🔥 Дайджест вайбкодинга: готовимся к новому сезону!
🎓 Тест
Запустили новый короткий тест «Как у вас оплачиваются переработки?» — буквально три минуты, и вы поймете, совпадает ли действительность в компании с требованиями ТК РФ или бухгалтерия держится на святых молитвах и Excel-таблицах. Быстрые вопросы и честные результаты — отличный способ проверить себя и заодно показать руководству, что переработки — это не абстракция, а вполне оцифровываемая история.
🎓 Интерактивные задания в курсах повышения квалификации
— Три интерактивных задания для курса «Главбух в торговле» — курс теперь полностью готов. Те у кого есть доступ уже могут пройти тренажеры. Даже если у вас уже есть диплом курса это очень интересно:
1 | 2 | 3
— В курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» добавлены 5 интерактивных заданий, помимо этого в каждом модуле есть тесты: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
— Для курса «Управленческий учет» добавили единственное, но важное задание.
— В нашем флагманском курсе «Бухгалтер с нуля» уже есть пять интерактивных работ, два тренажеры по Балансу и плану счетов и заполнение упрощенной формы бухгалтерского баланса, возврат денег из кассы.
— И два свежих тренажера для совершенно нового курса «Налоговый консультант»:
тренажер 1 | тренажер 2
Итого, на Клерке сейчас три курса, где вместо практических домашних заданий интерактивные тренажеры:
https://www.klerk.ru/learn/event/50828/
https://www.klerk.ru/learn/event/50047/
https://www.klerk.ru/learn/event/50972/
🎓 Тренажеры
Новый тренажер в открытом доступе: Налоговый учет селлера маркетплейса. Пустая таблица лидеров! Станьте первым )
🎮 Игры
Две секретные игры уже готовы и ждут своего часа.
🎉 Новый сезон стартует в День бухгалтера — 21 ноября.
Следите за обновлениями — будет 🔥
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию