Делаю лендинг для тарифов Клерка и сижу думаю, что такое Клерк. Памагите !!!

Уже третий день ковыряюсь с лендингом для тарифов Клерка. И знаете, что самое сложное? Я ща расскажу.

Даже не кнопки «Подключить» и не верстка без программиста (да-да, я делаю всё сам, с помощью ИИ и Олега Мальцева 🤖). Самое трудное — ответить на простой вопрос: а что такое Клерк?

Вот как сейчас сформулировано:

Вот эта прекрасная работа: https://www.klerk.ru/l/tariff/. Не кидайте помидорами в меня.

Понятно же, что Клерку 25 лет, у нас миллионы читателей и куча сервисов. Но как это всё упаковать в одну главную фразу, чтобы бухгалтер сразу понял: «Вот, это для меня»?

Я начал с формулировки:

Подписка Клерка помогает бухгалтеру работать уверенно.

Во что у меня получилось:

Избегать ошибок и штрафов. Мы переводим законы и письма Минфина на понятный язык, плюс есть ежедневные разборы и консультации экспертов.

Экономить время. Готовые решения, пошаговые инструкции, шаблоны и переводы нормативки.

Повышать квалификацию. Курсы, вебинары и мини-курсы прямо в подписке.

Чувствовать поддержку коллег. Клерк — это сообщество бухгалтеров и предпринимателей по всей стране.

Получается вроде нормально. Но вот думаю: может, слишком канцелярски? Может, надо короче, проще, человеческим языком? Может я что-то пропускаю.

А пока я тут спорю сам с собой (и с Олегом), у меня к вам вопрос 👉 Что бы вы вынесли в главную фразу на лендинге? Что для вас Клерк — защита от ошибок, экономия времени или рост в профессии?

Пишите в комментах, вы точно скажете лучше меня. А я потом скопирую ваши формулировки и буду делать вид, что сам придумал 😉

Но, пожалуйста, скажите, что для вас Клерк и вдруг вы подписчик, чем вам помогает Клерк.Премиум. И может вообще не Премиум надо?

Вобщем, Данила, ай нид хелп!!