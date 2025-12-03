ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
Борис Мальцев

Хотим сделать онлайн бухгалтерию. Скажите нам, что не нужно это даже начинать

Для собственных задач нам нужно делать выписку счетов вне 1С. И мы решили построить вокруг этого сервис для микробухгалтерий.

Дело в том, что у нас есть небольшой инструмент, который пользуется небольшим спросом: https://www.klerk.ru/tool/invoice/

И мы подумали, что если его немножко доделать, то это и есть самая настоящая онлайн-бухгалтерия. Бойся, 1С! )

Вот список доделок, которые я записал в роудмап:

Вкладка моя компания

Создать вокруг профиля юзера вкладку Моя компания

Моя компания сохраняет:

Реквизиты

  1. Несколько компаний у юзера

  2. Множественное сохранение реквизитов компании?

  3. Список контрагентов

  4. Список сотрудников

Константы

Ставки налогов: НДС: 5 7 20 22

Договоры

Документы:

  • счет

  • акты

  • счет фактура

Журнал операции

  • книга учета доходов и расходов (КУДиР)

Отчеты:

  • декларация по УСН

  • авансовые платежи по УСН

  • страховые взносы (за себя ИП) и сотрудников

  • НДФЛ

Внимание вопрос, что нужно обязательно добавить в первичный список задач?

Дата публикации: 03.12.2025, 17:35

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 376 подписчиков8 365 постов

