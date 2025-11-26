Дропы, фейки и срочные реквизиты: я между том-ямом и паникой
У меня сегодня был перелёт из России в Таиланд через Абу-Даби. Ещё толком не восстановившись от джетлага, я прочитал сообщение от CEO «Клерка» Карины. Конечно же, сразу побежал помогать — искать реквизиты.
И в пути между поиском в гугл-доках и клавиатурой я понимаю, что что-то идёт не так. Ну и вообще — при чём тут я? Все же взрослые люди.
Вижу, что в телеге у меня две Карины:
И начинаю отмораживаться
Последний экран я уже не успел заскриншотить. Собеседник спросил, почему я сразу не написал, что догадался. Я ответил, что я журналист и пишу пост про этот инцидент. На это мошенник поинтересовался, почему я не дотянул диалог до того момента, чтобы они скинули реквизиты дропа. Тут я сказал, что мне лень — и что я вообще не журналист, а не мент.
Мы вежливо пожелали друг другу удачи и разошлись.
Этот пост — предупреждение: не расслабляйтесь, уважаемые бухгалтеры. Бухгалтеры — опора российского бизнеса.
В Таиланде дожди:
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию