Новые знания и впечатления от 7 модуля курса «1С-аналитик» на Клерк.ру

Привет, друзья! ✌️
Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями от прохождения 7 модуля курса «1С-аналитик» на платформе Клерк.ру.
Ключевые моменты модуля
Одним из ключевых моментов модуля стало знакомство с этапом обследования при внедрении программы 1С.
Как объяснил преподаватель, обследование — это начальный и очень важный этап, на котором детально изучаются бизнес-процессы компании, подлежащие автоматизации. Без качественного обследования невозможно грамотно спроектировать и внедрить систему.
Интервью с ключевыми сотрудниками компании – важный ключ в обследовании
В процессе обследования аналитики проводят интервью с ключевыми участниками бизнес-процессов.
Для этого заранее готовятся вопросы, которые помогают сформировать четкое представление о текущей схеме работы компании. Это позволяет создать две ключевые модели:
Модель «Как есть» (AS IS) — для анализа текущей бизнес-модели.
Модель «Как будет» (TO BE) — для проектирования будущей системы.
Про техническое задание и его особенности
Особенно важно отметить, что некачественное или неполное техническое задание может привести к серьезным последствиям:
дополнительным затратам,
затягиванию сроков
или даже к разногласиям между сторонами.
Поэтому этап обследования и подготовки ТЗ требует максимальной внимательности и профессионализма.
В конце модуля нас ждал урок с преподавателем, практическое задание и итоговое тестирование.
Это отличная возможность закрепить полученные знания и применить их на практике.
Я искренне рекомендую этот курс всем, кто интересуется автоматизацией и хочет стать профессиональным 1С-аналитиком.
Каждый модуль — это новые знания, практика и вдохновение для дальнейшего роста.
До новых встреч!
С уважением, Алисия Цайлер
Контент-маркетолог, специалист по чат-ботам и будущий аналитик 1С 💻
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