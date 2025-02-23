Завершила 5 модуль курса 1С:аналитик

Привет, Клерк!

Я завершила очередной модуль обучения на курсе 1С:аналитик.

Прошла финальное тестирование. Делюсь результатами.

И иду дальше.

Модуль дался легко, а вот тестирование получилось пройти не с первой попытки.

Но, все же, двигаюсь дальше. Вижу цель- новые знания, новые возможности для моей карьеры, даже будучи маркетологом - это усиливает меня как специалиста, который может сделать комплексную аналитику не только рекламной кампании, не только текст написать, но и ещё разбирается в 1С.

Так как я жадная до знаний, то хочу в течение трёх месяцев завершить курс, посмотрим как это получится)

По программе -сейчас начнутся основные модули:

Бизнес-процессы компании и 1С Аналитик Моделирование и проектирование решений 1С Внедрение и сопровождение проекта в 1С

Мне они очень интересны. Предвкушаю их. Не терпится скорее начать.

Для кого полезен курс?

Курс будет полезен тем, кто хочет повысить свои знания, стать более востребованным на рынке труда. Потому что профессия аналитик 1С - достаточно востребованная.

Если маркетологов в будущем можно будет частично заменить ИИ, то аналитиков, точно нет.

Однако, если вы их другой сферы, как я, то по началу будет достаточно сложно. Но, можно проходить в своем темпе. Главное, укладываться в срок по основному дедлайну.

До встречи в следующих модулях.

С уважением к вам, Алисия Цайлер, контент - маркетолог, специалист по чат-ботам и будущий аналитик 1С.