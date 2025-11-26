Дропы, фейки и срочные реквизиты: я между том-ямом и паникой

Сегодня я летел из России в Таиланд через Абу-Даби. Ещё толком не отойдя от джетлага, увидел в Телеграме сообщение от «Карины, CEO Клерка» с просьбой срочно помочь найти реквизиты. Но быстро понял, что это подмена аккаунта и обычная схема мошенников. А про мошенников нужно рассказывать.

У меня сегодня был перелёт из России в Таиланд через Абу-Даби. Ещё толком не восстановившись от джетлага, я прочитал сообщение от CEO «Клерка» Карины. Конечно же, сразу побежал помогать — искать реквизиты.

И в пути между поиском в гугл-доках и клавиатурой я понимаю, что что-то идёт не так. Ну и вообще — при чём тут я? Все же взрослые люди.

Вижу, что в телеге у меня две Карины:

И начинаю отмораживаться

Последний экран я уже не успел заскриншотить. Собеседник спросил, почему я сразу не написал, что догадался. Я ответил, что я журналист и пишу пост про этот инцидент. На это мошенник поинтересовался, почему я не дотянул диалог до того момента, чтобы они скинули реквизиты дропа. Тут я сказал, что мне лень — и что я вообще не журналист, а не мент.

Мы вежливо пожелали друг другу удачи и разошлись.

Этот пост — предупреждение: не расслабляйтесь, уважаемые бухгалтеры. Бухгалтеры — опора российского бизнеса.

