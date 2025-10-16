На Клерке много тех, кто прошёл с нами весь профессиональный путь — от первых форумов до игр и ИИ в консультациях. Сегодня я случайно заметил, что у @Анютиных_глазок — ID 34! Человек с нами уже четверть века.😄 Давайте устроим Парад старожилов — отметьтесь, кто с Клерком уже вечность!

Я знаю, что на Клерке много старожилов — людей, которые провели с проектом всю свою профессиональную жизнь. Кто-то регистрировался ещё на форуме в начале 2000-х, кто-то следил за первыми бухгалтерскими новостями, когда у нас даже логотип был другой и интернет подключался с характерным «пииии-шшшш».

Но сегодня я случайно заметил комментарий @Анютины_глазки — она написала, что потеряла свой первый аватар (видимо, тот самый пиксельный шедевр 2001 года 😄).

Аватрка нашлась в форуме:

Это аватар, о котором идет речь

И я вдруг глянул на её профиль… ID 34! (его видно в урле форума https://forum.klerk.ru/member.php?u=34 или на сайте https://www.klerk.ru/user/34/)

То есть человек с нами 25 лет. Это не просто пользователь — это живая история Клерка.

История

А теперь немного археологии:

У меня, к примеру, третий айдишник: https://forum.klerk.ru/member.php?u=3 Первые номера достались программистам, которые устанавливали форум )

У Стаса — 256 (легенда форума, влиял на многие решения проекта до 2009 года и мой личный ментор долгие годы): https://www.klerk.ru/user/265/ а потом мы с ним поругались из-за денег: вот тут про это.

У Над.К — 5106 (самый активный участник форумного сообщества, первый профессиональный модератор).: https://www.klerk.ru/user/5106/

Давайте устроим «Парад старожилов»

Все эти люди — живая история Клерка.

Если вы зарегистрировались до ID 1000, срочно отметьтесь в комментариях!

Давайте устроим «Парад старожилов» и вспомним, каким был бухгалтерский интернет, когда слово «чат-бот» ещё не существовало.