Собственные средства как источник долгосрочного финансирования

В отличие от ЗАО открытые акционерные общества могут пользоваться более широким набором рыночных инструментов для продажи своих акций и привлечения дополнительного капитала. Не вдаваясь глубоко в рассмотрение возможностей, которые предоставляет для ОАО финансовая инфраструктура, отметим лишь некоторые важнейшие механизмы.

Для продажи акций существуют внебиржевой и биржевой рынки. На биржах акции компании, как правило, проходят процедуру листинга — оценки качества акций и возможности их продажи на данной бирже, торговля акциями происходит на аукционной основе. На внебиржевом рынке циркулируют акции, котирующиеся на биржах, и акции, не котирующиеся на биржах по тем или иным причинам. Обычно считается, что акции, прошедшие процедуру листинга на бирже, более надежны. Для внебиржевого рынка характерна не аукционная, а договорная продажа.

Дополнительный доход от эмиссии акций компании получают при торговле только на первичном рынке. Рыночные сделки на вторичном рынке лишь косвенно влияют на положение компании, например увеличивают ее стоимость.

Для проведения процедуры эмиссии и распространения акций в западной практике широко привлекаются инвестиционные банки.

Взаимоотношения с инвестиционным банком в этом случае обычно проходят следующие стадии:

Консультации и выработка совместного решения о необходимом размере привлечения капитала и возможных источниках. (Следует ли использовать акции, облигации или их комбинации? Продавать их своим акционерам или широкой публике?);

Выбор соглашения: «лучшие условия» или «гарантированное размещение». В первом случае банк руководит эмиссией, не давая гарантий, что ценные бумаги будут распроданы. Во втором случае банк берет на себя риски, гарантирует продажу. Обычно в первом случае цены на акции могут быть выше;

Определение издержек эмиссии. Они различны для разных типов бумаг и размеров эмиссии: наиболее дорогой вид эмиссии - акции, стоимость эмиссии акций может в 3 раза превышать стоимость эмиссии облигаций, малые эмиссии всех ценных бумаг дороги;

Определение способа расчетов с инвестиционным банком. Обычно инвестиционный банкир выкупает новые ценные бумаги с дисконтом ниже стоимости, и разница между покупной и продажной ценой покрывает издержки банкира и обеспечивает ему прибыль. Иногда банки берут часть своих комиссионных в виде опционов на покупку акций у фирмы-клиента;

Установление цены предложения — цены продажи ценных бумаг. Если у фирмы уже были открытые выпуски, то цена предложения базируется на уже существующей цене. Типовое соглашение выглядит следующим образом: банкир выкупает ценные бумаги по цене, на несколько пунктов ниже их цены закрытия в последний день регистрации (эмиссии). Например, если в последний день регистрации цена была 25 долл., то компания получит по 24 долл. за ценную бумагу. Иногда вводится ограничивающее условие: если цена упадет ниже минимума (например, 23 долл.), то сделка расстраивается.

При организации продаж акций для снижения риска банкиры часто организуют гарантийный синдикат из нескольких банков. Член гарантийного синдиката, подготавливающий новый выпуск ценных бумаг, называется главным или руководящим андеррайтером/гарантом. Может быть создана продающая группа, в которую входят члены гарантийного синдиката плюс дополнительные дилеры. Важным обстоятельством является то, что андеррайтеры — это обычно оптовые торговцы, а члены продающей группы - розничные торговцы.

Для крупных устойчивых фирм работа с банком может закончиться как только они передали выручку компании. Для более мелких компаний банки обычно продолжают поддерживать вторичный рынок.

Для фирм с высокой репутацией возможна продажа зарегистрированных ценных бумаг с очень коротким сроком для предварительного уведомления. Механизм так называемой «регистрации на полке» таков: бумаги могут быть зарегистрированы и в период до двух лет храниться до подходящей рыночной ситуации, решение о продажах может быть подготовлено в течение нескольких часов (для обычных компаний этот срок — 20 дней).

Рассмотренные механизмы распространения акций в России лишь зарождаются, многие из них пока не получили правового статуса.

Как дивидендная политика влияет на величину нераспределенной прибыли и выбор источников инвестирования?

Дивидендная политика — это решения о выплате прибыли или удержании ее для реинвестирования1 внутри компании. Оптимальная дивидендная политика устанавливает равновесие между текущими дивидендами и будущим ростом, максимизирующим стоимость компании.

В то же время следует отметить, что в соответствии с наиболее известной теорией дивидендной политики, разработанной Гордоном и Линнером, инвесторы ценят доллар ожидаемых дивидендов больше, чем доллар от прироста капитала (меньше риск, «синица в руках»). Этим объясняются многие проблемы, которые встают перед компанией при определении соотношения нераспределенной прибыли, направляемой на инвестиции, и дивидендных выплат. Обычно мелкие держатели акций требуют выплаты дивидендов немедленно и в возможно максимальном объеме. Держателей крупных пакетов акций может удовлетворить наращивание капитала, реинвестирование, перспективы развития фирмы. Выбор той или иной дивидендной политики зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются:

структура собственников и их предпочтения; конкретные задачи, стоящие перед компанией; инвестиционные возможности организации; целевая структура капитала организации; цена внешнего заимствования; традиции страны и отрасли.

