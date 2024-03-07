Вам грозит тюрьма. Про «светлую» идею одолжить знакомому деньги под проценты

Может ли одно физическое лицо дать другому заем под проценты в ОАЭ?

Ответ: нет (разве только это физическое лицо хочет сесть в тюрьму и никак не придумает за что).

Итак, если в вашу голову вдруг пришла «светлая» идея одолжить знакомому деньги под проценты, или, скажем, ваш партнер по бизнесу просит дать ему заем и обещает отдать его с процентами, то советую вспомнить этот пост, а еще статьи 458 и 459 Уголовного кодекса ОАЭ.

Так, в статье 458 УК ОАЭ, законодатель четко объясняет, что любое лицо, которое предоставляет другому физическому лицу кредит под проценты в рамках любого типа гражданских и коммерческих сделок, подлежит тюремному заключению на срок не менее одного года со штрафом не менее 50 000 дирхам.

При этом речь в статье идет как про явные проценты, так и про завуалированные. И доказывание их возможно любыми доступными средствами.

А вот статья 459 Уголовного закона ОАЭ посвящена уже тем лицам, которые обычно занимаются кредитованием под проценты. Для них статьей предусмотрено тюремное заключение на срок до пяти лет иштраф не менее 100 000 дирхам.

Если вы воспользуетесь слабым или зависимым положением должника, такое обстоятельство считается отягчающим при оценке степени вины.

Поэтому если вы не хотите, чтобы такие проблемы вас коснулись, читайте мой блог и не допускайте подобных промахов.

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