Прошла 6 модуль курса «1С: Аналитик» от Клерк.ру: впечатления и полезные инсайты

Приветствую, меня зовут Алисия Цайлер, я контент-маркетолог, специалист по чат-ботам и голосовым помощникам в Яндекс Алисе, а также будущий аналитик 1С.

Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями от прохождения 6 модуля курса «1С: Аналитик» от Клерк.ру. Этот модуль оказался не только полезным, но и достаточно легким для понимания.

О чем был 6 модуль?

В этом модуле были рассмотрены ключевые темы, которые важны для любого аналитика, работающего с 1С:

1. Бизнес-процессы и их характеристика

Здесь разбирается, что такое бизнес-процессы, как они устроены и зачем их анализировать. Это основа для понимания работы любой компании и автоматизации ее процессов.

2. Как описывать бизнес-процессы

Узнала, какие методы и инструменты используются для описания бизнес-процессов. Это важный навык для аналитика, который помогает четко формулировать задачи для разработчиков.

3. Работа с техническим заданием (ТЗ)

Научилась правильно составлять и читать ТЗ. Это ключевой этап в работе аналитика, так как от качества ТЗ зависит успех реализации проекта.

4. 1С: СППР как рабочий инструмент аналитика

Познакомилась с системой поддержки принятия решений (СППР) в 1С. Это мощный инструмент, который помогает аналитику в анализе ТЗ

Мои впечатления

Модуль был структурированным и понятным. Материал подавался последовательно, с примерами и практическими заданиями, что помогло лучше усвоить информацию. Особенно понравилось, что темы были подкреплены реальными кейсами, что делает обучение более прикладным.

Тестирование

Как и в предыдущих модулях, в конце 6 модуля было тестирование. Оно всегда располагается к концу, что очень удобно — можно сразу проверить свои знания и закрепить материал. Вопросы были четкими и охватывали все ключевые моменты модуля.

Что дальше?

Сейчас я перехожу к следующему модулю и продолжаю погружаться в мир 1С. Курс от Клерк.ру действительно помогает структурировать знания и дает уверенность в своих силах. Для меня, как для будущего аналитика, это бесценный опыт.

С вами была Алисия Цайлер. Продолжаю учиться и делиться своими впечатлениями. До встречи в следующих статьях!