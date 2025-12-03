Хотим сделать онлайн бухгалтерию. Скажите нам, что не нужно это даже начинать
Дело в том, что у нас есть небольшой инструмент, который пользуется небольшим спросом: https://www.klerk.ru/tool/invoice/
И мы подумали, что если его немножко доделать, то это и есть самая настоящая онлайн-бухгалтерия. Бойся, 1С! )
Вот список доделок, которые я записал в роудмап:
Вкладка моя компания
Создать вокруг профиля юзера вкладку Моя компания
Моя компания сохраняет:
Реквизиты
Несколько компаний у юзера
Множественное сохранение реквизитов компании?
Список контрагентов
Список сотрудников
Константы
Ставки налогов: НДС: 5 7 20 22
Договоры
Документы:
счет
акты
счет фактура
Журнал операции
книга учета доходов и расходов (КУДиР)
Отчеты:
декларация по УСН
авансовые платежи по УСН
страховые взносы (за себя ИП) и сотрудников
НДФЛ
Внимание вопрос, что нужно обязательно добавить в первичный список задач?
