1С: Аналитик данных — мой путь к новым знаниям

В рамках третьего модуля были рассмотрены следующие темы:

Настройка учётной политики в «1С: Бухгалтерия предприятия»;

Справочники в «1С: Бухгалтерия предприятия.

Банк и касса в «1С: Бухгалтерия предприятия».

Это лишь некоторые из тем, которые были включены в программу обучения. Полученные знания и навыки уже сейчас помогают мне лучше понимать процессы работы с данными в программе «1С». Я уверена, что они станут ещё более полезными после выполнения практического задания.

Курс «Аналитик 1С» предлагает не только теоретические знания, но и практические навыки работы с программой. Это позволяет мне не только узнать о возможностях программы, но и научиться применять их на практике.

Кроме того, поддержка кураторов и общение с другими участниками курса помогают мне обмениваться опытом и находить новые идеи.