он использует только самые свежие источники (2025 год и позже), выдаёт структурированные и понятные ответы, делает акцент на простых формулировках и обязательно ссылается на нормативные документы. Это повысило точность и удобство чтения.

Как это выглядит

📸 На скриншотах вы сможете увидеть три состояния:

Ответ ИИ без отметки эксперта

Когда клиент задаёт вопрос и ждёт ответа от эксперта Клерка, он сразу может получить предварительный отклик от ИИ-помощника. Такой ответ теперь отображается прямо в карточке в сервисе «Консультации».

Ответ ИИ без отметки эксперта

Ответ, одобренный экспертом

Если ответ от ИИ-помощника хорош, то эксперт может одобрить его ответ. Статус изменится.

Ответ, одобренный экспертом

Ответ, отклонённый экспертом

Если ответ не прошел проверку, ответ глупого ИИ-помощника можно скрыть.

Ответ, отклонённый экспертом

Что говорят эксперты

Надя Камышева ревнует к ИИ-помощнику и теперь не разговаривает со мной 😅 Но надо понимать — у неё правда сейчас огромная нагрузка, так что её можно понять».

Минутка рекламы

Консультации экспертов входят в подписку Клерк.Премиум. А если нужны ответы без ограничений — можно подключить специальный тариф с безлимитными консультациями всего за 2 499 рублей в месяц. Это удобно: оплачиваете помесячно и сразу пользуетесь всеми возможностями. Подключить тариф можно здесь: Клерк.Премиум — Безлимитные консультации.

Дата публикации: 26.08.2025, 17:24

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 370 подписчиков8 341 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Людмила Тимофеева

    Было бы полезно добавить возможность пользователям оценивать ответы ИИ, чтобы улучшить его обучение и повысить качество предоставляемой информации.

Главная Главбух PRO