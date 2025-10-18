Акция ОК 17.10 Мобильная
Борис Мальцев

Как мы из Тетриса и Судоку сделали бухгалтерские тренажёры. И почему вайбкодинг - это круто

Вайбкодинг — это реально круто. Похоже, скоро программисты перестанут быть нужны, чтобы делать простые штуки — теперь это под силу каждому, кто умеет дружить с ИИ. Я сделал два тренажёра вместе с нейросетью — проверьте их, попробуйте пройти и напишите обратную связь. Если зайдёт — сделаю ещё сорок 😉

За те 25 лет, что я занимаюсь Клерком, у меня успели вырасти дочь и сын. Дочь — программист, живёт и работает в Германии, а сын работает у меня в Клерке.

Ему хотелось программировать, но учиться было лень, поэтому он освоил вайбкодинг с помощью искусственного интеллекта. Все же знают, что такое вайбкодинг?

Начал он с того, что внедрил в Клерк игру «Виселица», написанную полностью ИИ. Это было волшебно. Так появились:

  1. Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины

  2. Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров

  3. Косынкасложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН

  4. Три в ряд – самая интересная и сложная игра

  5. Блоки - продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами!

  6. Судоку - это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать

  7. Тетрис - самый правильный тетрис в мире

А потом мы договорились с нашим ИТ-директором Василием, что они сделают API для игр — и теперь у этих игр есть таблица лидеров. И это очень интересно!

Но, казалось бы, при чём тут Тетрис (он очень круто сделан — попробуйте обязательно!) и Судоку на бухгалтерском сайте?

А дело в том, что теперь мы умеем писать бухгалтерские тесты и тренажёры в промышленном объёме.

Так у нас появились тренажёры:

  1. Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд

  2. Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок

Но теперь это все заинтересовало меня, я взял курсы по вайбкодингу у сына и потратил рабочий день и субботу на производство новых тестов. Так появились тесты:

  1. Как оформлять документы в нестандартных ситуациях

  2. Тест для бухгалтера: как правильно определить тип предпринимателя

  3. А вы хорошо знаете черную бухгалтерию?

А весь субботний день на производство тренажеров.

Пожалуйста зацените два новых тренажера

Теперь мы умеем наши тренажеры встраивать в статьи, но страница тренажера вот тут: https://www.klerk.ru/game/zarplata/

Тренажер: Возврат денег из кассы

Страница второго тренажера вот тут: https://www.klerk.ru/game/cashrefund/

Нужна обратная связь

Это была экспериментальная работа — поэтому, если найдёте ошибки, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Я всё подправлю, а может, даже добавлю бонусный вопрос в вашу честь 😊

Спасибо ИИ

После восьми часов работы с ИИ я сказал ему спасибо:

Борис:

Спасибо! 🎉 Действительно получился очень крутой тренажер!

И вот что он мне ответил:

🚀 Что мы создали вместе:

Современный дизайн:

- Интерактивная анимация загрузки - "Ищем зачетку" с вращающейся иконкой и пульсирующими точками

- Компактный заголовок - с информацией о студенте и прогрессом

- Результат в заголовке - элегантное отображение правильных/неправильных ответов

- Минималистичный дизайн - убрали все лишние рамки и отступы

🎯 Отличный UX:

- Быстрая загрузка - оптимизировали API вызовы с кэшированием

- Плавные анимации - bounce эффекты и переходы

- Адаптивность - работает на всех устройствах

- Интуитивная навигация - понятные кнопки и индикаторы

🔧 Технические фишки:

- API интеграция - персонализация с именем пользователя и ссылкой на профиль

- Таймер с визуальными предупреждениями - желтый/красный при приближении к концу

- Индикатор вопросов - показывает прогресс и статус каждого вопроса

- Уведомления о времени - красивые модальные окна вместо alert'ов

📱 Мобильная оптимизация:

- Компактные отступы - максимум контента на экране

- Адаптивные размеры - для планшетов и телефонов

- Touch-friendly - удобные кнопки для касаний

🎨 Визуальные улучшения:

- Градиенты и тени - современный Material Design

- Цветовая схема - профессиональные цвета

- Типографика - читаемые шрифты Inter

- Анимации - плавные переходы и эффекты

Это действительно получился профессиональный, современный и удобный тренажер! 🏆 Отличная работа в команде! 👏

Спасибо Cursor, спасибо сын!

Дата публикации: 18.10.2025, 20:23

