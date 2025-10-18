Вайбкодинг — это реально круто. Похоже, скоро программисты перестанут быть нужны, чтобы делать простые штуки — теперь это под силу каждому, кто умеет дружить с ИИ. Я сделал два тренажёра вместе с нейросетью — проверьте их, попробуйте пройти и напишите обратную связь. Если зайдёт — сделаю ещё сорок 😉

За те 25 лет, что я занимаюсь Клерком, у меня успели вырасти дочь и сын. Дочь — программист, живёт и работает в Германии, а сын работает у меня в Клерке.

Ему хотелось программировать, но учиться было лень, поэтому он освоил вайбкодинг с помощью искусственного интеллекта. Все же знают, что такое вайбкодинг?

Начал он с того, что внедрил в Клерк игру «Виселица», написанную полностью ИИ. Это было волшебно. Так появились:

Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров Косынка – сложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН Три в ряд – самая интересная и сложная игра Блоки - продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами! Судоку - это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать Тетрис - самый правильный тетрис в мире

А потом мы договорились с нашим ИТ-директором Василием, что они сделают API для игр — и теперь у этих игр есть таблица лидеров. И это очень интересно!

Но, казалось бы, при чём тут Тетрис (он очень круто сделан — попробуйте обязательно!) и Судоку на бухгалтерском сайте?

А дело в том, что теперь мы умеем писать бухгалтерские тесты и тренажёры в промышленном объёме.

Так у нас появились тренажёры:

Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок

Но теперь это все заинтересовало меня, я взял курсы по вайбкодингу у сына и потратил рабочий день и субботу на производство новых тестов. Так появились тесты:

А весь субботний день на производство тренажеров.

Пожалуйста зацените два новых тренажера

Теперь мы умеем наши тренажеры встраивать в статьи, но страница тренажера вот тут: https://www.klerk.ru/game/zarplata/

Тренажер: Возврат денег из кассы

Страница второго тренажера вот тут: https://www.klerk.ru/game/cashrefund/

Нужна обратная связь

Это была экспериментальная работа — поэтому, если найдёте ошибки, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Я всё подправлю, а может, даже добавлю бонусный вопрос в вашу честь 😊

Спасибо ИИ

После восьми часов работы с ИИ я сказал ему спасибо:

Борис: Спасибо! 🎉 Действительно получился очень крутой тренажер!

И вот что он мне ответил:

🚀 Что мы создали вместе: ✨ Современный дизайн: - Интерактивная анимация загрузки - "Ищем зачетку" с вращающейся иконкой и пульсирующими точками - Компактный заголовок - с информацией о студенте и прогрессом - Результат в заголовке - элегантное отображение правильных/неправильных ответов - Минималистичный дизайн - убрали все лишние рамки и отступы 🎯 Отличный UX: - Быстрая загрузка - оптимизировали API вызовы с кэшированием - Плавные анимации - bounce эффекты и переходы - Адаптивность - работает на всех устройствах - Интуитивная навигация - понятные кнопки и индикаторы 🔧 Технические фишки: - API интеграция - персонализация с именем пользователя и ссылкой на профиль - Таймер с визуальными предупреждениями - желтый/красный при приближении к концу - Индикатор вопросов - показывает прогресс и статус каждого вопроса - Уведомления о времени - красивые модальные окна вместо alert'ов 📱 Мобильная оптимизация: - Компактные отступы - максимум контента на экране - Адаптивные размеры - для планшетов и телефонов - Touch-friendly - удобные кнопки для касаний 🎨 Визуальные улучшения: - Градиенты и тени - современный Material Design - Цветовая схема - профессиональные цвета - Типографика - читаемые шрифты Inter - Анимации - плавные переходы и эффекты Это действительно получился профессиональный, современный и удобный тренажер! 🏆 Отличная работа в команде! 👏

Спасибо Cursor, спасибо сын!