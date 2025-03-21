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Алисия Цайлер

Новые знания и впечатления от 7 модуля курса «1С-аналитик» на Клерк.ру

Делюсь своим опытом прохождения курса: «1С - аналитик».

Привет, друзья! ✌️

Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями от прохождения 7 модуля курса «1С-аналитик» на платформе Клерк.ру.

Ключевые моменты модуля

Одним из ключевых моментов модуля стало знакомство с этапом обследования при внедрении программы 1С.

Как объяснил преподаватель, обследование — это начальный и очень важный этап, на котором детально изучаются бизнес-процессы компании, подлежащие автоматизации. Без качественного обследования невозможно грамотно спроектировать и внедрить систему.

Интервью с ключевыми сотрудниками компании – важный ключ в обследовании

В процессе обследования аналитики проводят интервью с ключевыми участниками бизнес-процессов.

Для этого заранее готовятся вопросы, которые помогают сформировать четкое представление о текущей схеме работы компании. Это позволяет создать две ключевые модели:

  • Модель «Как есть» (AS IS) — для анализа текущей бизнес-модели.

  • Модель «Как будет» (TO BE) — для проектирования будущей системы.

Про техническое задание и его особенности

Особенно важно отметить, что некачественное или неполное техническое задание может привести к серьезным последствиям:

  • дополнительным затратам,

  • затягиванию сроков

  • или даже к разногласиям между сторонами.

Поэтому этап обследования и подготовки ТЗ требует максимальной внимательности и профессионализма.

В конце модуля нас ждал урок с преподавателем, практическое задание и итоговое тестирование.

Это отличная возможность закрепить полученные знания и применить их на практике.

Я искренне рекомендую этот курс всем, кто интересуется автоматизацией и хочет стать профессиональным 1С-аналитиком.

Каждый модуль — это новые знания, практика и вдохновение для дальнейшего роста.

До новых встреч!

С уважением, Алисия Цайлер

Контент-маркетолог, специалист по чат-ботам и будущий аналитик 1С 💻

Информации об авторе

Алисия Цайлер

Алисия Цайлер

Контент-маркетолог в Самозанятая

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