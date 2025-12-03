Хотим сделать онлайн бухгалтерию. Скажите нам, что не нужно это даже начинать

Для собственных задач нам нужно делать выписку счетов вне 1С. И мы решили построить вокруг этого сервис для микробухгалтерий.

Дело в том, что у нас есть небольшой инструмент, который пользуется небольшим спросом: https://www.klerk.ru/tool/invoice/

И мы подумали, что если его немножко доделать, то это и есть самая настоящая онлайн-бухгалтерия. Бойся, 1С! )

Вот список доделок, которые я записал в роудмап:

Вкладка моя компания Создать вокруг профиля юзера вкладку Моя компания Моя компания сохраняет: Реквизиты Несколько компаний у юзера Множественное сохранение реквизитов компании? Список контрагентов Список сотрудников Константы Ставки налогов: НДС: 5 7 20 22 Договоры Документы: счет

акты

счет фактура Журнал операции книга учета доходов и расходов (КУДиР) Отчеты: декларация по УСН

авансовые платежи по УСН

страховые взносы (за себя ИП) и сотрудников

НДФЛ

Внимание вопрос, что нужно обязательно добавить в первичный список задач?