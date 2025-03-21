Новые знания и впечатления от 7 модуля курса «1С-аналитик» на Клерк.ру

Особенно важно отметить, что некачественное или неполное техническое задание может привести к серьезным последствиям:

дополнительным затратам,

затягиванию сроков

или даже к разногласиям между сторонами.

Поэтому этап обследования и подготовки ТЗ требует максимальной внимательности и профессионализма.

В конце модуля нас ждал урок с преподавателем, практическое задание и итоговое тестирование.

Это отличная возможность закрепить полученные знания и применить их на практике.

Я искренне рекомендую этот курс всем, кто интересуется автоматизацией и хочет стать профессиональным 1С-аналитиком.

Каждый модуль — это новые знания, практика и вдохновение для дальнейшего роста.

До новых встреч!

С уважением, Алисия Цайлер

Контент-маркетолог, специалист по чат-ботам и будущий аналитик 1С 💻