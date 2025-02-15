Мои впечатления от курса аналитик 1С: модуль Знакомство с платформой 1С: Предприятие 8.3

Очень понравилось, что в рамках модуля подробно рассказывают о многих нюансах и отличиях платформы «1С: Предприятие 8.3» от других версий «1С». На самом деле различий достаточно, и все они важны для понимания особенностей работы с программой.

Информация подаётся чётко и структурированно, как всегда на высшем уровне. Я уверена, что полученные знания и навыки будут полезны для моей будущей карьеры.

В целом, модуль понравился, дался легко в изучении, занял меньше времени, чем предыдущие модули, позволил мне лучше понять, как работает платформа «1С: Предприятие 8.3», и научиться применять её в своей практике.

Подводя итог, могу сказать, что начало обучения мне давалось очень сложно. Можно сказать, что «кипела» голова. Возможно, ещё тому причина, что я с другой ниши, возможно, что новый год и потом ещё и заболела, но сейчас модуль прошла за 3-4 дня в среднем. По 2 часа в день. Против почти 7-10 дней на предыдущих модулях. Посмотрим, как будет дальше, ведь ещё два модуля, и я преодолею экватор... А там и диплом…

Приходите все на курс: аналитик 1С. Даже если вы из других ниш, всегда есть помощь. Это важно и востребованные знания на рынке труда. В своей работе маркетолога, специалиста по чат-ботам мне такие знания тоже нужны. И я буду их применять, уже применяю.