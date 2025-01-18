1С: Аналитик данных — мой путь к новым знаниям

Продолжаю обучение на курсе «Аналитик 1С». Для меня, как для маркетолога и специалиста по чат-ботам, курс относится к курсу –средней сложности, это стало настоящим вызовом.
Но я упорна и готова преодолевать трудности.
Введение
Курс «Аналитик 1С» предоставляет уникальную возможность получить новые знания и навыки, которые помогут мне в моей работе.
На данный момент я уже завершила третий модуль и успешно сдала финальный тест, что стало для меня большим достижением. Теперь передо мной стоит задача выполнить практическое задание, которое я начну на ближайших выходных
Прохождение одного модуля, у меня заняло 10 часов без практической работы.
Темы третьего модуля
В рамках третьего модуля были рассмотрены следующие темы:
Настройка учётной политики в «1С: Бухгалтерия предприятия»;
Справочники в «1С: Бухгалтерия предприятия.
Банк и касса в «1С: Бухгалтерия предприятия».
Это лишь некоторые из тем, которые были включены в программу обучения. Полученные знания и навыки уже сейчас помогают мне лучше понимать процессы работы с данными в программе «1С». Я уверена, что они станут ещё более полезными после выполнения практического задания.
Курс «Аналитик 1С» предлагает не только теоретические знания, но и практические навыки работы с программой. Это позволяет мне не только узнать о возможностях программы, но и научиться применять их на практике.
Кроме того, поддержка кураторов и общение с другими участниками курса помогают мне обмениваться опытом и находить новые идеи.
Заключение
Рекомендую курс «1С: аналитик данных» всем, кто хочет расширить свои профессиональные компетенции и получить новые знания.
До встречи в следующих постах!
С уважением к вам и вашему бизнесу, Алисия Цайлер, маркетолог, специалист по чат-ботам, голосовым ассистентам в Яндекс Алисе
Комментарии1
Алисия, добрый день! Спасибо за новый обзор курса. Скажите, а с какими основными трудностями вы сталкиваетесь во время обучения на аналитика 1С?
Какие моменты самые сложные?