Мой путь в курс «Аналитик 1С». Модуль 4

Привет, друзья! Я продолжаю своё путешествие по курсу «Аналитик 1С». Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о четвёртом модуле, который посвящён изучению конфигурации «1С: ERP» и её особенностей.

Что я изучала?

В этом модуле я погрузилась в мир «1С: ERP Управление предприятием». Я узнала, как работает эта конфигурация, какие у неё особенности и чем она отличается от других систем. Курс охватывает множество тем и блоков, каждый из которых содержит минимум по 3–5 подразделов. Это был достаточно большой и объёмный модуль, но я уверена, что полученные знания будут полезны.

Сложности

Одним из самых сложных аспектов этого модуля было то, что он очень объёмный. Мне приходилось возвращаться к некоторым темам несколько раз, чтобы лучше их понять. Однако я считаю, что это того стоило. Теперь у меня есть краткий конспект, на который я могу опираться при работе с «1С: ERP».

Преимущества