А я завершила третий модуль курса аналитик 1С

Всем привет!
Буквально на днях писала, что изучаю 3 модуль курса «Аналитик 1С», и что нашла некоторые недостатки, но в целом, курс очень нравится. Также я писала, что мне осталось пройти тестирование по данному модулю и вот! Спешу похвалиться — тестирование прошла.
Регламентированный учет
Больше всего мне в модуле понравилась тема — «ERP. Регламентированный учёт».
Тема понравилась тем, что дала мне возможность разобраться в тонкостях ведения регламентированного учёта в системе 1С:ERP. Я узнала о различных настройках программы, которые позволяют адаптировать её под нужды конкретного предприятия, а также о том, как правильно вести учёт различных видов операций
Еще раз повторюсь, что модуль был очень познавательным и полезным, он позволил мне глубже понять принципы работы с 1С….ведь я никогда раньше с ней не сталкивалась, но поняла необходимость в изучении данной специальности, потому что контент-маркетинг и чат-боты — это все хорошо, но, всегда нужно двигаться к большему.
Вчера я успешно прошла финальное тестирование по модулю и теперь готова двигаться дальше. Впереди меня ждёт изучение пятого модуля — «1С Предприятие версия 8.3».
С уважением к вам и вашему бизнесу,
Алисия Цайлер, интеллектуальный маркетолог, специалист по чат-ботам и будущий аналитик 1С))
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