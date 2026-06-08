Борьба с завышением цен, НДФЛ и УСН при дарении коммерческой недвижимости в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Обмен информацией

Правительство решило более плотно заняться ценообразованием и необоснованным завышением цен, поэтому хочет организовать обмен информацией между налоговыми органами и министерствами, ответственными за экономику. Для этой цели режим налоговой тайны хотят распространить на различные, связанные с торговлей, сведения, которые будут передаваться налоговиками другим государственным органам (Законопроект № 1252240-8).

2. НДФЛ при дарении нежилой недвижимости

Верховный Суд снова обратился к проблеме НДФЛ при дарении коммерческой недвижимости между родственниками (ранее этот вопрос уже поднимался в апреле, о чем рассказывалось в обзорах). В целом позиция Суда остается прежней, дарение между близкими родственниками нежилых объектов не должно влечь доначисления НДФЛ. При этом не имеет значения, что объект дарения будет использоваться в предпринимательстве (Дело № 44-КАД26-3-К7).

3. УСН при дарении недвижимости

Но все-таки Минфин не оставляет надежд облагать дар от родственников в виде недвижимого имущества. Так, в своих разъяснениях он указывает, что если родственники являются ИП и получающий в подарок недвижимость налогоплательщик применяет УСН, то ему придется включить недвижимый дар в доходы по упрощенной системе (Письмо от 20 марта 2026 г. № 03-04-05/22822). Правда, разъяснения Минфина выглядят неоднозначными, и у налогоплательщиков есть шанс оспорить доначисления в такой ситуации.

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