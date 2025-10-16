Пользователь № 34 до сих пор с нами! Ищем у кого ID меньше
Я знаю, что на Клерке много старожилов — людей, которые провели с проектом всю свою профессиональную жизнь. Кто-то регистрировался ещё на форуме в начале 2000-х, кто-то следил за первыми бухгалтерскими новостями, когда у нас даже логотип был другой и интернет подключался с характерным «пииии-шшшш».
Но сегодня я случайно заметил комментарий @Анютины_глазки — она написала, что потеряла свой первый аватар (видимо, тот самый пиксельный шедевр 2001 года 😄).
Аватрка нашлась в форуме:
И я вдруг глянул на её профиль… ID 34! (его видно в урле форума https://forum.klerk.ru/member.php?u=34 или на сайте https://www.klerk.ru/user/34/)
То есть человек с нами 25 лет. Это не просто пользователь — это живая история Клерка.
История
А теперь немного археологии:
У меня, к примеру, третий айдишник: https://forum.klerk.ru/member.php?u=3 Первые номера достались программистам, которые устанавливали форум )
У Стаса — 256 (легенда форума, влиял на многие решения проекта до 2009 года и мой личный ментор долгие годы): https://www.klerk.ru/user/265/ а потом мы с ним поругались из-за денег: вот тут про это.
У Над.К — 5106 (самый активный участник форумного сообщества, первый профессиональный модератор).: https://www.klerk.ru/user/5106/
Давайте устроим «Парад старожилов»
Все эти люди — живая история Клерка.
Если вы зарегистрировались до ID 1000, срочно отметьтесь в комментариях!
Давайте устроим «Парад старожилов» и вспомним, каким был бухгалтерский интернет, когда слово «чат-бот» ещё не существовало.
Для тех, кто не знает, что такое «Клерк», можете заглянуть в Википедию — или просто спросить у меня. Я зажгу лампу, налью бокал вина и под перебор балалайки расскажу, как бухгалтеры покоряли интернет.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии3
не пропустит этот пост, если у тебя ид меньше 1000 )
все эти люди уже на пенсии