На практике наиболее часто встречаются следующие типы дивидендной политики:

Политика выплаты дивидендов по остаточному принципу, то есть свободные средства направляются в первую очередь на инвестиции. Она возможна, если акционеры будут убеждены в том, что норма прибыли, которую компания может получить на реинвестированный доход, будет выше нормы прибыли, которую сами инвесторы могут получить на финансовом рынке. Таким образом, для того чтобы нераспределенная прибыль была достаточно значимым источником долгосрочного финансирования, компания должна обеспечить собственникам более высокую по сравнению с другими возможностями финансового рынка прибыль;

Политика выплаты по дивидендам постоянной доли прибыли. Такая политика возможна для стабильно развивающихся компаний, в противном случае величина средств, направляемых на инвестиции и соответственно дивиденды, будет постоянно колебаться, что может привести к нехватке средств на определенных этапах реализации уже начатых инвестиционных проектов, замораживанию их и соответственно к финансовым потерям;

Политика выплаты постоянных или постоянно возрастающих дивидендов. Данная политика наиболее распространена в западных странах среди устойчиво развивающихся компаний. Хотя на определенных этапах она может привести к некоторому снижению доли прибыли, направляемой на инвестиции, она позволяет поддерживать постоянный интерес инвесторов к компании на финансовых рынках, является сигналом устойчивости положения компании и воздействует на ее инвестиционные возможности через другие инструменты;

Политика выплаты низких регулярных дивидендов плюс дополнительные дивиденды в удачный год. Данная политика во многом напоминает выплаты по остаточному принципу, однако в некотором смысле гарантирует некий минимум выплат.

Рассмотренные типы дивидендной политики, как правило, не встречаются в чистом виде, а скорее просматриваются как некий тренд, однако они позволяют выбрать определенную модель управления величиной реинвестируемой прибыли и использования ее в качестве источника финансирования проектов. При этом следует понимать, что выплата дивидендов — неединственный способ удерживать акционеров. Современная западная теория и практика предлагают и другие пути, например обратный выкуп акций и распределение капитала среди более узкого круга акционеров, увеличение котировок акций, не сопровождающееся выплатой или ростом дивидендов, т.д. Так, в 1998 г. в США выплаты дивидендов в компьютерном бизнесе практически отсутствовали, в фармакологии были незначительны, в то время как в отраслях, связанных с добычей газа, водо- и электроснабжением выплаты были наибольшими и дивидендный выход (отношение величины дивидендов к рыночной стоимости собственного капитала фирмы) достигал 4,7%.

Всегда ли амортизация используется на долгосрочные цели?

Экономическая суть амортизации заключается в систематическом начислении износа внеоборотных активов и использовании накопленных средств на восстановление основных средств. Подобная трактовка понятия амортизации предполагает возможность и целесообразность создания специальных накопительных фондов, средства которых являлись бы источником финансирования определенных видов инвестиционных проектов (например, замещение выбытия). Однако в современных российских условиях создание таких фондов строго не регламентируется нормативными документами: их можно создавать и можно не создавать. Большинство отечественных предприятий пользуется своим правом не создавать такие фонды. Это вызвано:

высокой инфляцией последнего десятилетия и обесценением средств в специальных фондах, если бы они создавались, невозможностью обеспечить за счет них воспроизводство внеоборотных активов; высокой рисковостью управления временно свободными денежными средствами в условиях российского финансового рынка, а также неумением большинства участников рынка использовать рыночные возможности, отсутствием традиций размещения сбережений для накопления и защиты от инфляции; резкой нехваткой денежных средств на текущее потребление и невозможностью производить какие-либо накопления, создавать фонды для будущего производственного и непроизводственного потребления.

Поэтому многие предприятия в настоящее время не используют амортизацию как источник долгосрочного инвестирования. Для реального отражения источников финансирования в финансовой отчетности в современных формах отчетности строка «амортизация», как обязательная к заполнению, отсутствует. Если она реально является источником инвестирования, то ее можно вписать самостоятельно.

В чем особенности использования собственного капитала на инвестиционные цели в обществах с ограниченной ответственностью и у индивидуальных предпринимателей?

Формы хозяйствования, отличные от акционерных, сталкиваются с теми же проблемами мобилизации собственных средств для финансирования инвестиций. Они также практически не имеют возможности использовать амортизационные начисления на долгосрочные цели, перед ними стоит та же дилемма — нахождение оптимального соотношения реинвестированной прибыли и прибыли, направляемой на собственное потребление.

Главное отличие — в возможностях увеличения собственного капитала. Партнерства, также как и ЗАО, могут иметь лишь определенное число членов, величина уставного капитала также ограничена нормативными документами. Поэтому расширение собственного капитала возможно только до определенного предела.

Для некорпоративных форм хозяйствования при осуществлении инвестиционных проектов особую важность приобретает возможность заимствования.

Во многих случаях участие банковского капитала становится единственной возможностью осуществления инвестиционного проекта. Однако размеры заимствования у рассматриваемых компаний, тем более у индивидуальных фирм, также ограничены величиной собственного капитала (потенциального залога). Поэтому осуществление масштабных проектов, крупные инвестиции возможны, как правило, при изменении статуса компании и регистрации ее как ОАО.

Специфической возможностью увеличения собственного капитала является слияние двух или нескольких компаний, вхождение в холдинг. Помимо увеличения собственного капитала, возрастания возможностей для развития фирмы благодаря росту ее устойчивости и открытости возникает так называемый синергетический эффект.