Алисия Цайлер
Обучение для бухгалтеров

1С: Аналитик данных — мой путь к новым знаниям

Краткий обзор к третьему модулю курса от «Клерка» Аналитик 1С.

Продолжаю обучение на курсе «Аналитик 1С». Для меня, как для маркетолога и специалиста по чат-ботам, курс относится к курсу –средней сложности, это стало настоящим вызовом.

Но я упорна и готова преодолевать трудности.

Введение

Курс «Аналитик 1С» предоставляет уникальную возможность получить новые знания и навыки, которые помогут мне в моей работе.

На данный момент я уже завершила третий модуль и успешно сдала финальный тест, что стало для меня большим достижением. Теперь передо мной стоит задача выполнить практическое задание, которое я начну на ближайших выходных

Прохождение одного модуля, у меня заняло 10 часов без практической работы.

Темы третьего модуля

В рамках третьего модуля были рассмотрены следующие темы:

  • Настройка учётной политики в «1С: Бухгалтерия предприятия»;

  • Справочники в «1С: Бухгалтерия предприятия.

  • Банк и касса в «1С: Бухгалтерия предприятия».

Это лишь некоторые из тем, которые были включены в программу обучения. Полученные знания и навыки уже сейчас помогают мне лучше понимать процессы работы с данными в программе «1С». Я уверена, что они станут ещё более полезными после выполнения практического задания.

Курс «Аналитик 1С» предлагает не только теоретические знания, но и практические навыки работы с программой. Это позволяет мне не только узнать о возможностях программы, но и научиться применять их на практике.

Кроме того, поддержка кураторов и общение с другими участниками курса помогают мне обмениваться опытом и находить новые идеи.

Заключение

Рекомендую курс «1С: аналитик данных» всем, кто хочет расширить свои профессиональные компетенции и получить новые знания.

До встречи в следующих постах!

С уважением к вам и вашему бизнесу, Алисия Цайлер, маркетолог, специалист по чат-ботам, голосовым ассистентам в Яндекс Алисе

Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Алисия, добрый день! Спасибо за новый обзор курса. Скажите, а с какими основными трудностями вы сталкиваетесь во время обучения на аналитика 1С?

    Какие моменты самые сложные?