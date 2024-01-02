Половим хайп? Создает ли ИИ уникальный контент?

Автор статьи, интеллектуальный маркетолог Алисия Цайлер Меня коробит, когда маркетологи пытаются продать новинку в мире искусственного интеллекта (ИИ), говоря, что эта новинка сделает уникальный контент. Такие фразы "делают" мой день. Не больше. Я объясню почему...

Ключевое слово — Уникальный

ИИ помощник в чем-то, но в вашу голову он не "залезет" (и слава Богу), не прочтет ваши мысли, чтобы создать УТП и прочее)) Максимум "зайдет" в интернет и вытащит из массива данных то, что соответствует больше всего вашему промпту. Поэтому, промпты так важны. Но, это не все.

Про птичек

Как человек, который сама обучала и обучает нейросети, а также создавала их с 0, я могу сказать, что это не так просто. Это очень кропотливый процесс, требующий больших объёмов данных, серверов и других ресурсов. Покажу на примере птичек. Ключевое слово - больших объемов данных! речь не про 100 образцов птичек, а про десятки тысяч образцов, в некоторых случаях сотни тысяч, чтобы модель была с 96-97% точности (в среднем) А чтобы ИИ научился генерировать описания, нужно загрузить ему ещё больше данных — около 100 тысяч подобных образцов к этими же описаниями птичек. И это только про птичек. А после птичек...промпты И даже после этого нужно подобрать правильный промпт (запрос), который будет отражать суть задачи. Часто требуется порядка 50–100 тестовых запросов на уже обученном ИИ. И целые команды специалистов работают над тем, чтобы создать такие запросы, которые заставят ИИ генерировать нужный контент.

Пример с проверкой домашек

В том году, работала над срочным проектом, нужно было обучить ИИ проверять домашние задания на сотнях образцов студентов с верными, не верными ответами. .. на то, чтобы обучить верно проверять домашку,нужно было проводить 50 минимум тестов, то есть разных промптов, потому что ИИ часто снижал оценку за дз, когда не было запятой или была пропущена буква, что ключевым не является для дз в области знаний кода**. (Это все равно, что сначала с боте делать красивый текст, а потом уже смотреть на то как он будет работать))** То есть вместо поиска реальных недочётов, он искал недочёты, которые не являются ключевыми в данном контексте. И чтобы такие домашки проверялись корректно, сначала прогонял их один специалист, потом эти же домашки прогонял другой специалист и так далее. На минуту, в курсе – 30 домашек, каждая имеет 4 уровня сложности, таких курсов минимум 10. Итого, 1200 домашек... На минимум 100 верных и 100 неверных домашек каждого уровня на обучение. Вот сколько данных только на одну, казалось бы, простую задачу. И промпты тут просматривались и правились целыми командами. Поэтому, когда я слышу фразы типа «уникальный», «ИИ решит все ваши проблемы», "главное написать промпт", мне становится немного не по себе. Потому что я знаю, что за этими фразами скрывается не более чем повторение уже существующего контента, перестановка слов и фраз местами. Генерация просто подобного изображения птички из массива данных. Да, ИИ может помочь вам создать контент быстрее и эффективнее, но он не сможет сделать его по-настоящему уникальным.

Все из одной "бочки" ... или не важно как называется сервис...