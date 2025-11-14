🔥 Дайджест вайбкодинга: готовимся к новому сезону!

Сегодня команда вайбкодеров выдала мощный апдейт — сразу несколько курсов закрыли, новые тренажеры выкатили и еще кое-что готовят и держат в тени 👀

🎓 Тест

Запустили новый короткий тест «Как у вас оплачиваются переработки?» — буквально три минуты, и вы поймете, совпадает ли действительность в компании с требованиями ТК РФ или бухгалтерия держится на святых молитвах и Excel-таблицах. Быстрые вопросы и честные результаты — отличный способ проверить себя и заодно показать руководству, что переработки — это не абстракция, а вполне оцифровываемая история.

🎓 Интерактивные задания в курсах повышения квалификации

— Три интерактивных задания для курса «Главбух в торговле» — курс теперь полностью готов. Те у кого есть доступ уже могут пройти тренажеры. Даже если у вас уже есть диплом курса это очень интересно:

1 | 2 | 3

— В курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» добавлены 5 интерактивных заданий, помимо этого в каждом модуле есть тесты: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

— Для курса «Управленческий учет» добавили единственное, но важное задание.

— В нашем флагманском курсе «Бухгалтер с нуля» уже есть пять интерактивных работ, два тренажеры по Балансу и плану счетов и заполнение упрощенной формы бухгалтерского баланса, возврат денег из кассы.

— И два свежих тренажера для совершенно нового курса «Налоговый консультант»:

тренажер 1 | тренажер 2

Итого, на Клерке сейчас три курса, где вместо практических домашних заданий интерактивные тренажеры: https://www.klerk.ru/learn/event/50828/

https://www.klerk.ru/learn/event/50047/

https://www.klerk.ru/learn/event/50972/

🎓 Тренажеры

Новый тренажер в открытом доступе: Налоговый учет селлера маркетплейса. Пустая таблица лидеров! Станьте первым )

🎮 Игры

Две секретные игры уже готовы и ждут своего часа.

🎉 Новый сезон стартует в День бухгалтера — 21 ноября.

Следите за обновлениями — будет 🔥