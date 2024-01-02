А я завершила третий модуль курса аналитик 1С

Больше всего мне в модуле понравилась тема — «ERP. Регламентированный учёт».

Тема понравилась тем, что дала мне возможность разобраться в тонкостях ведения регламентированного учёта в системе 1С:ERP. Я узнала о различных настройках программы, которые позволяют адаптировать её под нужды конкретного предприятия, а также о том, как правильно вести учёт различных видов операций

Еще раз повторюсь, что модуль был очень познавательным и полезным, он позволил мне глубже понять принципы работы с 1С….ведь я никогда раньше с ней не сталкивалась, но поняла необходимость в изучении данной специальности, потому что контент-маркетинг и чат-боты — это все хорошо, но, всегда нужно двигаться к большему.

Вчера я успешно прошла финальное тестирование по модулю и теперь готова двигаться дальше. Впереди меня ждёт изучение пятого модуля — «1С Предприятие версия 8.3».

С уважением к вам и вашему бизнесу,

Алисия Цайлер, интеллектуальный маркетолог, специалист по чат-ботам и будущий аналитик 1С))