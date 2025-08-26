Подписаться

Консультации на Клерке: ИИ отвечает быстро, а эксперты проверяют, чтобы всё было точно

Мы продолжаем прокачивать сервис Консультаций на Клерке. Теперь у ИИ-помощника есть строгий редактор — эксперт: он может одобрить быстрый ответ или отклонить его. А мы ещё и улучшили промт, чтобы ответы были понятнее и точнее. Так что ИИ помогает быстрее, но последнее слово всегда за человеком.