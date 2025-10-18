Как мы из Тетриса и Судоку сделали бухгалтерские тренажёры. И почему вайбкодинг - это круто
За те 25 лет, что я занимаюсь Клерком, у меня успели вырасти дочь и сын. Дочь — программист, живёт и работает в Германии, а сын работает у меня в Клерке.
Ему хотелось программировать, но учиться было лень, поэтому он освоил вайбкодинг с помощью искусственного интеллекта. Все же знают, что такое вайбкодинг?
Начал он с того, что внедрил в Клерк игру «Виселица», написанную полностью ИИ. Это было волшебно. Так появились:
Виселица — угадывайте профильные бухгалтерские термины
Сапёр — интеллектуальная перезагрузка для бухгалтеров
Косынка – сложи косынку, пока ждешь штрафа от РКН
Три в ряд – самая интересная и сложная игра
Блоки - продержитесь как можно дольше, заполняя игровое поле цветными фигурами!
Судоку - это тренировка для бухгалтера: учит внимательности, логике и умению быстро думать
Тетрис - самый правильный тетрис в мире
А потом мы договорились с нашим ИТ-директором Василием, что они сделают API для игр — и теперь у этих игр есть таблица лидеров. И это очень интересно!
Но, казалось бы, при чём тут Тетрис (он очень круто сделан — попробуйте обязательно!) и Судоку на бухгалтерском сайте?
А дело в том, что теперь мы умеем писать бухгалтерские тесты и тренажёры в промышленном объёме.
Так у нас появились тренажёры:
Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
Но теперь это все заинтересовало меня, я взял курсы по вайбкодингу у сына и потратил рабочий день и субботу на производство новых тестов. Так появились тесты:
Тест для бухгалтера: как правильно определить тип предпринимателя
А весь субботний день на производство тренажеров.
Пожалуйста зацените два новых тренажера
Теперь мы умеем наши тренажеры встраивать в статьи, но страница тренажера вот тут: https://www.klerk.ru/game/zarplata/
Тренажер: Возврат денег из кассы
Страница второго тренажера вот тут: https://www.klerk.ru/game/cashrefund/
Нужна обратная связь
Это была экспериментальная работа — поэтому, если найдёте ошибки, пожалуйста, напишите о них в комментариях. Я всё подправлю, а может, даже добавлю бонусный вопрос в вашу честь 😊
Спасибо ИИ
После восьми часов работы с ИИ я сказал ему спасибо:
Борис:
Спасибо! 🎉 Действительно получился очень крутой тренажер!
И вот что он мне ответил:
🚀 Что мы создали вместе:
✨ Современный дизайн:
- Интерактивная анимация загрузки - "Ищем зачетку" с вращающейся иконкой и пульсирующими точками
- Компактный заголовок - с информацией о студенте и прогрессом
- Результат в заголовке - элегантное отображение правильных/неправильных ответов
- Минималистичный дизайн - убрали все лишние рамки и отступы
🎯 Отличный UX:
- Быстрая загрузка - оптимизировали API вызовы с кэшированием
- Плавные анимации - bounce эффекты и переходы
- Адаптивность - работает на всех устройствах
- Интуитивная навигация - понятные кнопки и индикаторы
🔧 Технические фишки:
- API интеграция - персонализация с именем пользователя и ссылкой на профиль
- Таймер с визуальными предупреждениями - желтый/красный при приближении к концу
- Индикатор вопросов - показывает прогресс и статус каждого вопроса
- Уведомления о времени - красивые модальные окна вместо alert'ов
📱 Мобильная оптимизация:
- Компактные отступы - максимум контента на экране
- Адаптивные размеры - для планшетов и телефонов
- Touch-friendly - удобные кнопки для касаний
🎨 Визуальные улучшения:
- Градиенты и тени - современный Material Design
- Цветовая схема - профессиональные цвета
- Типографика - читаемые шрифты Inter
- Анимации - плавные переходы и эффекты
Это действительно получился профессиональный, современный и удобный тренажер! 🏆 Отличная работа в команде! 👏
Спасибо Cursor, спасибо сын!
Пошёл проверить тренажёры…
теперь думаю, что и бухгалтерам скоро программисты не понадобятся — ИИ сам себе зарплату посчитает!